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Экономика

Новак поручил проработать ряд мер по стабилизации ситуации на топливном рынке

Проработать меры стабилизации ситуации на топливном рынке поручил зампред Правительства РФ Александр Новак.
Экономика сегодня
Как отмечается в сообщении на сайте правительства по итогам совещания, ФАС было поручено проанализировать ситуацию с текущими ставками эквайринга на АЗС.
Финмаркет
Специалисты считают, что этого достаточно для удовлетворения спроса в стране.
Говорит Москва
В конце мая «Российский топливный союз» (РТС) предупредил, что принятых правительством мер по стабилизации рынка бензина недостаточно, и в связи с этим есть риск появления дефицита топлива уже летом.
Ведомости

С чего всё началось

Вице-премьер Александр Новак поручил участникам рынка проработать меры стабилизации ситуации с ценами на топливо, сообщает
 пресс-служба правительства.

Подробнее о событии

Вице-премьер РФ Новак поручил продумать меры стабилизации на рынке топлива

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