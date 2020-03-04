Энергетика

Lenta.ruLenta.ruДетали переговоров о сокращении добычи нефти остались интригой

Рекомендация министерского мониторингового комитета ОПЕК+ по сокращению добычи нефти из-за коронавируса останется интригой, заявил министр энергетики Саудовской Аравии, принц Абдулазиз бен Сальман, передает Bloomberg.
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Автоматически обработано 7097 источников, обновлено вчера в 23:57, Ашберн

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