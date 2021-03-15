Правительство изменит формулу цены на бензин с 1 мая
Кабмин согласовал корректировки в формуле демпферного механизма с 1 мая для удержания цен на бензин на заправках в пределах инфляции. Об этом договорились на совещании у вице-премьера Александра Новака профильные ведомства и топ-менеджеры крупных нефтяных компаний, пишет РБК.В источнике
С чего всё началось
«Планируется, что этот механизм заработает с 1 мая 2021 года с целью сохранения маржинальности в рознице и стабильности цен на АЗС», — цитирует
Новака пресс-служба правительства.
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Совещание Александра Новака с нефтяниками по корректировке демпфера перенесено на 15 марта
Агентство нефтегазовой информации14 марта в 02:48