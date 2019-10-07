Энергетика
Газета.RuНовак назвал цену на нефть в $100 за баррель делом прошлого
В Минэнерго России назвали цену на нефть в $50 за баррель справедливой. Об этом сказал российский министр энергетики Александр Новак в интервью Reuters. По словам министра, про высокие цены, такие как $100 за баррель, можно уже забыть.
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Происшествия
Мосгорсуд оставил без изменения приговор Даниле Беглецу
Мосгорсуд в понедельник оставил без изменения приговор участнику несанкционированной акции протеста в Москве 27 июля Даниле Беглецу, получившему 2 года колонии за применение насилия к сотруднику полиции, передает корреспондент ТАСС.
Армия и оружие
Трамп заявил, что для США пришло время выйти из «бесконечных войн»
Американский лидер Дональд Трамп, говоря о ситуации в Сирии, заявил, что США пора «выйти из бесконечных войн» и вернуть своих солдат домой.
Происшествия
В тоннеле на севере Москвы загорелся автобус
В Алабяно-Балтийском тоннеле на севере Москвы загорелся автобус.
Происшествия
На Украине умерли сиамские близнецы с одним телом и двумя головами
В Черновцах умерли сиамские близнецы, родившиеся чуть более недели назад, сообщает УНИАН. По словам врачей, девочки умерли 5 октября.
Политика
Росгвардия показала образец жетонов для своих сотрудников
Росгвардия опубликовала проект приказа главы службы Виктора Золотова, которым утверждается образец и описание нагрудного знака сотрудников национальной гвардии.
Культура
Умерла актриса сериала «Возвращение Мухтара» Марина Куклина
Украинская актриса Марина Куклина умерла в возрасте 33 лет. Об этом на своей странице в Facebook сообщила артистка Римма Зюбина.
Политика
В Кремле рассказали, кто поздравил Путина с днем рождения
Президента России Владимира Путина, который в понедельник отмечает 67-летие, лично поздравил по телефону премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху, сообщила пресс-служба Кремля.
Политика
Песков напомнил, что Кремль не является стороной конфликта в Донбассе
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что определенное влияние Кремля на Донбасс есть, но самопровозглашенные республики — самостоятельные субъекты в урегулировании конфликта.
Шоу-бизнес
Семья Анастасии Заворотнюк выступила с обращением
Директор актрисы Стас Христов передал просьбу «не спекулировать на здоровье Анастасии».
Политика
Трамп обвинил Пелоси в госизмене и предложил объявить ей импичмент
Президент США Дональд Трамп предложил начать процедуру импичмента в отношении спикера палаты представителей Нэнси Пелоси, которая ранее объявила о начале этой процедуры в отношении него самого.
Кино
Сэмюэл Л. Джексон раскритиковал заявление Мартина Скорсезе
Автоспорт
Началась продажа билетов на Гран-при России «Формулы-1» 2020 года
Открыта продажа билетов на 17-й этап чемпионата "Формулы-1" 2020 года - Гран-при России, который пройдет 25-27 сентября в Сочи, сообщается в пресс-релизе организаторов этапа.
Авто
«АвтоВАЗ» отзывает почти 4 тыс. автомобилей Lada Granta
"АвтоВАЗ" отзывает в России 3 994 автомобиля марки Lada модели Granta.
Армия и оружие
ВСУ признали гибель одного боевика
Шоу-бизнес
Петросян попал в свою квартиру впервые после развода со Степаненко
Армия и оружие
Ядерная ракета США пролетела рядом с пассажирским самолетом
Как отмечается, инцидент произошел еще в начале сентября, когда с американской военной подлодки у побережья Калифорнии были выпущены четыре баллистические ракеты Trident II.
Кино
Сборы российских фильмов упали на 20%
В этом году ситуация складывается прямо противоположная, следует из данных «Бюллетеня кинопрокатчика»: отечественные фильмы за 9 месяцев собрали 9 млрд руб. и потеряли за год больше 20% кассы.
Гаджеты
HTC начнёт выпускать премиальные смартфоны
Армия и оружие
Кремль рассчитывает, что Турция будет соблюдать целостность Сирии
Россия надеется, что Турция будет соблюдать территориальную целостность Сирии во время операции по борьбе с терроризмом.
Экономика
На Украине могут ввести налог на обмен валюты
На Украине в ближайшее время могут ввести налог на обмен наличной валюты.
Происшествия
Украинцев жестоко избили за речь на родном языке в Польше
В Польше двух граждан Украины избили за то, что они разговаривали на родном языке. Об этом передает издание Dziennik Baltycki.
Политика
Зеленский ослабил блокаду Донбасса
Президент Украины Владимир Зеленский поручил упростить процедуру пересечения линии соприкосновения в Донбассе и перемещения через нее товаров.
Шоу-бизнес
Жена капитана команды КВН «Сборная Снежногорска» скончалась
Жена капитана команды КВН «Сборная Снежногорска» Евгения Жарикова скончалась после продолжительной болезни.
Происшествия
Экс-мэр Горно-Алтайска получил условный срок за крупное мошенничество
Суд Горно-Алтайска приговорил к условному сроку лишения свободы бывшего мэра города Виктора Облогина, признанного виновным в мошенничестве и должностных преступлениях.
Политика
В Instagram появилась игра «Путин Go»
Новая игра «Путин Go» появилась в социальной сети Instagram.
Политика
Кремль назвал неприемлемым допрос депутата Госдумы сотрудниками ФБР
Российская сторона считает неприемлемыми подобные действия в отношении депутата, добавил он.
Политика
Кремль отреагировал на задержание в Иране журналистки Юзик
В Кремле отрицательно отреагировали на задержание в Иране российской журналистки Юлии Юзик.
Политика
AP узнало о попытках из США сменить руководство «Нафтогаза»
В дальнейшем, сообщают источники, планы создать «дружественную команду» во главе «Нафтогаза» подхватил министр энергетики США Рик Перри, предлагавший в совет директоров украинской нефтяной госкомпании американца из своего родного штата Техас.
Экономика
Естественный прирост населения начнется в России не раньше 2024 года
Естественный прирост населения начнется в России не раньше 2024 года, сообщает 7 октября ТАСС со ссылкой на прогноз социально-экономического развития страны на 2020–2022 годы, подготовленный Министерством экономического развития.