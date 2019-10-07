Энергетика
ВедомостиНовак посоветовал забыть о нефти за $100
В долгосрочной перспективе цены на нефть останутся на текущем уровне в $50 за баррель, сообщил в интервью Reuters министр энергетики России Александр Новак. По его словам, о ценах на нефть в $100 можно забыть.
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РБК вчера в 18:13
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Зарплата Путина и Медведева с 1 октября 2019 года повышается на 4,3%.
REGNUM 11:25
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В Багдаде начались переговоры главы МИД России Сергея Лаврова и его коллеги из Ирака Мухаммеда Али аль-Хакима, передает ТАСС.
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Выступление датского премьера вызвало хохот в парламенте
Sputnik Литва вчера в 11:40
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На Украине заявили о срыве разведения сил в Донбассе
РИА Новости 06:05
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США вопреки договоренностям разрешили военную операцию Турции в Сирии
После телефонного разговора между президентом США Дональдом Трампом и президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом американские военные начали покидать свои наблюдательные посты на севере Сирии.
Московский Комсомолец 10:18
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Росгвардия показала отличительные нагрудные жетоны для сотрудников
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ТАСС 10:11
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Президент США Дональд Трамп после решения о выводе американских войск с севера Сирии заявил, что США могут вернуться обратно и "нанести решающий удар".
РИА Новости 11:39
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«Сибирь» обыграла московское «Динамо» в матче КХЛ
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Задержан подозреваемый в убийстве студентки в Домодедово
Оперативники задержали предполагаемого убийцу 17-летней студентки из Московской области. Об этом сообщает пресс-служба областного ГСУ СК.
Российская газета вчера в 12:14
Шоу-бизнес
Наталья Бочкарева прекратила общаться с друзьями
Ранее сообщалось, что актриса пропала, ее не видели соседи по дому, а автомобиль Бочкаревой несколько дней стоит на парковке.
RuNews24.ru 11:00
Общество
В Киеве рассказали о продолжении обучения школьников на русском языке
Буйневич отметил, что, согласно действующему закону, украинские школьники, которые начали учиться на русском языке с 2018 года, продолжат свое обучение до конца школы на выбранном языке.
Газета.Ru 11:43
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После запуска серии iPhone 11, на официальном сайте технической поддержки Apple участились жалобы пользователей на некачественные дисплеи iPhone 11, iPhone 11 Pro и iPhone 11 Pro Max.
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Петросян попал в свою квартиру впервые после развода со Степаненко
Газета.Ru 05 октября в 08:41
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В Татарстане женщина убила сына после ссоры с супругом
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Армия и оружие
Американский «Летающий штаб» заметили у границ России
Американский самолет дальнего боевого управления и целеуказания Boeing E-8C Joint Stars совершил продолжительный полет рядом с границами России.
Lenta.ru 10:00
Космос
Опубликованы фотографии обратной стороны Луны, сделанные 60 лет назад
Саму межпланетную станцию "Луна-3" запустили 4 октября, а впервые заглянуть за "лунный горизонт" и сфотографировать загадочную обратную сторону она смогла 7 октября.
РИА Новости 04:23
Шоу-бизнес
Семья Анастасии Заворотнюк выступила с заявлением для поклонников
Российская актриса Анастасия Заворотнюк попросила остановить потоки недостоверной информации о состоянии ее здоровья, призывая верить только официальной информации, сообщает ТАСС со ссылкой на ее представителя.
Газета.Ru 08:29
Авто
АвтоВАЗ отзывает в России почти четыре тысячи Lada Granta
Компания «АвтоВАЗ» отзывает почти четыре тысячи автомобилей Lada Granta, реализованных с августа по 7 октября 2019 года, передаёт пресс-служба Росстандарта.
RT на русском 08:53
Наука
Названы самые безопасные страны при апокалипсисе
В качестве сценария апокалипсиса рассматривалась пандемия из-за генетических разработок в области биотехнологий.
Клопс вчера в 05:48
Гаджеты
Intel снизила цены на процессоры девятого поколения
Intel не только представила новейшее поколение процессоров Xeon W и Core X, но и объявила об изменениях в ценовой политике.
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Преемник Могерини призвал сохранять санкции против России
Выдвинутый на пост главы дипломатии Евросоюза испанец Жозеп Боррель заявил он необходимости продолжить санкции в отношении России.
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Политика
Киевский таксист отказался везти Порошенко
Водитель такси в Киеве отказался везти экс-президента Украины Петра Порошенко после митинга против «формулы Штайнмайера» на майдане Незалежности (площади Независимости), сообщает РИА Новости со ссылкой на издание «Страна.ua».
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Общество
Прокуратура нашла виновных в массовой гибели пчел в Тульской области
Руководители шести сельхозпредприятий Тульской области получили представление от прокуратуры в связи с массовой гибелью пчел при обработке пестицидами полей в регионе, сообщает в понедельник надзорное ведомство.
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Транспорт
Запуск грузовых поездов в Крым отложат из-за древнего города
Решение о новых сроках запуска грузового движения по железной дороге по Крымскому мосту связано с переносом участка керченского подхода, чтобы сохранить найденный на пути строительства древний город, продолжает представитель Минтранса.
РБК 11:45
Происшествия
Видео похищения несовершеннолетней рыдающей невесты заинтересовало УВД
Как сообщает "Вечерний Бишкек", в УВД Таласской области проверяют информацию о похищении несовершеннолетней.
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Бондарчук начал съемки сериала по сценарию Андреевой
Режиссер Федор Бондарчук в понедельник начал съемки сериала "Псих" по сценарию своей жены - актрисы Паулины Андреевой.
Газета.Ru 10:01