Энергетика
Газета.RuНовак назвал цену на нефть в $100 за баррель делом прошлого
В Минэнерго России назвали цену на нефть в $50 за баррель справедливой. Об этом сказал российский министр энергетики Александр Новак в интервью Reuters. По словам министра, про высокие цены, такие как $100 за баррель, можно уже забыть.
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Названы условия возвращения к цене на нефть $100 за баррель
Национальная служба новостейвчера в 13:12
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Политика
Александр Калашников назначен директором ФСИН
"Калашников Александр Петрович" указано на сайте ведомства в разделе "Директор ФСИН России".
Культура
Володин назвал ВГИК народным достоянием
Председатель нижней палаты назвал ВГИК народным достоянием. Володин призвал решать проблемы, которые стоят перед вузом сейчас.
Политика
В конгрессе заявили о планах США выйти из Договора по открытому небу
Председатель комитета палаты представителей США по международным делам Элиот Энгель заявил, что «глубоко обеспокоен сообщениями, что администрация Трампа рассматривает выход из Договора по открытому небу».
Шоу-бизнес
Анастасию Заворотнюк выписали из больницы в тяжелом состоянии
Журналистам стало известно, что Анастасию Заворотнюк после завершения курса лечения по полису ОМС выписали из частной московской клиники, несмотря на то, что ее состояние остается тяжелым.
Политика
Трамп и Зеленский не поздравили Путина с днем рождения
Президенты США и Украины Дональд Трамп и Владимир Зеленский не поздравили главу Российского государства Владимира Путина с днем рождения.
Шоу-бизнес
Умерла участница команды КВН «Сборная Снежногорска» Евгения Жарикова
Участница команды КВН "Сборная Снежногорска" из Мурманской области Евгения Жарикова, у которой в сентябре диагностировали онкологическое заболевание, скончалась в московской клинике, сообщил капитан команды и супруг Евгении Сергей Жариков на своей странице в соцсети "ВКонтакте".
Политика
Джим Керри выложил в Сети карикатуру на Зеленского и Трампа
Интернет
Роскачество определило лучшие мессенджеры в России
Роскачество исследовало самые популярные мобильные приложения мессенджеров в российском сегменте магазинов App Store и Google Play — 25 для iOS и 24 для Android.
Экономика
Минэкономразвития предложило повысить налоги на малый бизнес
Минэкономразвития предложило увеличить в 2020 году налоги для малого бизнеса на 4,9%, следует из законопроекта, опубликованного на портале проектов нормативных правовых актов.
Музыка
В ДДТ объяснили досрочное завершение концерта в Петербурге
Армия и оружие
Сирийские курды назвали условия для переговоров с Москвой и Дамаском
Сирийские курды «могут начать переговоры с Дамаском и Москвой, если Соединенные Штаты полностью выведут свои войска из приграничной с Турцией зоны», заявил представитель, передает ТАСС со ссылкой на Reuters.
Общество
Роструд напомнил о длинных выходных в ноябре
В начале ноября россиян ждут трехдневные выходные — со 2 по 4 ноября — в связи с празднованием Дня народного единства.
Политика
Лукашенко счел ситуацию в Донбассе конфликтом России и Украины
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что урегулирование украинского конфликта возможно путем более тесных переговоров Украины и России по данному вопросу, сообщает ТАСС.
Футбол
Тедеско в Москве согласовал контракт со «Спартаком»
Кино
В трейлере нового сезона «Викингов» появился Данила Козловский
Телеканал History на своем YouTube-канале опубликовал трейлер шестого сезона сериала «Викинги», в котором снялся российский актер Данила Козловский.
Политика
Путин наградил американского астронавта
За мужество и профессионализм во время полета на аварийном "Союзе" президент наградил астронавта из США Ника Хейга.
Происшествия
Смертельный прыжок свердловского парашютиста попал на видео
В сети появилась запись завершившегося трагедией прыжка с парашютом 35-летнего фельдшера региональной поисково-спасательной базы Екатеринбурга.
Политика
В ОБСЕ напомнили о ранее принадлежавшем России Крыме
Спецпредставитель ОБСЕ Мартин Сайдик напомнил, что Крымский полуостров до включения в состав Украинской ССР уже принадлежал России.
Происшествия
Суд арестовал обвиняемого в убийстве студентки в Домодедово
По данным РИА Новости, обвиняемым в убийстве 17-летней студентки МГТУ имени Баумана является бывший муж старшей сестры девушки — Павел.
Интернет
В WhatsApp обнаружили способ читать чужую переписку
В WhatsApp нашли очередную уязвимость, которая дает право читать чужие переписки.
Здоровье
В Краснодаре прооперировали девочку из США с «маской Бэтмена»
Девочка родилась с меланоцитарным невусом — темным родимым пятном на пол-лица, в ее случае напоминающим по форме маску супергероя Бэтмана.
Происшествия
Завершено расследование дела о смерти актера Дмитрия Марьянова
Завершено расследование дела директора подмосковного реабилитационного центра "Феникс", в котором перед смертью находился актер Дмитрий Марьянов.
Политика
Россия пересмотрит параметры контракта на транзит газа с Украиной
Ранее Новак сообщал, что цену на топливо пока не обсуждали в рамках переговоров России и Украины по газу, однако подчеркивал, что стоимость энергоресурса будет определяться европейскими тарифами, писал News.ru.
Энергетика
Минск и Москва проведут переговоры по газу на этой неделе
Минск и Москва на текущей неделе проведут переговоры по газовому контракту на 2020 год, заявил во вторник глава Минэнерго Белоруссии Виктор Каранкевич.
Общество
Названы два продукта, предотвращающие рак молочной железы
В ходе масштабного исследования, теория специалистов подтвердилась — у женщин, которые не реже двух раз в день на протяжении большого количества времени ели продукты, содержащиеся в соусе софрито, риск заболевания раком молочной железы был ниже на 67%, чем у тех, кто пренебрегал ядрено пахнущими овощами.
Политика
С начала года на Северном Кавказе предотвращено 15 терактов
С начала года на Северном Кавказе предотвращено 15 преступлений террористической направленности и ликвидировано 30 террористических ячеек, сообщил председатель Национального антитеррористического комитета, директор ФСБ Александр Бортников.
Армия и оружие
Производство Су-34 могут перенести из Новосибирска
Сборку фронтовых бомбардировщиков Су-34 могут перенести из Новосибирска в Комсомольск-на-Амуре, сообщает газета «Ведомости» со ссылкой на источник, близкий к Минобороны.
Общество
В Союзе пивоваров прокомментировали возможный запрет крафтового пива
Вступление в силу техрегламента о безопасности алкогольной продукции не помешает развитию крафтового пивоварения в РФ: если такие напитки в соответствии с документом не попадут непосредственно в категорию "пиво", то смогут считаться специальным пивом, сообщили РИА Новости в Союзе российских пивоваров.