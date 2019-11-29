Энергетика
ПрофильНовак ответил на предложение Киева выплатить долг газом
Речь идет о сумме в три миллиарда долларов. Ранее директор «Нафтогаза» Юрий Витренко сообщал, что компания готова рассмотреть вариант их выплаты в виде поставок газа. Отвечая на вопрос о позиции Москвы по предложению Киева, Новак отметил, что пока не готов это комментировать.
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Украина и РФ обсуждают возможность выплаты «Газпромом» $3 млрд по арбитражу газом
Интерфакс29 ноября в 12:03
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