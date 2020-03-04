Энергетика

ИзвестияИзвестияНовак покинул заседание мониторингового комитета ОПЕК+

Министр энергетики России Александр Новак покинул заседание мониторингового комитета ОПЕК+ в Вене. Об этом в среду, 4 марта, сообщает корреспондент «РИА Новости». Как рассказал источник агентства, само заседание комитета всё еще продолжается.
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Детали переговоров о сокращении добычи нефти остались интригой

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ОПЕКу предстоит решить, лечить ли «медведей» нефтяного рынка от COVID-19

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Россия и Саудовская Аравия не договорились о сокращении добычи нефти

Коммерсантъвчера в 14:18

Россия не поддержала идею о дополнительном сокращении добычи нефти

Российская газетавчера в 13:41

Россия не поддержала предложение партнеров по ОПЕК+ о новом сокращении добычи нефти

ТАССвчера в 12:42
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«Даллас» (38-25) в домашнем матче регулярного чемпионата НБА в овертайме обыграл «Нью-Орлеан» (26-36) — 127:123.
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В Петербурге на коронавирус проверяют итальянского студента

Студента из Италии, обучающегося в Санкт-Петербурге, госпитализировали для обследования на заражение вирусом SARS-CoV-2, в общежитии вуза проводятся санитарно-карантинные мероприятия.
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«Ливерпуль» перестал выигрывать матчи после того, как десятилетний фанат «МЮ» обратился к наставнику мерсисайдцев Юргену Клоппу с просьбой больше не побеждать, передает «Спoрт-Экcпресс».
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Болельщики «Ахмата» и «Зенита» подрались на стадионе в Грозном в конце матча Кубка России.
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Матч Кубка России между «Шинником» и «Уралом» перенесен

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В останках утконосого динозавра нашли сохранившиеся следы ДНК

Скорее всего, ДНК сохранялось достаточно долго вследствие того, что он находился в конденсированном состоянии.
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Платный скоростной дублер МКАД появится в столичном регионе.
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Коллекторы хотят получить доступ к госуслугам

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В Москве пройдут переговоры Путина и Эрдогана по ситуации в Идлибе

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В России планируют выравнивание тарифов на электроэнергию

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Вторым существенным различием является то, что коронавирус вызывает более тяжелые осложнения, чем сезонный грипп, поскольку у людей еще не успел выработаться иммунитет к новому COVID-19.
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