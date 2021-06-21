По результатам прошедшей 1 июня встречи альянс сохранил прежние параметры сделки, то есть несколько увеличит добычу в июле. ОПЕК+ из-за падения спроса на нефть, вызванного пандемией коронавируса, с мая прошлого года сократил свою добычу на 9,7 миллиона баррелей в сутки.

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С чего всё началось Новак: предложений по срокам, на которые ОПЕК+ определит параметры сделки после июля, нет Предложений по срокам, на которые ОПЕК+ определит параметры сделки после июля, пока нет, заявил РИА Новости вице-премьер Александр Новак. РИА Новости 20:04