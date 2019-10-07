Энергетика
Мой БрянскНовак посоветовал забыть о нефти по $100 за баррель
Министр энергетики России считает «несправедливой» цену нефти по $100 за баррель. По его мнению, нефть должна стоить $50. Об этом он рассказал в интервью агентству Reuters.
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Названы условия возвращения к цене на нефть $100 за баррель
Национальная служба новостейвчера в 13:12
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Роскачество исследовало наиболее популярные в России мобильные мессенджеры и составило рейтинг лучших приложений по совокупности различных критериев.
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Соня Гудим возвращается в «Трактор»
Сообщается, что пообщаться с Соней Гудим болельщики смогут уже завтра, 9 октября.
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В России с 2021 года может прекратиться производство крафтового пива, сообщает RT со ссылкой на Росстандарт.
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В ДДТ объяснили досрочное завершение концерта в Петербурге
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Следователи назвали причину смерти актера Дмитрия Марьянова
Следователи установили, что Марьянов умер от сквозного разрыва задней стенки левой общей подвздошной вены с образованием массивной кровопотери.
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Google в 2020 году запретит выпускать смартфоны на Android 9
Стоит отметить, что производители могут до 31 января 2020 года получить одобрение от Google на новую модель смартфона, а выпустить его значительно позже, поэтому в первой половине 2020 года еще будут выпускать устройства под управлением Android 9.
Технологии
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Накануне Sony внезапно объявила, что на PlayStation 4 больше не будет интеграции с Facebook - эта функция уже стала недоступна.
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Арбитражный суд двух регионов обживает новое, специальное построенное для него здание по адресу улица Смольного, 6. Переезд занял двери недели.
Шоу-бизнес
Умерла боровшаяся с раком участница КВН Евгения Жарикова
Участница команды КВН "Сборная Снежногорска" из Мурманской области Евгения Жарикова, страдавшая от онкологии, скончалась в больнице в Москве.
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Командиры ВКС получили указание убрать из кабинетов цветы и картины
Командиры воинских частей Воздушно-космических сил с позывными Железняк, Водомер, Зенитка и Болгарин получили указание от главнокомандующего ВКС генерал-полковника Сергея Суровикина убрать из своих кабинетов цветы и картины.
Политика
В Госдуме заявили о возможном восстановлении авиасообщения с Грузией
Авиасообщение между Россией и Грузией может быть восстановлено в самое ближайшее время, заявил глава комитета Госдумы по делам СНГ Леонид Калашников.
Кино
В Москве завершился международный фестиваль Comic Con Russia 2019
В Москве завершился международный фестиваль Comic Con Russia 2019, передает ОТР.
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Согласно опросу, в настоящее время внимательно следят за потреблением энергоресурсов и стараются на них экономить 57% россиян.
Происшествия
Мужчина погиб при попытке взорвать банкомат в Череповце
На месте оперативные службы обнаружили тело мужчины, он погиб при попытке взорвать банкомат, сообщили ТАСС в пресс-службе УМВД по Вологодской области.
Политика
МИД Украины: Россия добивается отмены саммита в «нормандском формате»
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Экономика
Fortum докупит более 20,5% Uniper за 2,3 млрд евро
"Fortum заключила соглашение с Elliott и Knight Vinke о приобретении более чем 20,5% акций Uniper примерно за 2,3 миллиарда евро, в результате чего доля Fortum в Uniper возрастет более чем до 70,5% и общие инвестиции в Uniper увеличатся примерно до 6,2 миллиарда евро", — говорится в сообщении.
Шоу-бизнес
В Сети появились отрывки из первой главы книги о Жанне Фриске
В Сети появились отрывки из первой главы книги об умершей от рака Жанне Фриске.
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Российский космодром «Морской старт» перенесут из США в Россию
Пусковую платформу проекта "Морской старт" перебазируют из США в Россию.
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Следствие объявило в розыск бизнесмена Павла Фукса
Ранее в суде сообщили, что следствие просит арестовать его брата - бизнесмена-девелопера и экс-совладельца сети блинных "Теремок" Романа Фукса, которому, по данным источника, вменяется мошенничество при строительстве дома на Мытной улице в Москве.
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В Сбербанке выявили утечку данных о пяти тысячах кредитных карт
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Роструд напоминает о длинных выходных в ноябре
В этом году в связи с празднованием Дня народного единства россиян ждут трехдневные выходные.
Армия и оружие
МИД Ирана предостерег Турцию от военной операции в Сирии
Ранее турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что целью новой военной операции на севере Сирии является очистка приграничной с Турцией сирийской территории от сил самообороны сирийских курдов и создание там зоны безопасности.
Политика
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Футбол
«Краснодар» отказался продавать Сулейманова в «Боруссию»
Политика
Лукашенко назвал ситуацию в Донбассе конфликтом России и Украины
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что в Донбассе с 2014 года идет конфликт между Россией и Украиной.