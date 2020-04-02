На автозаправочных станциях Москвы падение потребления моторного топлива составило 20-30%, заявил в эфире радиостанции «Эхо Москвы» министр энергетики Алксандр Новак.

Новак предсказал снижение потребления бензина в России на 40%

Политика Путин: режим нерабочих дней продлевается Ново-Огарево, Московская область, 2 апреля 2020, 17:07 — REGNUM Режим нерабочих дней потребовал продлить в связи с угрозой эпидемии коронавируса президент России Владимир Путин.

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