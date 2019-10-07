Энергетика

ВедомостиВедомостиНовак посоветовал забыть о нефти за $100

В долгосрочной перспективе цены на нефть останутся на текущем уровне в $50 за баррель, сообщил в интервью Reuters министр энергетики России Александр Новак. По его словам, о ценах на нефть в $100 можно забыть.
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Новак назвал цену на нефть в $100 за баррель делом прошлого

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