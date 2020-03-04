Энергетика

ИзвестияИзвестияНовак покинул заседание мониторингового комитета ОПЕК+

Министр энергетики России Александр Новак покинул заседание мониторингового комитета ОПЕК+ в Вене. Об этом в среду, 4 марта, сообщает корреспондент «РИА Новости». Как рассказал источник агентства, само заседание комитета всё еще продолжается.
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Излишнее в ОПЕК: чем закончится встреча стран-участниц организации в Вене

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Как власти Москвы собираются бороться с коронавирусом

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Коронавирус мутировал и образовал более агрессивный подтип

Ученые определили, что вирус разделился на два подтипа, которые обозначили L и S. Они различаются степенью агрессивности.
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Как сообщает The Sun, синие хотели выручить за 26-летнего бельгийца сумму в два раза больше в зимнее трансферное окно, но теперь готово снизить свои требования, поскольку трудовое соглашение футболиста заканчивается летом 2021 года.
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Денис Шмыгаль назначен новым премьер-министром Украины

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WhatsApp получил для Android и iOS долгожданную тёмную тему

В своем официальном блоге разработчики WhatsApp отмечают, что темная тема — самая востребованная функция среди пользователей мессенджера.
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Проект SETI@home по поиску инопланетян завершен

Идея распределенных вычислений в середине 1990-х годов казалась фантастической, однако спустя четыре года Геди с коллегами завершили разработку софта и запустили проект SETI@home, который официально стартовал 17 мая 1999 года.
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Матчи чемпионата Италии пройдут без зрителей из-за коронавируса

Все матчи чемпионата Италии по футболу до 3 апреля будут сыграны без зрителей.
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Число жертв торнадо в штате Теннесси возросло до 25

Количество погибших в результате торнадо в американском городе Нэшвилл, штат Теннесси, увеличилось до 25, есть пропавшие без вести жители.
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Финдиректор Intel раскритиковал 10-нанометровый техпроцесс

В мобильном сегменте уже достаточно долго присутствуют 10-нанометровые процессоры Intel. Серверные 10-нм решения появятся в этом году.
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Суд отказал следствию в аресте главы производителя кораблей «Торнадо»

На сайте корпорации говорится, что она производит малые противолодочные корабли, суда береговой охраны и огневой поддержки, артиллерийские катера, фрегаты «Гепард», корабли проекта «Торнадо».
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Названа наименее уязвимая для коронавируса категория людей

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