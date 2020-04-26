Энергетика

РИА НовостиРИА НовостиНовак призвал не относиться слишком серьезно к низким ценам на нефть

Министр энергетики России Александр Новак заявил, что не нужно слишком серьезно относиться к падению нефтяных фьючерсов ниже нуля.
Читать в источнике
Комментировать19

Подробнее о событии

Новак оценил ситуацию с падением нефтяных фьючерсов

RT на русском10:00

Новак советует не относиться серьезно к падению цен на нефтяные фьючерсы

ИА Красная Весна09:20

Новак призвал не относиться к отрицательным ценам на нефть слишком серьезно

Вести.Ru06:47

Новак призвал не относиться слишком серьёзно к низким ценам на нефть

News.ru08:34

Новак призвал не относиться слишком серьезно к низким ценам на нефть

РИА Новости08:22

Новак призвал не относиться слишком серьёзно к отрицательным ценам на нефть

REGNUM07:14

Новак — об отрицательных ценах на нефть: Это не имеет отношения к реальному рынку

Life.ru08:39
Показать все источники
Автоматически обработаны 7164 источника, обновлено в 11:04, Ашберн

Комментарии

Армия и оружие

В сети высмеяли поход моряков ВМС Украины

Газета.Ru 02:43
622
Политика

Кремль анонсировал выступление Путина по поводу коронавируса

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил, что Владимир Путин выступит с новым заявлением по поводу коронавируса на следующей неделе.
Коммерсантъ 06:51
3,2K
Общество

Почти все священники в Киево-Печерской лавре заразились коронавирусом

Большинство священнослужителей Киево-Печерской лавры, которая уже три недели закрыта на карантин, переболели COVID-19.
РИА Новости 09:59
186
Общество

Сотрудники российских банков переезжают на работу

В российских банках часть сотрудников из-за ограничений, связанных с эпидемией коронавируса COVID-19, уже живут на рабочих местах или готовы к этому, сообщает РБК.
Вести.Ru 07:38
1K
Происшествия

В Подмосковье полицейские установили организатора вечеринки

В Московской области сотрудники полиции установили организатора незаконной вечеринки в жилом комплексе «Бутово парк» на фоне режима самоизоляции, введённого из-за коронавируса.
RT на русском 09:36
693
Общество

Епископ РПЦ Вениамин умер от коронавируса

РИА Новости 09:54
350
Шоу-бизнес

Галкин рассказал о брачном договоре с Пугачевой

Галкин рассказал также, что вопрос об оформлении брачного договора в принципе не поднимался.
MOS.news 08:01
9
Общество

В Томской области ввели ограничения на въезд и выезд

Указывается, что с понедельника, 27 апреля, водители при въезде в Томск должны будут обосновать своё передвижение, предъявив документы, подтверждающие необходимость срочного въезда или выезда из региона.
RT на русском 08:57
25
Кино

Назван самый прибыльный фильм за 2019 год

iReactor 06:34
4
Здоровье

Объяснено скачкообразное распространение новой инфекции в России

Скачки в приросте заболеваемости новым коронавирусом могут свидетельствовать о выходе на плато, заявил глава центра инфекционных болезней ЦКБ Управления делами президента Георгий Сапронов.
Вести.Ru вчера в 07:13
1,3K
Общество

Мишустин поручил разработать план отмены ограничений для бизнеса

В субботу, 25 апреля, стало известно, что премьер-министр России Михаил Мишустин поручил проработать предложения для поэтапной отмены ограничений, введённых из-за распространения коронавируса.
Форпост Северо-Запад вчера в 14:27
1,7K
Общество

Государственное радио КНДР сообщило о работе Ким Чен Ына

Южнокорейское агентство Yonhap со ссылкой на государственное радио КНДР сообщило о деятельности лидера страны Ким Чен Ына.
ФАН вчера в 21:14
556
Общество

Минсельхоз: Экспорт зерна из России приостановлен

По замыслам Минсельхоза, ограничения на вывоз зерна до конца сезона вкупе с зерновыми интервенциями (в размере до 1,5 млн т) позволят стабилизировать цены на зерновые и обеспечить внутренние потребности страны в зерне и продуктах его переработки.
Российская газета 10:25
362
Финансы

ЦБ РФ снизил ключевую ставку до 5,5% годовых

На предыдущем заседании 20 марта ЦБ сохранил ключевую ставку на уровне 6%. Перед этим, 7 февраля Банк России снизил ключевую ставку на 25 базисных пунктов.
Интерфакс 24 апреля в 07:07
1,4K
Происшествия

На Ямале жестко сел вертолет Ми-26, пострадал пилот

Вести.Ru вчера в 02:46
123
Здоровье

В Челябинской области выявили 58 новых случаев коронавируса

За прошедшие сутки умер один человек. Пациент находился в терминальной стадии онкологического заболевания, коронавирус стал сопутствующим.
Губерния (г. Челябинск) 03:58
18
Гаджеты

Созданный в России процессор «Байкал-М» сравнили с аналогами от Intel

Эксперты сравнили разработанный в России продукт с аналогами от американского производителя электронных устройств и компьютерных компонентов Intel.
OAnews вчера в 07:18
33
Общество

В Кузбассе введут электронные пропуска

Правительство Кузбасса работает над системой электронных пропусков для контроля режима обязательной самоизоляции.
Коммерсантъ вчера в 12:25
927
Общество

Глава Роспотребнадзора призвала продлить режим самоизоляции

Глава Роспотребнадзора Анна Попова считает, что в стране нужно продлить режим самоизоляции, поскольку население успело преодолеть только два инкубационных периода.
MedikForum.ru 24 апреля в 17:31
4,4K
Хоккей

КХЛ может рассмотреть увеличение потолка зарплат на следующий сезон

Напомним, что ранее в КХЛ было принято решение установить жесткий потолок зарплат в размере 900 миллионов рублей на следующий сезон.
LiveSport.ru 09:49
Экономика

Кудрин спрогнозировал спад экономики России до 8%

Спад российской экономики в текущем году может достичь 7-8%, однако после кризиса она восстановится и будет работать нормально.
BFM.ru 02:45
560
Авто

МКПП осталась только на 12% автомобилей

Автоновости дня 09:20
26
Энергетика

Польша пригрозила «Газпрому» жалобой в Еврокомиссию

Польская государственная нефтегазовая компания PGNiG опубликовала заявление, в котором обвинила российский «Газпром» в несоблюдении требований Стокгольмского арбитража в части цены на газ.
РБК 24 апреля в 10:29
411
Шоу-бизнес

Стримерша Карина отреагировала на скандальные заявления Тодоренко

Чемпионат 10:56
755
Общество

В Италии анонсировали закрытие границ для туристов до конца года

Министр культуры и туризма Италии Дарио Франческини заявил, что власти республики до конца года не станут открывать границы для иностранных туристов.
Страна Советов on-line 08:32
222
Политика

Зеленский предложил развить Чернобыль для привлечения туристов

Президент Украины Владимир Зеленский предложил создать план по развитию Чернобыльской зоны для привлечения туризма, пишет пресс-служба офиса президента.
Газета.Ru 10:55
Общество

Шойгу поручил досрочно закончить учебный год в вузах Минобороны

Министр обороны Сергей Шойгу поручил досрочно завершить учебный год в образовательных учреждениях Минобороны.
Lenta.ru 09:07
4
Общество

Курганская область приостановит продажу алкоголя

Власти Курганской области объявили о приостановке продажи алкоголя с 30 апреля по 10 мая, пишет региональный оперштаб.
Газета.Ru 09:23
236
Происшествия

Главврач выпала из окна госпиталя в Красноярске

BFM.ru 02:53
1,8K
Общество

Матвиенко посоветовала россиянам не планировать поездки за границу

Россиянам не следует планировать зарубежные путешествия в 2020 году из-за ситуации с эпидемией коронавируса.
News.ru 24 апреля в 07:39
489
Как работают Яндекс.Новости?
Экономический кризисБольше новостей по теме
Главное