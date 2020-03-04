Министр энергетики России Александр Новак покинул заседание мониторингового комитета ОПЕК+ в Вене. Об этом в среду, 4 марта, сообщает корреспондент «РИА Новости». Как рассказал источник агентства, само заседание комитета всё еще продолжается.

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Космос НАСА: к Земле приближается потенциально опасный астероид Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства (НАСА) проинформировало о том, что в конце апреля к Земле приблизится потенциально опасный астероид.

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Происшествия В двух омских больницах уволили главврачей после смерти пациентки Главврачей двух районных больниц Омской области уволили после случая с матерью четверых детей, которую возили поочередно в эти медучреждения, пока она не умерла, сообщили журналистам в пресс-службе регионального минздрава.

Общество В Петербурге на коронавирус проверяют итальянского студента Студента из Италии, обучающегося в Санкт-Петербурге, госпитализировали для обследования на заражение вирусом SARS-CoV-2, в общежитии вуза проводятся санитарно-карантинные мероприятия.

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Здоровье ВОЗ сравнила уровень смертности от коронавируса и гриппа Вторым существенным различием является то, что коронавирус вызывает более тяжелые осложнения, чем сезонный грипп, поскольку у людей еще не успел выработаться иммунитет к новому COVID-19.