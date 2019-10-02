Политика

Дума ТВДума ТВНовак предупредил о «газовой дубинке» США

Министр подчеркнул, что в случае отсутствия политики протекционизма со стороны американского правительства и «газовой дубинки» из США Россия будет готова конкурировать по поставкам с другими странами, так как уверена в своей позиции на газовом рынке ЕС.
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Новак рассказал о «газовой дубинке» США на европейском рынке

Life.ruвчера в 06:25

Европу предупредили о «газовой дубинке» США

Lenta.ruвчера в 05:50

Новак пожаловался на «газовую дубинку» со стороны США

Газета.Ruвчера в 04:18

Новак заявил о конкурентоспособности РФ в Европе без «дубинки из-за океана»

News.ruвчера в 05:08

Новак уверен в конкурентоспособности России в Европе при отсутствии «газовой дубинки из-за океана»

Коммерсантъвчера в 03:49

Новак заявил о заокеанской «газовой дубинке» на европейском рынке

RT на русскомвчера в 03:38

Новак предупредил о «нависающей» над Европой «газовой дубинке» США

РБКвчера в 03:25
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Футбол

Соболев не намерен переходить в ЦСКА или «Зенит»

Нападающий «Крыльев Советов» Александр Соболев отметил, что не хочет переходить в «Зенит» или ЦСКА.
Bookmaker-ratings.ru вчера в 07:14
Культура

Концерт Ольги Бузовой в Новокузнецке начнется с опозданием на час

Концерт популярной певицы Ольги Бузовой начнется с опозданием. Об этом исполнительница сообщила в своем Instagram.
Комсомольская правда - Кемерово вчера в 07:23
Политика

CNN: ФБР запустило в Facebook рекламу на русском для поиска шпионов

ФБР размещало в Facebook сообщения на русском языке с предложением помогать американским спецслужбам, сообщает СNN.
Ведомости вчера в 17:10
Авто

BMW представил «заряженные» модели X5 M и X6 M

Разумеется, как и простые X5 и X6, модели М используют BMW Live Cockpit Professional со свежей версией мультимедийного комплекса iDrive, имеющего монитор на 12,3 дюйма.
CarsWeek.ru вчера в 01:05
Экономика

Минфин предложил изменить подход к налогообложению Google и Facebook

Ведомство хочет изменить подходы к налогообложению так, чтобы цифровые корпорации вроде Google, Facebook и Apple делились доходами от российской аудитории с российским бюджетом, а не платили налог на прибыль только по месту регистрации головного офиса.
РБК вчера в 23:03
Экономика

Восемь иностранных банков подключились к российскому аналогу SWIFT

Сразу 8 иностранных банков уже подключены к Системе передачи финансовых сообщений (СПФС) – российскому аналогу SWIFT.
Expert.ru вчера в 10:00
Происшествия

Сбербанк сообщил об утечке данных клиентов

Другой источник из крупного банка сообщил, что утечка от кого-либо из партнеров маловероятна, о чем можно судить по объему данных.
Lenta.ru вчера в 22:19
Происшествия

В Новосибирске пропавшая женщина найдена мертвой

Во время поисковых мероприятий в Кировском районе Новосибирска было обнаружено тело 36-летней горожанки, пропавшей месяц назад.
Российская газета вчера в 02:25
Кино

В Сети опубликовали первый трейлер фильма «Хищные птицы» с Марго Робби

На YouTube опубликовали первый трейлер супергеройского боевика "Хищные птицы" от DC Entertainment с Марго Робби в главной роли.
РИА Новости вчера в 06:32
Происшествия

Обвиняемого в убийстве следователя СКР арестовали до декабря

Интерфакс вчера в 09:08
Общество

Актеры сняли видео в поддержку фигурантов «московского дела»

В Сети появилось видео, в котором российские актеры рассказывают истории 11 фигурантов «московского дела».
РБК вчера в 22:49
Шоу-бизнес

Родные Спартака Мишулина выиграли суд за его имущество

Выиграть суд родным известного артиста удалось уже не в первый раз.
Дни24 вчера в 12:15
ЖКХ

Названы способы сэкономить на оплате отопления

Российские эксперты рассказали, как избежать переплаты за отопление и сэкономить на оплате услуг ЖКХ.
Известия вчера в 21:51
Политика

Путин не оценил выступление Греты Тунберг в ООН

Президент России Владимир Путин сегодня высказался о выступлении в ООН шведской экоактивистки, школьницы Греты Тунберг.
Реальное время вчера в 12:49
Происшествия

Родители с друзьями изнасиловали дочь под Брянском

Газета.Ru вчера в 09:52
Происшествия

В Москве женщина умерла после пластики груди

Московский Комсомолец вчера в 05:53
Политика

Главы ДНР и ЛНР высказались о подписании «формулы Штайнмайера»

Киев, подписав "формулу Штайнмайера", признает право Донбасса на самостоятельное определение своей судьбы, говорится в совместном заявлении глав ДНР и ЛНР Дениса Пушилина и Леонида Пасечника.
Народные новости вчера в 03:07
Политика

На Украине придумают переходное правосудие для Донбасса и Крыма

Президент Украины Владимир Зеленский поручил разработать систему переходного правосудия для неподконтрольных территорий Донбасса и Крыма.
Lenta.ru вчера в 13:01
Политика

В ООН ответили на предложение России о переносе организации из США

Перенос Первого комитета Генассамблеи ООН с территории США должен происходить по решению стран — членов международной организации, заявил 2 октября официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик.
REGNUM вчера в 14:12
Кино

Вышел трейлер нового фильма Гая Ричи «Джентльмены»

В сети появился первый трейлер криминальной комедии Гая Ричи «Джентльмены».
Профиль вчера в 13:21
Политика

Путин ответил на выкрик грузинской журналистки в Ереване

РИА Новости 01 октября в 06:18
Армия и оружие

Найдены доказательства высадки «Летучего отряда Кадырова» в Норвегии

27 сентября норвежские СМИ сообщили, что на территории архипелага Шпицберген и на материковой части Норвегии заметили бойцов российского спецназа, действующих под видом штатских.
Lenta.ru вчера в 06:49
Шоу-бизнес

Максим Галкин опубликовал фото Пугачевой в мини-платье

Одни поклонники отметили Лизу, являющуюся словно маленькой принцессой, а другие обратили внимание на наряд Пугачевой и её мини-платье, оголяющее стройные ноги и подчёркивающее талию при помощи широкого пояса.
ИнфоСМИ вчера в 16:18
Армия и оружие

Россия завершает модернизацию одной из мощнейших пушек в мире

Компания «Уралтрансмаш» (входит в «Уралвагонзавод») приступила к завершающему этапу модернизации одной из самых мощных в мире самоходных пушек «Малка».
Известия вчера в 21:12
Единоборства

Емельяненко разбил в кровь лицо Кокляеву в московском баре

Конфликт между Емельяненко и Кокляевым произошел 2 октября в ресторанном комплексе в центре столицы на очной ставке, которую организовал спортивный блогер Азамат Бостанов.
Пятый канал 00:33
Экономика

Цены на продукты к концу года вырастут на 3,5%

По итогам текущего года продукты питания подорожают на 3–3,5%, заметнее всего вырастут цены на яйца, сахар и мясо птицы.
Известия вчера в 13:00
Политика

Трамп назвал импичмент госпереворотом

Президент США Дональд Трамп назвал госпереворотом процедуру импичмента, объявленную демократами.
Вести.Финанс вчера в 03:55
Авто

В США выставили на продажу отечественный грузовик ГАЗ-66 1983 года

Аукционный дом Bring a Trailer разместил объявление о продаже грузовика ГАЗ-66 1983 года выпуска.
Тарантас Ньюс 01 октября в 08:35
Общество

Диетолог назвала самое вредное для человека мясо

Известия вчера в 17:50
Недвижимость

В России раскрыли схему получения ипотеки под два процента

Минвостокразвития, Агентство по развитию человеческого капитала на Дальнем Востоке и Фонд развития Дальнего Востока разработали и направили на согласование правила предоставления ипотеки под два процента годовых.
Lenta.ru вчера в 09:34
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Александр Валентинович Новак
Российский политик
Российский политик. Министр энергетики Российской Федерации с 21 мая 2012 года.
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