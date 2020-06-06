Энергетика

Газета.RuГазета.RuНовак прокомментировал исполнение сделки ОПЕК+ за май

Министр отметил, что Россия выполнила свои обязательства на 96%. Согласно сделке, заключенной в мае, страны-участницы соглашения ОПЕК+ сокращают добычу на 9,7 млн баррелей в сутки в мае-июне, 7,7 млн во втором полугодии и 5,8 млн далее до конца апреля 2022 года.
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Существование сделки ОПЕК+ поставлено в зависимость от ее исполнения. Обобщение

Интерфаксвчера в 18:42

Новак подтвердил, что страны ОПЕК согласились на 100 процентов выполнить условия сделки

Комсомольская правдавчера в 13:53

Новак прокомментировал исполнение сделки ОПЕК+ за май

Газета.Ruвчера в 16:46

Новак прогнозирует добычу нефти в РФ в 500 с лишним миллионов тонн

Вести.Ruвчера в 14:26

Новак допустил возможность досрочного завершения сделки ОПЕК+

РБКвчера в 15:02

Все страны ОПЕК+ подтвердили обязательства по 100% исполнению сделки по снижению добычи

Эхо Москвывчера в 13:31

Новак сообщил, что уровень исполнения сделки ОПЕК+ в мае составил около 90%

ТАССвчера в 14:25
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Автоматически обработано 7218 источников, обновлено в 04:15, Ашберн
Единоборства

Глава UFC отреагировал на отставку Конора МакГрегора

FightTime.ru 02:51
Общество

Абитуриенты будут поступать в военные вузы в 2020 году, не выезжая из регионов

"В этом году в связи со сложной эпидемиологической обстановкой набор в высшие военные учебные заведения Минобороны России будет проведен в регионах проживания абитуриентов, без приезда курсантов в вуз", - сказали в Минобороны.
ТАСС 04:04
Здоровье

В Ростовской области за сутки коронавирус выявили у 212 человек

Ростов-на-Дону, 6 июня 2020, 11:23 — REGNUM В Ростовской области за сутки коронавирус подтверждён ещё у 212 человек.
REGNUM вчера в 04:23
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Политика

Во Львове прибывший на модернизацию МиГ-29 разворовали на запчасти

Неизвестные похитили более 20 узлов и агрегатов истребителя МиГ-29, который ранее прибыл на модернизацию на Львовский государственный авиационный ремонтный завод.
Известия вчера в 16:28
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Общество

Мадонна на костылях пришла на марш памяти Джорджа Флойда в Лондоне

Певица Мадонна пришла на марш памяти афроамериканца Джорджа Флойда, который погиб в США после применения полицейскими удушающего приема.
Актуальные Новости 01:39
4
Общество

В Сети поддержали Норкина, разместившего фото с похорон жены

Пользователи прокомментировали публикацию журналиста и телеведущего Андрея Норкина, который разметил в Instagram снимок с похорон своей супруги Юлии.
РИА Новости вчера в 18:30
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Общество

Илья Азар вышел из спецприемника

Специальный корреспондент «Новой газеты» Илья Азар вышел из спецприемника после 10 суток ареста.
Коммерсантъ 03:58
50
Общество

Воробьев оценил ситуацию с коронавирусом в Подмосковье

В Московской области впервые с начала пандемии количество выписавшихся из больниц после COVID-19 превысило число госпитализированных, сообщается в Telegram-канале главы региона Андрея Воробьева.
РИА Новости 03:47
Происшествия

В Красноярском крае из-за паводков рухнул автомобильный мост

Красноярск, 7 июня 2020, 08:33 — REGNUM В Красноярском крае из-за сильных дождей обрушился автомобильный мост на реке Сейба.
REGNUM 01:33
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Общество

Опубликована статистика по коронавирусу в Тверской области на 7 июня

В регионе за сутки заболели 93 человека, выздоровели - 7. К 7 июня в России подтверждено еще 8984 случая коронавирусной инфекции в 84 регионах.
Tverigrad.ru 03:49
Финансы

Спекулянты в США увеличили ставку на укрепление рубля максимальными темпами с января 2019 г

Сальдированная длинная позиция во фьючерсах на рубль выросла за неделю на 56,4% (4 061 контрактов) до 11 262 контрактов, свидетельствуют данные Комиссии по торговле товарными фьючерсами (CFTC).
Profinance.ru вчера в 05:26
Здоровье

В Пермском крае выявили 56 случаев заражения коронавирусом

В Пермском крае за сутки выявили 56 новых случаев заражения коронавирусом. Такие данные опубликовал Роспотребнадзор.
Рифей-Пермь вчера в 03:49
8
Общество

В России за сутки выявили 8 984 новых случая заражения коронавирусом

Число выявленных за сутки случаев заражения коронавирусом в РФ составило 8 984, всего в России заразились 467 673 человека.
ТАСС 03:37
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Происшествия

Пропавший в лесу Пермского края 10-летний мальчик найден живым

Пропавший в Пермском крае 10-летний мальчик нашёлся спустя трое суток.
RT на русском вчера в 14:27
3
Общество

Минюст признал введённые из-за коронавируса меры обоснованными

Министерство юстиции России признало соразмерными и обоснованными введённые в стране ограничения из-за пандемии коронавирусной инфекции.
RT на русском 05 июня в 17:06
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Шоу-бизнес

Оксана Самойлова стала блондинкой и набрала 6 кг

Недавно Оксана Самойлова с супругом Джиганом и детьми вернулась из Майами в Москву после громкого скандала.
NewInform вчера в 12:21
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Происшествия

На тушение нефтяной скважины в России отправили противотанковую пушку

Глава Минобороны Сергей Шойгу заявил о переброске в Иркутскую область противотанковой пушки МТ-12 «Рапира», чтобы оперативнее и как можно эффективнее справиться с пожаром на нефтяной скважине.
Lenta.ru 05 июня в 13:46
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Общество

В Москве ещё 2283 пациента вылечились от коронавируса

RT на русском 02:44
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Религия

Православные христиане отмечают день Святой Троицы

ТАСС вчера в 17:00
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Общество

Коронавирус выявлен у 14 человек в Республике Крым

Всего на территории Крыма с начала пандемии зарегистрировано 438 случаев COVID-19, с выздоровлением из больниц выписаны 313 пациентов, 14 человек скончались.
Новый Севастополь 03:07
86
Политика

МЧС ответило на предложение США о помощи по ЧС в Норильске

Коммерсантъ 02:55
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Здоровье

Мясников назвал неожиданную причину заражения коронавирусом

По данным Всемирной организации здравоохранения, в мире коронавирусом заразились более 6,6 миллиона человек, свыше 391 тысячи умерли.
РИА Новости вчера в 08:34
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Общество

Стало известно о планах властей Москвы отменить цифровые пропуска

Как стало известно, об отмене пропускного режима столичные власти могут объявить в понедельник, 8 июня.
Lenta.ru 04:00
30
Общество

Китай стал зоной с низким уровнем эпидемиологической угрозы по КОВИД

Территория Китая стала зоной с низкой эпидемиологической угрозой по КОВИД после того как в воскресенье уровень угрозы снизили в северо-восточной провинции Цзилинь.
Невские Новости вчера в 23:00
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Финансы

ЦБ раскрыл сумму проданной валюты в рамках сделки по Сбербанку

Центральный банк продал на рынке $4,3 млрд валюты (около 300 млрд в рублевом эквиваленте) из денег, полученных в рамках сделки по покупке контрольного пакета Сбербанка правительством, сообщила на пресс-конференции председатель ЦБ Эльвира Набиуллина.
Ведомости 05 июня в 12:02
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Футбол

«Челси» хочет продать семь игроков этим летом

Soccer.ru вчера в 14:44
Общество

Губернатор Подмосковья: временные госпитали пока разбирать не планируется

Временные госпитали для лечения заражённых коронавирусной инфекцией COVID-19, которые были возведены в парке «Патриот» и выставочном центре «Крокус Экспо», в ближайшее время разбирать не планируется.
News.ru 03:44
Фигурное катание

Фигуристка Юлия Липницкая празднует свое 22-летие

Юлия покорила всех на чемпионате Европы в сезоне 2013/2014, став самой молодой чемпионкой, а после завоевала «золото» в командном первенстве Олимпиады.
LoginCasino.com 05 июня в 09:30
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Общество

В России зафиксированы 8984 новых случая коронавируса

В России зафиксированы 8984 новых случая коронавируса в 84 регионах.
BFM.ru 03:45
Общество

В России создадут винтовку, способную стрелять на семь километров

Самая дальнобойная на сегодняшний день винтовка "Сумрак" (также производства Lobaev Arms) поражает цели на расстоянии два с половиной километра при уверенной стрельбе и 4,2 километра — при рекордной.
РИА Новости 05 июня в 02:56
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