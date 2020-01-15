Минэнерго РФ не вмешивается в переговоры компаний России и Белоруссии по поставкам нефти в республику. В настоящее время заявки на поставку поступили только от "Русснефти", от других компаний заявок нет. Об этом журналистам сказал министр энергетики РФ Александр Новак.

с чего всё началось

Министр энергетики Александр Новак предложил журналистам обойтись «без фантазирования», рассуждая о транзите российской нефти через Белоруссию. Об этом сообщает «РИА Новости». Новаку задали вопрос о том, что будет делать Москва в случае потенциальной остановки транзита нефти через Белоруссию.

Новак попросил не фантазировать о транзите нефти через Белоруссию

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