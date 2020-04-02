Коронавирус

РБКРБКНовак предсказал снижение потребления бензина в России на 40%

На автозаправочных станциях Москвы падение потребления моторного топлива составило 20-30%, заявил в эфире радиостанции «Эхо Москвы» министр энергетики Алксандр Новак.
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В России рекордно упал спрос на моторное топливо

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