Энергетика

Газета.RuГазета.RuНовак прокомментировал исполнение сделки ОПЕК+ за май

Министр отметил, что Россия выполнила свои обязательства на 96%. Согласно сделке, заключенной в мае, страны-участницы соглашения ОПЕК+ сокращают добычу на 9,7 млн баррелей в сутки в мае-июне, 7,7 млн во втором полугодии и 5,8 млн далее до конца апреля 2022 года.
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Новак раскрыл подробности новой договоренности ОПЕК+ по сокращению добычи

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Евро-футбол.ру вчера в 14:18
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iReactor 05 июня в 05:19
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Политика

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Власти Германии пригрозили штрафовать США, если те продолжат санкционное давление на проект газопровода «Северный поток-2».
Lenta.ru 05 июня в 09:02
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Чехия выслала двух сотрудников российского посольства.
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Нуньес оказалась тяжелее Спенсер на взвешивании перед UFC 250

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В Москве 7 июня может начаться первая волна тепла

В Москве первая волна тепла начнется 7 июня и продержится пять дней.
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Общество

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Политика

Экс-министр юстиции Украины обвинила Зеленского в обмане избирателей

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В Красноярском крае из-за дождей обрушился мост

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Китай продает госдолг США из-за обесценивания доллара – Sohu

Аналитики считают, что китайских инвесторов не устроили меры, которые предпринимает Федеральная резервная система (ФРС), которая печатает доллары, пытаясь бороться с кризисом.
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Общество

Собянин допустил «радикальные решения» по снятию ограничений в Москве

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