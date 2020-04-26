Энергетика

РИА НовостиРИА НовостиНовак призвал не относиться слишком серьезно к низким ценам на нефть

Министр энергетики России Александр Новак заявил, что не нужно слишком серьезно относиться к падению нефтяных фьючерсов ниже нуля.
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Новак оценил ситуацию с падением нефтяных фьючерсов

RT на русском10:00

Новак советует не относиться серьезно к падению цен на нефтяные фьючерсы

ИА Красная Весна09:20

Новак призвал не относиться слишком серьёзно к низким ценам на нефть

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Новак — об отрицательных ценах на нефть: Это не имеет отношения к реальному рынку

Life.ru08:39

Новак призвал не относиться слишком серьезно к низким ценам на нефть

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Новак призвал не относиться слишком серьёзно к отрицательным ценам на нефть

REGNUM07:14

Новак призвал не относиться к отрицательным ценам на нефть слишком серьезно

Вести.Ru06:47
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Автоматически обработаны 7164 источника, обновлено в 12:14, Ашберн

Комментарии

Общество

Режим самоизоляции в России могут продлить еще на две недели

В России могут продлить еще на две недели режим самоизоляции. С такими рекомендациями выступила глава Роспотребнадзора РФ Анна Попова.
Петербургский дневник 24 апреля в 13:45
4,4K
Происшествия

На Кубани за сутки подтвердили 84 случая заражения коронавирусом

Краснодар, 25 апреля 2020, 13:41 — REGNUM 84 новых случая заражения коронавирусом подтверждено за последние сутки на территории Краснодарского края, сообщили 25 апреля в региональном оперштабе.
REGNUM вчера в 06:41
812
Происшествия

В Петербурге 50 сотрудников больницы заразились коронавирусом

RT на русском 11:17
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Происшествия

Экс-главу Пятигорска Травнева заподозрили в превышении полномочий

На Ставрополье завели уголовное дело в отношении бывшего главы Пятигорска Льва Травнева, который подозревается в превышении должностных полномочий, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе Главного управления МВД России по Северо-Кавказскому федеральному округу.
Интерфакс вчера в 09:45
60
Общество

Утверждены правила предоставления бюджетных субсидий туроператорам

Как следует из документа, показателями результатов предоставления субсидии является количество туристов, в отношении которых услуги по перевозке воздушным транспортом в рамках сформированных туроператором туристских продуктов фактически не исполнены вследствие ограничений, и которым туроператором возвращены средства.
Интерфакс 11:56
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Политика

Песков: в ближайшие дни Путин выскажется по ситуации с коронавирусом

Москва, 26 апреля 2020, 18:30 — REGNUM Пресс-секретарь президента Российской Федерации Дмитрий Песков рассказал, что в ближайшие дни российский лидер Владимир Путин сделает заявление относительно ситуации с коронавирусом и дальнейшей тактике борьбы с ним.
REGNUM 11:30
3,8K
Общество

Въезд в Нижегородскую область ограничат на майские праздники

Власти Нижегородской области, которая находится на четвертом месте в России по числу заразившихся коронавирусной инфекцией (более 1,2 тыс. случаев), на следующей неделе ограничат въезд в регион.
ТАСС вчера в 16:42
486
Общество

В Курской области от коронавируса умер глава Железногорской епархии

Коммерсантъ 09:01
512
Общество

ГИБДД разъяснила правила передвижения между регионами

Российская Госавтоинспекция посоветовала при поездке на транспорте между регионами в условиях ограничений из-за коронавируса внимательно следить за оперативной информацией на официальных сайтах и иметь при себе дополнительные документы, включая справку об отсутствии вируса.
РИА Новости 24 апреля в 10:58
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Армия и оружие

Войска ЗВО, готовившиеся к параду 9 мая, отправлены на карантин

REGNUM 10:02
Биатлон

Драчёв: врачи могли сказать Логинову, что колют ему аскорбинку

Были вот у нас врачи Дмитриевы. Они могли сказать, что сделают Логинову укол аскорбинки, чтобы он не заболел.
RT на русском 11:44
Общество

Умер итальянский журналист Джульетто Кьеза

ТАСС 05:17
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Наука

В Антарктиде впервые нашли останки ископаемой лягушки

Шведские ученые мз Шведского музея естественной истории в Стокгольма на острове Симор у северной оконечности Антарктического полуострова обнаружили фрагменты тазобедренного сустава и черепа лягушки, которая жила здесь около 40 миллионов лет назад.
МонаВиста 07:30
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Музыка

Победителем седьмого сезона «Голос. Дети» стала Олеся Казаченко

Казаченко была в команде рэпера Басты, который по результатам голосования был признан лучшим наставником сезона.
Национальная служба новостей 24 апреля в 17:58
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Гаджеты

LG выставила на продажу 34-дюймовый игровой монитор серии UltraGear

Компания выставила на продажу устройство с 34-дюймовым дисплеем и частотой обновления до 160 Гц.
Дни24 02:11
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Наука

Найдено лучшее сочетание тканей для эффективной самодельной маски

Лучше всего себя проявила маска, состоящая из хлопка с натуральным шелком или шифоном — в таком сочетании изделие отфильтровывает до 99% частиц.
Medical Note вчера в 08:38
75
Общество

Главный детский инфекционист предложил продлить режим самоизоляции

Режим самоизоляции нужно продлить до 12 мая, считает главный внештатный специалист Минздрава по инфекционным болезням у детей, директор Детского научно-клинического центра инфекционных болезней ФМБА, академик РАН Юрий Лобзин.
РИА Новости 08:43
27
Общество

Сообщения о панике в Пхеньяне опровергли

Ранее 26 апреля газета The Washington Post сообщила, что в КНДР началась паника: местные жители скупают предметы первой необходимости, а над Пхеньяном низко летают вертолеты.
Lenta.ru 11:23
19
Происшествия

В Коми от коронавируса излечились 52 человека

По информации Управления Роспотребнадзора по Республике Коми, на 25 апреля лабораторно подтверждён 561 случай заболевания COVID-19.
Моя Воркута вчера в 09:02
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Происшествия

Общежития Уральского оптико-механического завода закрыли на карантин

Ограничения ввели и в других зданиях. Общежития Уральского оптико-механического завода закрыли на карантин.
66.ru 10:56
Армия и оружие

Российские военные моряки получат новый универсальный нож

Российская газета вчера в 07:03
27
Религия

Отец Сергий проклял всех, кто призвал закрыть храмы из-за коронавируса

Росбалт 08:15
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Армия и оружие

В сети высмеяли поход моряков ВМС Украины

Пользователи сети оставили ироничные и саркастические комментарии по поводу учебного боевого похода моряков ВМС Украины на поисково-спасательном судне "Донбасс", который прошел в акватории Азовского моря.
Газета.Ru 02:43
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Наука

Ученые раскрыли детали кровавых жертвоприношений майя и ацтеков

Evo-rus.com 01:49
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Происшествия

Главврач выпала из окна госпиталя в Красноярске

BFM.ru 02:53
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Происшествия

В Подмосковье полицейские установили организатора вечеринки

В Московской области сотрудники полиции установили организатора незаконной вечеринки в жилом комплексе «Бутово парк» на фоне режима самоизоляции, введённого из-за коронавируса.
RT на русском 09:36
748
Общество

В Томской области ввели ограничения на въезд и выезд

Указывается, что с понедельника, 27 апреля, водители при въезде в Томск должны будут обосновать своё передвижение, предъявив документы, подтверждающие необходимость срочного въезда или выезда из региона.
RT на русском 08:57
29
Общество

Почти все священники в Киево-Печерской лавре заразились коронавирусом

Большинство священнослужителей Киево-Печерской лавры, которая уже три недели закрыта на карантин, переболели COVID-19.
РИА Новости 09:59
456
Общество

У оперировавшего Ким Чен Ына врача дрожали руки

Экспресс газета 02:51
18
Общество

Судно для завершения «Северного потока-2» снова поменяло курс

Российский трубоукладчик «Академик Черский», единственный из российских судов, способных достроить газопровод «Северный поток-2», снова поменял курс.
Lenta.ru 05:57
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