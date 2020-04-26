Энергетика

РИА НовостиРИА НовостиНовак призвал не относиться слишком серьезно к низким ценам на нефть

Министр энергетики России Александр Новак заявил, что не нужно слишком серьезно относиться к падению нефтяных фьючерсов ниже нуля.
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Новак оценил ситуацию с падением нефтяных фьючерсов

RT на русском10:00

Новак советует не относиться серьезно к падению цен на нефтяные фьючерсы

ИА Красная Весна09:20

Новак призвал не относиться к отрицательным ценам на нефть слишком серьезно

Вести.Ru06:47

Новак призвал не относиться слишком серьёзно к низким ценам на нефть

News.ru08:34

Новак призвал не относиться слишком серьезно к низким ценам на нефть

РИА Новости08:22

Новак призвал не относиться слишком серьёзно к отрицательным ценам на нефть

REGNUM07:14

Новак — об отрицательных ценах на нефть: Это не имеет отношения к реальному рынку

Life.ru08:39
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Комментарии

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В субботу, 25 апреля, стало известно, что премьер-министр России Михаил Мишустин поручил проработать предложения для поэтапной отмены ограничений, введённых из-за распространения коронавируса.
Форпост Северо-Запад вчера в 14:27
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Политика

Путин может выступить с новыми заявлениями по ситуации с коронавирусом

Российский президент Владимир Путин на предстоящей неделе может выступить с новыми заявлениями касательно перспектив развития ситуации в стране на фоне распространения коронавирусной инфекции COVID-19.
RT на русском 07:07
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Общество

Появилось сообщение о смерти Ким Чен Ына

О смерти Ким Чен Ына сообщили в Китае В китайской социальной сети Weibo широко разошлось сообщение от вице-директора Гонконгского телевидения HKSTV о смерти главы Северной Кореи Ким Чен Ына.
Lenta.ru вчера в 16:36
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Экономика

ФНС запустит сервис для выплаты субсидий малому бизнесу на сотрудников

С 1 мая Федеральная налоговая служба (ФНС) России запустит специальный сервис для выплаты субсидий малому бизнесу в размере 1 МРОТ на каждого сотрудника, сообщил во время онлайн-брифинга о мерах поддержки малого и среднего бизнеса в условиях коронавируса глава ФНС Даниил Егоров.
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Культура

Победитель шоу «Маска» на НТВ покажет лицо

Завтра, 26 апреля, ориентировочно в 18:00 в эфир федерального телеканала НТВ выйдет программа "Новые русские сенсации", в которой раскроют секрет известного шоу "Маска" и покажут зрителям все, что осталось за кадром.
Evo-rus.com 23 апреля в 14:32
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Общество

Епископ РПЦ Вениамин скончался от коронавируса

RT на русском 09:18
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Здоровье

Врач рассказал о необходимой дозе для заражения коронавирусом

Врач и телеведущий Евгений Комаровский рассказал, какая доза коронавируса должна попасть в организм человека для его заражения инфекцией.
Lenta.ru 09:28
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Общество

Почти все священники в Киево-Печерской лавре заразились коронавирусом

Большинство священнослужителей Киево-Печерской лавры, которая уже три недели закрыта на карантин, переболели COVID-19.
РИА Новости 09:59
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Армия и оружие

Булгаков сказал, когда откроется Главный храм Вооруженных сил России

Вести.Ru 08:21
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Телескоп Хаббл отмечает свое 30-летие

24 апреля 1990 года на космическом шаттле Discovery был запущен космический телескоп им. Хаббла вместе с экипажем из пяти астронавтов.
AstroNews.ru 24 апреля в 12:07
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Общество

Сотрудники российских банков переезжают на работу

В российских банках часть сотрудников из-за ограничений, связанных с эпидемией коронавируса COVID-19, уже живут на рабочих местах или готовы к этому, сообщает РБК.
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Общество

Минсельхоз: Экспорт зерна из России приостановлен

По замыслам Минсельхоза, ограничения на вывоз зерна до конца сезона вкупе с зерновыми интервенциями (в размере до 1,5 млн т) позволят стабилизировать цены на зерновые и обеспечить внутренние потребности страны в зерне и продуктах его переработки.
Российская газета 10:25
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Армия и оружие

Перехват бельгийского истребителя F-16 российским Су-27 попал на видео

Истребители морской авиации Су-27 Балтийского флота перехватили самолет F-16 ВВС Бельгии, который наблюдал за маневрами ВКС России.
Российская газета вчера в 09:15
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Здоровье

Нижегородская область закупила 750000 масок и 50000 костюмов

В Нижегородскую область поступила крупная партия средств защиты - 750 тысяч масок и 50 тысяч костюмов, сообщил губернатор Глеб Никитин.
Бизнес News. Время зарабатывать 05:14
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Армия и оружие

Российские десантники впервые прыгнули в Арктике с высоты в 10 км

«Российские десантники в составе сводного подразделения впервые в мировой истории совершили высотное десантирование с самолетов Ил-76 с высоты 10 000 метров в экстремальных условиях Арктики в районе архипелага Земля Франца Иосифа»,— говорится в сообщении на сайте Минобороны России.
Коммерсантъ 04:52
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Экономика

Кудрин спрогнозировал восстановление российской экономики

Российская экономика пройдет пик кризиса и начнет восстанавливаться, однако в некоторых отраслях на это может уйти как минимум год, заявил глава Счетной палаты Алексей Кудрин в интервью на канале "Россия-24".
РИА Новости 04:05
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Общество

Судно для завершения «Северного потока-2» снова поменяло курс

Российский трубоукладчик «Академик Черский», единственный из российских судов, способных достроить газопровод «Северный поток-2», снова поменял курс.
Lenta.ru 05:57
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Общество

Курганская область приостановит продажу алкоголя

Власти Курганской области объявили о приостановке продажи алкоголя с 30 апреля по 10 мая, пишет региональный оперштаб.
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На Кубани за сутки подтвердили 84 случая заражения коронавирусом

Краснодар, 25 апреля 2020, 13:41 — REGNUM 84 новых случая заражения коронавирусом подтверждено за последние сутки на территории Краснодарского края, сообщили 25 апреля в региональном оперштабе.
REGNUM вчера в 06:41
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Концертный директор Надежды Бабкиной рассказал о состоянии певицы

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Армия и оружие

В сети высмеяли поход моряков ВМС Украины

Пользователи сети оставили ироничные и саркастические комментарии по поводу учебного боевого похода моряков ВМС Украины на поисково-спасательном судне "Донбасс", который прошел в акватории Азовского моря.
Газета.Ru 02:43
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Политика

Зеленский предложил подготовить план развития Чернобыля

Украинский президент Владимир Зеленский предложил разработать план развития территории Чернобыля с целью привлечения туристов.
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Глава Роспотребнадзора призвала продлить режим самоизоляции

Глава Роспотребнадзора Анна Попова считает, что в стране нужно продлить режим самоизоляции, поскольку население успело преодолеть только два инкубационных периода.
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Экономика

Sohu: Россия проявила дальновидность, избавившись от госдолга США

Страна полностью избавилась от госдолга США в 2019 году и стала пополнять золотой резерв.
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Общество

Шойгу поручил досрочно закончить учебный год в вузах Минобороны

Министр обороны Сергей Шойгу поручил досрочно завершить учебный год в образовательных учреждениях Минобороны.
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Сундбю выведен из состава сборной Норвегии по лыжным гонкам

Как сообщает NRK, Сундбю не будет в составе сборной впервые за 13 лет, а предстоящий в Оберстдорфе чемпионат мира 2021 года, который должен пройти с 23 февраля по 7 марта, станет, вероятно, последним в карьере 35-летнего норвежца.
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МКПП осталась только на 12% автомобилей

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Саудовская Аравия готовится много занимать

Как сообщает Bloomberg со ссылкой на министра финансов Мохаммеда аль-Джадаана, Саудовской Аравии придется занять в этом году до $58 миллиардов, чтобы покрыть дефицит бюджета, вызванный резким падением цен на нефть.
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Главврач выпала из окна госпиталя в Красноярске

BFM.ru 02:53
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Собчак объяснила желание приобрести долю в крабовом бизнесе

Собчак подтвердила РБК, что желает приобрести долю в этом бизнесе на Дальнем Востоке.
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