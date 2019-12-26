"Мы обнулим все взаимные претензии с "Нафтогазом" — Россия и Украина договорились о новом контракте на транзит газа в Европу с 1 января 2020 года.

с чего всё началось

Пока преждевременно говорить, что Allseas не сможет достроить „Северный поток-2“. Они приостановили работы, чтобы исключить риски санкций. Компания запросила разъяснение у американского Минфина, и только после его получения станет понятно, сможет ли она продолжить работы.

Вопрос о продолжении работы Allseas над строительством газопровода будет решен лишь после получения разъяснений. При этом Новак заявил, что "Северный поток – 2" будет достроен "при любых обстоятельствах". На данный момент осталось проложить 160 км трубы, напомнил глава Минэнерго.

Политика Эстония обещает изоляцию Крыма из-за запуска поездов по мосту На Украине МИД выразил протест в связи с открытием движения через Керченский пролив и заявил, что строительство моста без согласия Киева "грубо нарушает нормы международного права, в том числе Конвенции ООН по морскому праву".

Общество Власти США начали расследование в отношении BMW Комиссия по ценным бумагам и биржам США организовала расследование против BMW, подозревая автоконцерн в недостоверной отчетности о продаже машин.

Происшествия Школьник напал на учительницу с молотком за плохие оценки Полиция Екатеринбурга проводит проверку после того, как ученик 9-го класса напал на учительницу русского языка с молотком, сообщили в пресс-службе ГУМВД по Свердловской области.

Космос Японский спутник поставил рекорд сверхнизкой орбиты полета Испытательный спутник «Цубамэ» совершил полет и наблюдения за Землей на сверхнизкой орбите в 167,4 километра, благодаря чему попал в Книгу рекордов Гиннеса, сообщило японское аэрокосмическое агентство (JAXA).

Общество Скворцова ответила на критику Голиковой оптимизации здравоохранения Глава Министерства здравоохранения Вероника Скворцова прокомментировала высказывание вице-премьера Татьяны Голиковой о том, что оптимизация здравоохранения в регионах России была проведена ужасно.

Здоровье Голикова назвала тревожной ситуацию с дефицитом кадров в медицине В России сохраняется дефицит кадров в медицине, в 2019 году работать пришли больше 9000 медиков, в том числе 5000 врачей, но столько же из системы ушло - по возрасту, личным мотивам и другим причинам, заявила вице-премьер Татьяна Голикова.

Экономика Сбербанк передал «золотую акцию» «Яндексу» Сбербанк передал «золотую акцию» «Яндекса», которую интернет-компания планирует передать Фонду общественных интересов в рамках новой структуры управления компанией, сообщил RNS представитель банка.