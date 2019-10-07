Энергетика
ВедомостиНовак посоветовал забыть о нефти за $100
В долгосрочной перспективе цены на нефть останутся на текущем уровне в $50 за баррель, сообщил в интервью Reuters министр энергетики России Александр Новак. По его словам, о ценах на нефть в $100 можно забыть.
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Задержан подозреваемый в убийстве студентки в Домодедово
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Путин повысил зарплату себе и Медведеву
Владимир Путин подписал указ об увеличении с 1 октября 2019 года на 4,3% денежного вознаграждения, которое выплачивается президенту и премьер-министру.
Транспорт
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Как сообщалось, ввод ВСМ Москва – Петербург в эксплуатацию предполагается в 2026 году, эксплуатационная длина трассы составит 659 км, минимальное время в пути – 2 часа 10 мин (без остановок), говорилось в материалах к проекту финансового плана ОАО "Российские железные дороги" (РЖД) на ближайшую трехлетку.
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В Китае выращивают свиней размером с белых медведей
Политика
В Госдуме ответили на заявление США об угрозе «Северного потока-2»
В комитете Госдумы РФ по энергетике обосновали несостоятельность заявлений Вашингтона о том, что запуск газопровода "Северный поток - 2" якобы нанесет сокрушительный удар по энергобезопасности Европы и ее энергетическому разнообразию.
Хоккей
«Металлург» с сухим счетом обыграл «Салават Юлаев»
Происшествия
Самолет «ЮТэйр» сел в Воронеже из-за смерти пассажира
Самолет авиакомпании «ЮТэйр» совершил внеплановую посадку в Воронеже по причине смерти пассажира на борту, сообщил представитель региональных служб в понедельник, 7 октября.
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Происшествия
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Впоследствии Азар подал жалобу в СКР на задержавших его полицейских.
Авто
Продажи китайских автомобилей в сентябре выросли на 18%
В сентябре 2019 года в России было продано 3553 китайских автомобиля – на 18,2% больше, чем годом ранее.
Политика
Сегодня день рождения отмечает Владимир Путин
Накануне дня рождения президент побывал в сибирской тайге. Там он наслаждался осенней природой и собирал грибы.
Происшествия
МЧС показало фото и видео со сгоревшим в тоннеле в Москве автобусом
МЧС показало фото и видео после пожара в Алабяно-Балтийском тоннеле на севере Москвы, где загорелся пассажирский автобус.
Политика
На Украине заявили о срыве разведения сил в Донбассе
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Выступление датского премьера вызвало хохот в парламенте
Общество
Бьюти-образ недели: Анджелина Джоли на премьере «Малефисенты» в Риме
Создатели бьюти-образа решили не отходить от привычного для глаз поклонников макияжа Джоли и нанесли ей нюдовую помаду.
Шоу-бизнес
В Сети появились отрывки из первой главы книги о Жанне Фриске
В Сети появились отрывки из первой главы книги об умершей от рака Жанне Фриске.
Политика
Трамп пригрозил уничтожить экономику Турции
Президент США Дональд Трамп пообещал разрушить экономику Турции в том случае, если ее власти сделают что-то, что ему покажется непозволительным.
Шоу-бизнес
Дочь Кирилла Сафонова вышла замуж
Кирилл Сафонов помогает дочери в организации свадьбы.
Гаджеты
Intel снизила цены на процессоры девятого поколения
Intel не только представила новейшее поколение процессоров Xeon W и Core X, но и объявила об изменениях в ценовой политике.
Политика
Порошенко принял участие в акции против «формулы Штайнмайера»
Экономика
Минэк предложил максимальный за пять лет рост налогов на малый бизнес
С целью ежегодной индексации налогов для малого бизнеса Минэкономразвития каждую осень устанавливает размер применяемых к налогам коэффициентов-дефляторов (К1) на будущий год.
Космос
В струях, вырывающихся из-под поверхности Энцелада, обнаружена «органика»
Ученые обнаружили новый тип органических соединений в струях, которые вырываются из-под поверхности ледяного спутника Сатурна Энцелада.
Политика
Назначены два первых заместителя губернатора Волгоградской области
Андрей Бочаров поручил вице-губернатору — руководителю аппарата губернатора Волгоградской области Евгению Харичкину в недельный срок представить предложения по распределению полномочий в рамках курируемых управленческих блоков.
Космос
Недавно в центре Млечного пути произошел взрыв
Гигантский, расширяющийся поток энергии вырвался из окрестностей сверхмассивной черной дыры (СМЧД), расположенной в центре Млечного пути, всего лишь 3,5 миллиона лет назад и разошелся в окружающее космическое пространство в форме двух конусов, вершины которых соприкасаются в центре Галактики.
Общество
Москвичка объяснила подачу иска из-за системы распознавания лиц
Жительница Москвы Алена Попова рассказала РБК, что подала в суд иск против использования видеокамер с функцией распознавания лиц.
Политика
Штайнмайер выступил с защитой «формулы Штайнмайера»
Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер поддержал формулы по Донбассу, названную в его честь, на фоне протестов в Киеве.
Футбол
Было очень тяжело: Мамаев рассказал о первой тренировке в «Ростове»
Полузащитник «Ростова» Павел Мамаев рассказал, как прошла его первая тренировка в новом клубе.
Единоборства
Головкин по очкам победил Деревянченко
В главном поединке вечера профессионального бокса, который состоялся в Нью-Йорке на арене «Madison Square Garden», Геннадий Головкин из Казахстана победил украинца Сергея Деревянченко единогласным решением судей.
Политика
Около семи человек из делегации России пока не получили визы США
Около семи человек из российской делегации к настоящему времени не получили американские визы, необходимые для участия в сессии первого комитета Генеральной Ассамблеи ООН.