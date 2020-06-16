Министр энергетики Александр Новак предложил вице-премьеру Юрию Борисову в качестве антикризисной меры увеличить долю субсидий из бюджета на перевод автомобилей с бензина на газомоторное топливо в два раза — с 30 до 60% от стоимости переоборудования.

с чего всё началось

Увеличить субсидии правительства с 30% до 60% при переводе автомобилей с бензина на газомоторное топливо предложил глава Минэнерго Александр Новак в качестве антикризисной меры вице-премьеру Юрию Борисову.

Новак предложил увеличить субсидии для перехода автомобилей на газ

Футбол Смолов попал в стартовый состав «Сельты» на игру с «Вальядолидом» Тренерский штаб «Сельты» огласил стартовый состав команды на матч 29-го тура чемпионата Испании против «Вальядолида».

Общество Роскомнадзор отменил требования по блокировке Telegram Требования по ограничению доступа на территории России к мессенджеру Telegram отменены. Об этом сообщает 18 июня пресс-служба Роскомнадзора. 1,1K

Общество Собянин отменил предварительную запись в МФЦ Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил в четверг, что подписал документ об отмене обязательной предварительной записи в МФЦ. 87

Здоровье Спрос на частные медицинские услуги в Петербурге упал на 90% Количество обращений в частные клиники во время пандемии коронавируса в Петербурге упало на 90%, сообщил Александр Солонин, генеральный директор СРО "Ассоциация частных клиник Санкт-Петербурга". 8

Технологии Сбербанк назвал основные уязвимости мобильных приложений "Уязвимости, характерные именно для мобильных приложений, — возможность перебора телефонных номеров и превышения установленного лимита сообщений, — были найдены в 17 процентах и 14 процентах проектов соответственно", — заключили авторы отчета. 6

Общество В Минске прошли пикеты из-за задержаний в ходе предвыборной кампании В центре Минска вечером 18 июня прошел «Пикет солидарности» с задержанными во время президентской избирательной кампании, сообщает «Радио Свобода».

Общество Попова рассказала о возвращении школьников за парты 1 сентября По словам Поповой, на сегодняшний день есть достаточно высокая доля уверенности, что «наши замечательные школьники вернутся за парты и будут в полном объеме получать удовольствие от учебного процесса». 273

Футбол «Ростов» может получить техническое поражение от «Сочи» Из-за шести заболевших в составе "Ростова" коронавирусом игроков команда Валерия Карпина может получить техническое поражение от "Сочи".

Игры Игроки увидели намёк на выход нового Mortal Kombat Считается, что новая игра выйдет на PlayStation 5. Несмотря на то, что презентация новой PlayStation прошла без намёка на новую часть легендарного файтинга, фанаты серии считают, что разработка новой игры близится к финалу.

Общество В России могут ввести новое пособие для матерей-одиночек Национальный родительский комитет (НРК) направил в Госдуму и в кабмин предложение ввести временное дополнительное пособие для матерей-одиночек, а также отцов, которые воспитывают детей одни. 5,8K

Кино Кристен Стюарт сыграет роль принцессы Дианы Американская актриса Кристен Стюарт, звезда саги «Сумерки», сыграет принцессу Диану в новом фильме «Спенсер». 51

Шоу-бизнес Сын Ефремова обратился к отцу после смертельного ДТП Никита Ефремов впервые прокомментировал произошедшее Сегодня сын Михаила Ефремова, Никита Ефремов, впервые с 8 июня — дня, когда произошло ДТП с участием актера. 212