Энергетика

Газета.RuГазета.RuНовак назвал цену на нефть в $100 за баррель делом прошлого

В Минэнерго России назвали цену на нефть в $50 за баррель справедливой. Об этом сказал российский министр энергетики Александр Новак в интервью Reuters. По словам министра, про высокие цены, такие как $100 за баррель, можно уже забыть.
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Стоит ли ждать роста цен на нефть

Rambler News Service08:51

Новак назвал справедливую цену на нефть

RT на русском07:12

Новак предложил забыть о $100 за баррель нефти

News.ru05:14

Новак считает, что про $100 за баррель нефти «все давно забыли»

Коммерсантъ06:53

Новак: Про нефть за 100 долларов за баррель можно забыть

Российская газета05:51

Новак считает, что про цену нефти в $100 за баррель «можно забыть»

ТАСС05:28

Глава Минэнерго посоветовал забыть о нефти по $100

РБК06:58
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Автоматически обработан 7021 источник, обновлено в 09:11, Ашберн
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