Новак поручил проработать ряд мер по стабилизации ситуации на топливном рынке
Проработать меры стабилизации ситуации на топливном рынке поручил зампред Правительства РФ Александр Новак.
Как отмечается в сообщении на сайте правительства по итогам совещания, ФАС было поручено проанализировать ситуацию с текущими ставками эквайринга на АЗС.
В конце мая «Российский топливный союз» (РТС) предупредил, что принятых правительством мер по стабилизации рынка бензина недостаточно, и в связи с этим есть риск появления дефицита топлива уже летом.
С чего всё началось
Вице-премьер Александр Новак поручил участникам рынка проработать меры стабилизации ситуации с ценами на топливо, сообщает
пресс-служба правительства.
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