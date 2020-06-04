Нефтяной рынок начинает восстанавливаться, в мае дисбаланс сократился уже до 7 млн баррелей в сутки благодаря сделке ОПЕК+ и органическому падению нефтедобычи в других странах, в июне рынок выйдет в баланс, а в июле уже возможен дефицит 3-5 млн б/с в зависимости от параметров сделки ОПЕК+, сообщил "Интерфаксу" министр энергетики РФ Александр Новак.

с чего всё началось

Министр энергетики России считает, что уже в следующем месяце на рынке нефти может возникнуть дефицит. Новак отметил, что ситуация во многом будет зависеть от продолжения и конкретных параметров сделки по сокращению добычи ОПЕК+.

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