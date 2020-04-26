Министр энергетики России Александр Новак заявил, что не нужно слишком серьезно относиться к падению нефтяных фьючерсов ниже нуля.

Новак призвал не относиться слишком серьезно к низким ценам на нефть

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