Энергетика

Lenta.ruLenta.ruНовак спрогнозировал цены на российское топливо

Глава Минэнерго спрогнозировал стабильную ситуацию с ценами на топливо в следующем году. «Даже если мы столкнемся с резким ростом цен на нефть, риски для внутреннего рынка будут практически отсутствовать», — отметил Новак и назвал причину этого.
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Власти дали прогноз по росту цен на бензин в 2020 году

URA.Ruвчера в 18:22

Новак рассказал о ситуации на топливном рынке России

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Новак заявил о стабилизации цен на бензин в России

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Lenta.ruвчера в 17:06

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ТАССвчера в 16:26

Минэнерго не ожидает резкого роста цен на бензин в 2020 году

Rambler News Serviceвчера в 16:01
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Познер отказался реагировать на нападки Певцова

Известный журналист и телеведущий Владимир Познер сказал, что не собирается реагировать на нападки актера Дмитрия Певцова, который ранее жестко раскритиковал его в своем видеообращении.
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В Совфеде задумались создать общую систему оплаты труда учителей

Зарплаты российских учителей необходимо привести к единому знаменателю, для чего следует создать общую для всей страны систему оплаты их труда.
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Прохор Шаляпин опубликовал фото после пластической операции

Певец Прохор Шаляпин опубликовал фотографию после очередной пластической операции.
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Под Екатеринбургом загорелся склад с покрышками на 500 «квадратах»

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США вручат за помощь в поимке россиянина крупнейшую в истории награду

Отмечается, что вознаграждение за помощь в поимке Якубца стало самым большим из всех, что Соединенные Штаты когда-либо предлагали за информацию о подозреваемом в совершении преступлений в киберсфере.
РИА Новости вчера в 16:50
Происшествия

В Екатеринбурге найден убитым арбитражный управляющий

Арбитражный управляющий, которого с 29 ноября разыскивали члены семьи и правоохранительные органы, найден убитым в Екатеринбурге.
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«Россия готова незамедлительно, как можно быстрее, прямо до конца текущего года, без всяких предварительных условий продлить договор СНВ-3», — сказал Путин.
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Политика

Песков заявил, что не интересуется результатами расследований ФБК

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не проявляет интереса к расследованиям Фонда борьбы с коррупцией Алексея Навального и не знакомится с их результатами.
ТАСС вчера в 13:56
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Суд Амстердама по иску «Нафтогаза» о принудительном взыскании с «Газпрома» долга, определённого Стокгольмским арбитражем, как ожидается, вынесет решение в феврале 2020 года.
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Общество

Ядерный чемоданчик показали в открытом виде

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Трамп пообещал Небензе разобраться с невыдачей виз делегации из России

Президент США Дональд Трамп пообещал разобраться в ситуации с невыдачей американских виз членам российских делегаций.
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Автоновости дня 03 декабря в 13:27
Политика

Депутат Рады назвал две вещи, которые уничтожат Украину

Открытие рынка земли для иностранцев и конфликт на юго-востоке страны станут причиной уничтожения Украины, заявил депутат Верховной рады от фракции "Оппозиционная платформа — За жизнь" Вадим Рабинович, слова которого приводятся на сайте партии.
РИА Новости вчера в 21:35
Происшествия

В Миннесоте разбился вертолет Нацгвардии США

В Миннесоте потерпел крушение вертолет национальной гвардии UH-60 Black Hawk.
Коммерсантъ вчера в 20:59
Политика

Лавров оценил требования ФРГ к России признаться в убийстве в Берлине

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что ему неизвестно, с чем связаны заявления Германии о недостаточном участии Москвы в расследовании убийства в Берлине.
Московский Комсомолец вчера в 08:57
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Похоже, раковые клетки не переносят микрогравитации

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Названы самые популярные артисты и песни у россиян в 2019 году

Рейтинг самых популярных песен выглядит следующим образом: Zivert (Юлия Зиверт) Life.
ToDay News Ufa вчера в 13:59
Политика

Путин счел неприемлемыми условия Киева по транзиту газа

Россия готова сохранить транзит газа через Украину, но условия Киева являются экономически неприемлемыми.
Мойка78 04 декабря в 10:36
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Всемирный банк отвел России 100 лет на развитие человеческого капитала

Экономисты Всемирного банка называют удивительным то, что доля человеческого капитала в совокупном богатстве России значительно ниже, чем в странах ОЭСР, «поскольку показатели образования в России, по-видимому, находятся на одном уровне и даже лучше, чем показатели ОЭСР в некоторых областях».
РБК 04 декабря в 08:16
Армия и оружие

«Джокер ДНР» выдал новые детали уничтожения в Донбассе элитных спецназовцев СБУ

Анонимный Telegram-канал «Джокер ДНР» раскрыл новые детали произошедшей в прошлую субботу ликвидации двух элитных спецназовцев Службы безопасности Украины в зоне конфликта в Донбассе.
Аргументы недели вчера в 09:23
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Пранкер Лексус рассказал о телефонном разговоре с Зеленским

Российский пранкер Алексей Столяров, известный как Лексус, заявил, что ему удалось дозвониться до президента Украины Владимира Зеленского.
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В Сингапуре арестовано попавшее под санкции США российское судно

Власти порта Сингапура арестовали за долги находящееся под санкциями США российское судно "Севастополь".
Российская газета вчера в 23:26
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ДТП с 13 машинами в Петербурге спровоцировал пьяный водитель

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РБК вчера в 11:43
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Бах: МОК обязан следовать решению WADA по России

Международный олимпийский комитет (МОК) будет обязан следовать решению Всемирного антидопингового агентства (WADA) по России, так как это прописано в стандарте по соответствию, подписанном организацией, заявил глава МОК Томас Бах.
РИА Новости вчера в 08:53
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Лев Лещенко считает пенсии россиян позорными

Исполнитель Лев Лещенко раскритиковал размеры российских пенсий, назвав их "кощунственными".
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Политика

Премьер Монголии заявил о старте проекта газопровода из России в Китай

Премьер-министр Монголии Ухнагийн Хурэлсух заявил о старте проекта газопровода из России в Китай через территорию Монголии.
РИА Новости 03 декабря в 07:38
Шоу-бизнес

Звезда мюзикла «Ла-Ла Ленд» Эмма Стоун выходит замуж

Вчера стало известно о помолвке пары. 31-летняя артистка впервые вышла в свет со своим избранником в январе этого года.
Wday.ru вчера в 08:53
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Фигуранта дела о беспорядках в Москве захотели посадить на четыре года

Lenta.ru 04 декабря в 09:36
Происшествия

В Зеленограде водитель сбил на переходе женщину с двумя детьми

ТАСС вчера в 11:55
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