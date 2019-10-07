Министр энергетики России считает «несправедливой» цену нефти по $100 за баррель. По его мнению, нефть должна стоить $50. Об этом он рассказал в интервью агентству Reuters.

Новак посоветовал забыть о нефти по $100 за баррель

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