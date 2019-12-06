Энергетика
Lenta.ruНовак спрогнозировал цены на российское топливо
Глава Минэнерго спрогнозировал стабильную ситуацию с ценами на топливо в следующем году. «Даже если мы столкнемся с резким ростом цен на нефть, риски для внутреннего рынка будут практически отсутствовать», — отметил Новак и назвал причину этого.
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Шоу-бизнес
Познер отказался реагировать на нападки Певцова
Известный журналист и телеведущий Владимир Познер сказал, что не собирается реагировать на нападки актера Дмитрия Певцова, который ранее жестко раскритиковал его в своем видеообращении.
Общество
В Совфеде задумались создать общую систему оплаты труда учителей
Зарплаты российских учителей необходимо привести к единому знаменателю, для чего следует создать общую для всей страны систему оплаты их труда.
Шоу-бизнес
Прохор Шаляпин опубликовал фото после пластической операции
Певец Прохор Шаляпин опубликовал фотографию после очередной пластической операции.
Происшествия
Под Екатеринбургом загорелся склад с покрышками на 500 «квадратах»
Склад с покрышками загорелся в поселке Большой Исток под Екатеринбургом на площади 500 квадратных метров, есть угроза распространения огня на соседнее здание, сообщили РИА Новости в пятницу пресс-службе регионального главка МЧС.
Общество
США вручат за помощь в поимке россиянина крупнейшую в истории награду
Отмечается, что вознаграждение за помощь в поимке Якубца стало самым большим из всех, что Соединенные Штаты когда-либо предлагали за информацию о подозреваемом в совершении преступлений в киберсфере.
Происшествия
В Екатеринбурге найден убитым арбитражный управляющий
Арбитражный управляющий, которого с 29 ноября разыскивали члены семьи и правоохранительные органы, найден убитым в Екатеринбурге.
Общество
Госдума добавила к алиментам выплаты на жилье для ребенка
Госдума приняла в первом чтении законопроект о дополнительных выплатах, которые будут выплачиваться ребенку одним из разведенных родителей помимо алиментов, передает корреспондент «Росбалта».
Политика
Путин заявил о готовности продлить СНВ-3
«Россия готова незамедлительно, как можно быстрее, прямо до конца текущего года, без всяких предварительных условий продлить договор СНВ-3», — сказал Путин.
Политика
Песков заявил, что не интересуется результатами расследований ФБК
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не проявляет интереса к расследованиям Фонда борьбы с коррупцией Алексея Навального и не знакомится с их результатами.
Экономика
«Нафтогаз» назвал дату вынесения решения по долгу «Газпрома»
Суд Амстердама по иску «Нафтогаза» о принудительном взыскании с «Газпрома» долга, определённого Стокгольмским арбитражем, как ожидается, вынесет решение в феврале 2020 года.
Общество
Ядерный чемоданчик показали в открытом виде
Политика
Трамп пообещал Небензе разобраться с невыдачей виз делегации из России
Президент США Дональд Трамп пообещал разобраться в ситуации с невыдачей американских виз членам российских делегаций.
Авто
В России появится обновленный Hyundai Solaris
Предполагается, что серийное производство обновленного Hyundai Solaris для нашего рынка запустят в начале 2020 года, а значит, и старт продаж тоже можно ждать в первом или втором квартале будущего года.
Политика
Депутат Рады назвал две вещи, которые уничтожат Украину
Открытие рынка земли для иностранцев и конфликт на юго-востоке страны станут причиной уничтожения Украины, заявил депутат Верховной рады от фракции "Оппозиционная платформа — За жизнь" Вадим Рабинович, слова которого приводятся на сайте партии.
Происшествия
В Миннесоте разбился вертолет Нацгвардии США
В Миннесоте потерпел крушение вертолет национальной гвардии UH-60 Black Hawk.
Политика
Лавров оценил требования ФРГ к России признаться в убийстве в Берлине
Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что ему неизвестно, с чем связаны заявления Германии о недостаточном участии Москвы в расследовании убийства в Берлине.
Наука
Похоже, раковые клетки не переносят микрогравитации
Музыка
Названы самые популярные артисты и песни у россиян в 2019 году
Рейтинг самых популярных песен выглядит следующим образом: Zivert (Юлия Зиверт) Life.
Политика
Путин счел неприемлемыми условия Киева по транзиту газа
Россия готова сохранить транзит газа через Украину, но условия Киева являются экономически неприемлемыми.
Экономика
Всемирный банк отвел России 100 лет на развитие человеческого капитала
Экономисты Всемирного банка называют удивительным то, что доля человеческого капитала в совокупном богатстве России значительно ниже, чем в странах ОЭСР, «поскольку показатели образования в России, по-видимому, находятся на одном уровне и даже лучше, чем показатели ОЭСР в некоторых областях».
Армия и оружие
«Джокер ДНР» выдал новые детали уничтожения в Донбассе элитных спецназовцев СБУ
Анонимный Telegram-канал «Джокер ДНР» раскрыл новые детали произошедшей в прошлую субботу ликвидации двух элитных спецназовцев Службы безопасности Украины в зоне конфликта в Донбассе.
Политика
Пранкер Лексус рассказал о телефонном разговоре с Зеленским
Российский пранкер Алексей Столяров, известный как Лексус, заявил, что ему удалось дозвониться до президента Украины Владимира Зеленского.
Общество
В Сингапуре арестовано попавшее под санкции США российское судно
Власти порта Сингапура арестовали за долги находящееся под санкциями США российское судно "Севастополь".
Происшествия
ДТП с 13 машинами в Петербурге спровоцировал пьяный водитель
Управлявший автомобилем Audi A7 мужчина, из-за которого произошла авария с участием 13 машин на Выборгском шоссе в Санкт-Петербурге, находился за рулем в состоянии алкогольного опьянения, сообщили РБК в пресс-службе ГИБДД по Санкт-Петербургу и Ленобласти.
Спорт
Бах: МОК обязан следовать решению WADA по России
Международный олимпийский комитет (МОК) будет обязан следовать решению Всемирного антидопингового агентства (WADA) по России, так как это прописано в стандарте по соответствию, подписанном организацией, заявил глава МОК Томас Бах.
Шоу-бизнес
Лев Лещенко считает пенсии россиян позорными
Исполнитель Лев Лещенко раскритиковал размеры российских пенсий, назвав их "кощунственными".
Политика
Премьер Монголии заявил о старте проекта газопровода из России в Китай
Премьер-министр Монголии Ухнагийн Хурэлсух заявил о старте проекта газопровода из России в Китай через территорию Монголии.
Шоу-бизнес
Звезда мюзикла «Ла-Ла Ленд» Эмма Стоун выходит замуж
Вчера стало известно о помолвке пары. 31-летняя артистка впервые вышла в свет со своим избранником в январе этого года.
Общество