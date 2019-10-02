Политика
Дума ТВНовак предупредил о «газовой дубинке» США
Министр подчеркнул, что в случае отсутствия политики протекционизма со стороны американского правительства и «газовой дубинки» из США Россия будет готова конкурировать по поставкам с другими странами, так как уверена в своей позиции на газовом рынке ЕС.
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Культура
Прощание с Марком Захаровым началось в театре «Ленком»
RT на русском вчера в 03:24
Шоу-бизнес
Максим Галкин опубликовал фото Пугачевой в мини-платье
Одни поклонники отметили Лизу, являющуюся словно маленькой принцессой, а другие обратили внимание на наряд Пугачевой и её мини-платье, оголяющее стройные ноги и подчёркивающее талию при помощи широкого пояса.
ИнфоСМИ 16:18
Происшествия
Директор школы во Владимире обезвредил подростка с топором
Во Владимире директор одной из школ обезвредил восьмиклассника, который пришёл в учебное заведение с топором и достал его из рюкзака.
RT на русском 16:30
Политика
Путин объяснил необходимость ухода России от доллара
Россия никогда не ставила перед собой задачу уйти от доллара в качестве платежного инструмента, однако страна вынуждена себя обезопасить.
Lenta.ru 08:22
Футбол
«Зенит» обыграл «Бенфику» в Лиге чемпионов
Lenta.ru 16:53
Гаджеты
Huawei закрыла лазейку для установки сервисов Google на Mate 30 Pro
В сети появилась информация о том, что данный работавший еще накануне метод обхода более не доступен — веб-сайт с приложением, позволявшим установить сервисы Google на Huawei Mate 30 и Mate 30 Pro на данный момент не работает.
Ferra 05:14
Политика
На Украине расследуют массовую выдачу иностранных паспортов
Речь идет о выдаче венгерских, румынских, польских и российских паспортов жителям «западных и восточных областей» страны.
REGNUM 06:06
Здоровье
Диетолог назвала самое вредное мясо
Как рассказала диетолог и врач-физиотерапевт Марина Ваулина "Вечерней Москве", не следует злоупотреблять деликатесами, пережаривать мясо при приготовлении, использовать большое количество специй, жира и соли.
Российская газета 12:03
Общество
Бездомная женщина исполнила арию в подземке Лос-Анджелеса
В сети стало вирусным видео, снятое в подземке Лос-Анджелеса. На кадрах бездомная женщина поёт отрывок из арии O mio babbino caro.
RT на русском 30 сентября в 09:51
Политика
CNBC: США введут пошлины на самолеты и сельхозпродукцию из ЕС
Ранее арбитраж ВТО разрешил США ввести пошлины на товары и услуги стран Евросоюза почти на $7,5 млрд в связи с тем, что ЕС не выполнил ранее принятые организацией решения, касающиеся субсидирования корпорации Airbus.
ТАСС 16:48
Политика
Путин не оценил выступление Греты Тунберг в ООН
Президент России Владимир Путин сегодня высказался о выступлении в ООН шведской экоактивистки, школьницы Греты Тунберг.
Реальное время 12:49
Армия и оружие
СМИ показали доказательства работы «отряда Кадырова» в Норвегии
Газета добавляет, что в 2018 году глава Чечни Рамзан Кадыров также рассказывал об учениях в Мурманске и на Земле Франца-Иосифа, но не упоминал поездки в Норвегию.
РБК 11:44
Культура
Иван Ургант и Анастасия Ивлеева получили премию ТЭФИ-2019
Иван Ургант стал победителем индустриальной телевизионной премии ТЭФИ в номинации "Ведущий развлекательной программы", а Анастасия Ивлеева признана лучшей ведущей развлекательного шоу прайм-тайма.
ТАСС 14:49
Здоровье
Ученые назвали признаки близкого сердечного приступа у женщин
Кубанские новости вчера в 01:40
Общество
В онкоцентре Блохина уволили и.о. завотделения Менткевича
Заместитель директора НИИ детской онкологии и гематологии Национального медицинского исследовательского центра (НМИЦ) имени Н. Н. Блохина Георгий Менткевич был уволен с должности и.о. завотделения.
Газета.Ru вчера в 00:31
Энергетика
«Газпром» назвал альтернативный маршрут «Северного потока —2»
Запасные маршруты газопровода «Северный поток — 2» предполагают его строительство вне экономических зон Дании — в нейтральных водах, но вблизи датской территории.
BFM.ru 03:45
Спорт
Шубенков завоевал серебро ЧМ в беге на 110 м с барьерами
Россиянин Сергей Шубенков занял второе место в забеге на 110 м с барьерами на чемпионате мира по лёгкой атлетике 2019 года в катарской Дохе.
RT на русском 16:10
Политика
На Украине проходят митинги против «формулы Штайнмайера»
В Киеве и Харькове проходят митинги несогласных с подписанием «формулы Штайнмайера» по Донбассу.
Известия 17:15
Происшествия
В США разбился бомбардировщик времен Второй мировой войны
В США разбился американский бомбардировщик времен Второй мировой войны Boeing B-17 Flying Fortress («Летающая крепость»).
Lenta.ru 11:02
Экономика
BCG сообщила о «русском чуде» в сфере карточных платежей
Сочетание дешевого розничного финансирования, высокой концентрации рынка и крупных инвестиций в технологии способствовало созданию «русского чуда», — говорится в докладе BCG.
РБК 17:01
Культура
Жительница Мурманска вошла в десятку самых красивых девушек планеты
В десятке самых красивых девушек планеты оказалась жительница Мурманска Екатерина Агапова.
Народные новости 07:32
Шоу-бизнес
Михаил Боярский попался на нарушении ПДД в Петербурге
Актуальные Новости вчера в 12:10
Политика
Главе «Ростеха» Сергею Чемезову присвоено звание Героя России
По данным газеты "Ведомости", президент РФ подписал указ о присвоении Чемезову "Героя России" несколько недель назад.В 2018 году звания "Герой России" были удостоены первый замглавы администрации президента Сергей Кириенко и вице-премьер Юрий Борисов.
Аргументы недели 04:21
Шоу-бизнес
Джастин Бибер и Хейли Болдуин сыграли свадьбу
Джастин Бибер и Хейли Болдуин стали мужем и женой еще год назад. А теперь супруги устроили пышную свадьбу.
Srnsk вчера в 16:27
Политика
Восточные немцы остались недовольны жизнью в Германии
Более половины жителей Восточной Германии остались недовольны своим положением в современном немецком обществе.
Lenta.ru 08:31
Армия и оружие
В Сирии испытали российскую С-500
Российская система противовоздушной обороны из зенитного ракетного комплекса С-500 «Прометей» успешно прошла комплекс испытаний в Сирии.
Lenta.ru вчера в 21:13
Происшествия
Бетономешалка опрокинулась в результате ДТП трех грузовиков на МКАД
Бетономешалка перевернулась в результате столкновения трех грузовиков на МКАД, два человека заблокированы в машинах.
ТАСС 15:39
Кино
В Сети опубликовали первый трейлер фильма «Хищные птицы» с Марго Робби
На YouTube опубликовали первый трейлер супергеройского боевика "Хищные птицы" от DC Entertainment с Марго Робби в главной роли.
РИА Новости 06:32