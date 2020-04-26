Министр энергетики России Александр Новак заявил, что не нужно слишком серьезно относиться к падению нефтяных фьючерсов ниже нуля.

Новак призвал не относиться слишком серьезно к низким ценам на нефть

Общество Министр просвещения признал неготовность школ к удаленному обучению Министр просвещения Сергей Кравцов принял решение о переводе школ на дистанционное обучение, хотя понимал, что «не все школы и не все учителя были к этому готовы». 7

Общество Минобороны раскрыло число заразившихся коронавирусом военных Ранее Минобороны не сообщало общее количество заболевших COVID-19 военнослужащих, а из отдельных сообщений до 26 апреля было известно, что заболело менее 100 военнослужащих, главным образом курсантов военных академий. 1K

Шоу-бизнес Тодоренко отреагировала на лишение ее звания «Женщина года» Телеведущая Регина Тодоренко прокомментировала решение журнала Glamour лишить ее звания "Женщина года" после оправдания домашнего насилия в прямом эфире в Instagram. 883

Общество Вернувшихся из ОАЭ жителей Челябинской области направили в обсерваторы Одна из пассажирок осталась на изоляцию в Екатеринбурге В Екатеринбург вечером 26 апреля прилетел чартерный рейс из Объединенных Арабских Эмиратов, на котором прилетело 9 жителей Челябинской области. 4

Экономика Кудрин спрогнозировал восстановление российской экономики Российская экономика пройдет пик кризиса и начнет восстанавливаться, однако в некоторых отраслях на это может уйти как минимум год, заявил глава Счетной палаты Алексей Кудрин в интервью на канале "Россия-24". 669

Здоровье В Алтайском крае выявили 68 новых случаев заражения коронавирусом "В Алтайском крае за минувшие сутки зарегистрировано 68 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией По данным оперативного штаба Алтайского края, общее количество лабораторно подтвержденных случаев заболевания коронавирусной инфекцией на 26 апреля составило 283 случая, их них 17 детей в 20 территориях края", - говорится в сообщении.

Общество Роспотребнадзор анонсировал нововведения после завершения пандемии Глава Роспотребнадзора Анна Попова в эфире телеканала «Россия 1» заявила, что после завершения эпидемии COVID-19 и режима самоизоляции для заведений общественного питания будут разработаны новые правила, а россиянам придётся менять привычки и поведение. 414

Происшествия Экс-главу Пятигорска Травнева заподозрили в превышении полномочий На Ставрополье завели уголовное дело в отношении бывшего главы Пятигорска Льва Травнева, который подозревается в превышении должностных полномочий, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе Главного управления МВД России по Северо-Кавказскому федеральному округу. 72

Здоровье В Сибири перевыполнили план по подготовке коечного фонда "Необходимо оперативно принять меры, чтобы, используя все возможные ресурсы, перераспределив оборудование, обеспечить полную готовность в регионах Сибири для приема больных коронавирусом", - приводит пресс-служба слова Меняйло. 3

Происшествия На Кубани число заразившихся коронавирусом достигло 780 В результате диагноз "коронавирус" на Кубани установлен уже у 780 человек, в том числе зафиксировано 19 случаев летального исхода. 852

Общество В Новосибирской области вводится масочный режим Сорок два новых случая коронавируса выявили за последние сутки в Новосибирской области, в регионе с понедельника вводится повсеместный масочный режим. 30

Культура Садальский высмеял эротическое шоу Богомолова «Крабовая палочка» Станислав Садальский сыронизировал над новым эротическим шоу Богомолова, которое якобы состоится в следующем году.

Общество Мишустин поручил согласовать поэтапное снятие ограничений с бизнеса Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил подготовить и представить в правительство согласованные предложения по поэтапной отмене введенных в связи с распространением коронавируса ограничений деятельности отдельных организаций и индивидуальных предпринимателей. 1,9K

Экономика Прибыль крупных промышленных предприятий Китая упала на 36,7% Прибыль крупных промышленных предприятий Китая с января по март включительно из-за пандемии нового коронавируса снизилась в годовом исчислении на 36,7% - до 781,45 млрд юаней (около $110,52 млрд по текущему курсу).

Происшествия В Бурятии суд отправил экс-зампреда парламента под домашний арест Бывший вице-спикер хурала Бурятии Баир Жамбалов отправлен под домашний арест на два месяца по делу о резонансном ДТП, в котором погибла девушка, сообщили РИА Новости в пресс-службе Советского районного суда Улан-Удэ. 84

Происшествия Группа разбора: смотрим карантинное ДТП, в котором виноваты сразу трое В апреле 2020 года количество автомобилей на дорогах снизилось, но ДТП происходят всё равно.

Происшествия Соцсети: полицейские Змеиногорска жестко избили нарушителя карантина На мужчину набросились восемь стражей порядка Сотрудники полиции Змеиногорска начали активно следить за соблюдением обязательного карантина в городе и в первый же день избили прохожего за нарушение. 61