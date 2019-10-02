Политика
Дума ТВНовак предупредил о «газовой дубинке» США
Министр подчеркнул, что в случае отсутствия политики протекционизма со стороны американского правительства и «газовой дубинки» из США Россия будет готова конкурировать по поставкам с другими странами, так как уверена в своей позиции на газовом рынке ЕС.
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Происшествия
Грузинский «террорист номер один» ликвидирован на Украине
На Украине «грузинский террорист номер один» был объявлен в розыск после того, как 22 сентября при проверке документов в Киеве открыл стрельбу по правоохранителям.
BFM.ru 12:43
Футбол
Команда «Строгино» U-17 сыграет со сверстниками из «Чертаново»
Матч пройдет 2 октября
Строгинские вести 06:03
Происшествия
Замгендиректора «Аэрофлота» арестован по делу о хищении 250 млн рублей
Басманный суд арестовал до 30 ноября замгендиректора "Аэрофлота" Владимира Александрова по делу о хищении не менее 250 млн рублей.
Интерфакс 12:20
Армия и оружие
В Сирии испытали российскую С-500
Российская система противовоздушной обороны из зенитного ракетного комплекса С-500 «Прометей» успешно прошла комплекс испытаний в Сирии.
Lenta.ru вчера в 21:13
Армия и оружие
США испытали межконтинентальную баллистическую ракету
С территории калифорнийской военной базы Ванденберг в США состоялся пуск межконтинентальной баллистической ракеты (МБР) Minuteman III.
Life.ru 10:20
Экономика
Венесуэла провела выплату по долгу России
"Венесуэла провела очередной платеж по долгу России", - сообщили в пресс-службе Минфина России.
Газета.Ru вчера в 03:57
Футбол
Шевченко согласился возглавить «Милан»
Главный тренер сборной Украины по футболу Андрей Шевченко уже в ноябре может возглавить итальянский "Милан", легендой которого является, сообщает Tutto Mercato.
ProstoProSport 01:12
Космос
Девятая планета Солнечной системы может оказаться черной дырой
В дальних окрестностях Солнечной системы может находиться неизвестная науке миниатюрная черная дыра – такую гипотезу высказали ученые из Даремского университета (Великобритания) и университета Иллинойса (США).
МИР 24 30 сентября в 09:00
Происшествия
Пассажир трамвая зверски убил женщину-кондуктора во Владивостоке
Житель Владивостока избил до смерти женщину-кондуктора в трамвае.
ТВ Центр 01:52
Общество
Обладательницей самых красивых ягодиц мира признана бразильянка
В мексиканской столице 30 сентября завершился один из самых необычных конкурсов красоты — конкурс «Мисс Бум-бум 2019», в ходе которого строгое жюри выбирало обладательницу самых красивых ягодиц мира.
Телепрограмма вчера в 14:31
Политика
Путин объяснил необходимость ухода России от доллара
Россия никогда не ставила перед собой задачу уйти от доллара в качестве платежного инструмента, однако страна вынуждена себя обезопасить.
Lenta.ru 08:22
Кино
В Сети появился новый трейлер фильма «Терминатор: Темные судьбы»
Кинокомпания Paramount Pictures представила новый испаноязычный трейлер фильма «Терминатор: Темные судьбы», главные роли в котором исполнили Арнольд Шварценеггер и Линда Хэмилтон.
NewInform 09:27
Здоровье
Онкологи центра Блохина составили график увольнений
Врачи Национального медицинского исследовательского центра онкологии имени Блохина составили график увольнений, для того чтобы дети, которых они начали лечить, смогли продолжить получать медицинскую помощь.
RT на русском 09:30
Общество
Бездомная женщина исполнила арию в подземке Лос-Анджелеса
RT на русском 30 сентября в 09:51
Политика
Путин прокомментировал выступление экоактивистки Греты Тунберг в ООН
Президент Владимир Путин заявил, что не разделяет «общих восторгов» в связи с выступлением в ООН 16-летней шведской школьницы Греты Тунберг, заявившей о недостаточности предпринимаемых мер по борьбе с загрязнением атмосферы.
Ведомости 09:14
Происшествия
В США разбился бомбардировщик времен Второй мировой войны
В США разбился американский бомбардировщик времен Второй мировой войны Boeing B-17 Flying Fortress («Летающая крепость»).
Lenta.ru 11:02
Футбол
Локомотив — Атлетико 0:2
Московский "Локомотив" уступил мадридскому "Атлетико" в матче 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов.
Газета.Ru вчера в 16:53
Авто
Volkswagen сделает Skoda конкурентом для бюджетных Hyundai и Kia
Тарантас Ньюс 30 сентября в 14:03
Политика
Путин допустил продление на год контракта на транзит газа с Украиной
Президент России Владимир Путин заявил о двух вариантах развития событий в отношении истекающего контракта на транзит газа с Украиной.
РБК 08:34
Армия и оружие
Найдены доказательства высадки «Летучего отряда Кадырова» в Норвегии
27 сентября норвежские СМИ сообщили, что на территории архипелага Шпицберген и на материковой части Норвегии заметили бойцов российского спецназа, действующих под видом штатских.
Lenta.ru 06:49
Музыка
Соловьев обиделся на песню Гребенщикова «Вечерний М»
Телепропагандист Владимир Соловьев отреагировал на новую песню Бориса Гребенщикова «Вечерний М».
FreeNews-Volga вчера в 09:15
Культура
Ушел из жизни чешский певец Карел Готт
Чешский певец Карел Готт скончался в возрасте 80 лет.
REGNUM 04:38
Шоу-бизнес
Джастина Тимберлейка схватил за ногу украинский пранкер
Украинский пранкер Виталий Седюк совершил нападение на американского певца Джастина Тимберлейка.
Культуромания 11:48
Авто
Great Wall представила рамный Haval H9 для экстремального бездорожья
Компания Great Wall начала продажи обновленного флагманского внедорожника Haval H9 в августе текущего года, а теперь производитель презентовал версию новинки для экстремального бездорожья.
Новые автомобили 30 сентября в 23:42
Шоу-бизнес
Ивлеева впервые рассказала о свадьбе с Элджеем и беременности
О свадьбе Насти и Элджея стали поговаривать после того, как на безымянном пальце телеведущей появилось кольцо.
Вечерний курьер 02:42
Политика
В Совфеде оценили призыв сенаторов США к новым санкциям против России
Ранее сообщалось, что группа сенаторов США, которую возглавили Марко Рубио и Бен Кардин, обратилась к госсекретарю Майку Помпео и министру финансов Стивену Мнучину с просьбой ввести санкции в отношении России за «преследование оппозиции».
RT на русском 06:05
Политика
Захарова высмеяла создание группы «Балтик плюс» в ПАСЕ
Известия вчера в 16:56
Политика
Украина возобновила закупки российской электроэнергии
В последний раз коммерческий импорт электроэнергии из России на Украину осуществлялся в 2015 году по контракту, который был заключен между Государственным предприятием внешнеэкономической деятельности «Укринтерэнерго» и Открытым акционерным обществом «Интер РАО», для дальнейшей ее передачи в Крым.
Lenta.ru 11:12