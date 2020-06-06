Энергетика
Газета.RuНовак прокомментировал исполнение сделки ОПЕК+ за май
Министр отметил, что Россия выполнила свои обязательства на 96%. Согласно сделке, заключенной в мае, страны-участницы соглашения ОПЕК+ сокращают добычу на 9,7 млн баррелей в сутки в мае-июне, 7,7 млн во втором полугодии и 5,8 млн далее до конца апреля 2022 года.
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Новак подтвердил, что страны ОПЕК согласились на 100 процентов выполнить условия сделки
Комсомольская правдавчера в 13:53
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