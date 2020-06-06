Энергетика
Газета.RuНовак прокомментировал исполнение сделки ОПЕК+ за май
Министр отметил, что Россия выполнила свои обязательства на 96%. Согласно сделке, заключенной в мае, страны-участницы соглашения ОПЕК+ сокращают добычу на 9,7 млн баррелей в сутки в мае-июне, 7,7 млн во втором полугодии и 5,8 млн далее до конца апреля 2022 года.
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Существование сделки ОПЕК+ поставлено в зависимость от ее исполнения. Обобщение
Интерфаксвчера в 18:42
Новак подтвердил, что страны ОПЕК согласились на 100 процентов выполнить условия сделки
Комсомольская правдавчера в 13:53
Все страны ОПЕК+ подтвердили обязательства по 100% исполнению сделки по снижению добычи
Эхо Москвывчера в 13:31
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Абитуриенты будут поступать в военные вузы в 2020 году, не выезжая из регионов
"В этом году в связи со сложной эпидемиологической обстановкой набор в высшие военные учебные заведения Минобороны России будет проведен в регионах проживания абитуриентов, без приезда курсантов в вуз", - сказали в Минобороны.
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Во Львове прибывший на модернизацию МиГ-29 разворовали на запчасти
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Пользователи прокомментировали публикацию журналиста и телеведущего Андрея Норкина, который разметил в Instagram снимок с похорон своей супруги Юлии.
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Число выявленных за сутки случаев заражения коронавирусом в РФ составило 8 984, всего в России заразились 467 673 человека.
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Глава Минобороны Сергей Шойгу заявил о переброске в Иркутскую область противотанковой пушки МТ-12 «Рапира», чтобы оперативнее и как можно эффективнее справиться с пожаром на нефтяной скважине.
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МЧС ответило на предложение США о помощи по ЧС в Норильске
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Мясников назвал неожиданную причину заражения коронавирусом
По данным Всемирной организации здравоохранения, в мире коронавирусом заразились более 6,6 миллиона человек, свыше 391 тысячи умерли.
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Стало известно о планах властей Москвы отменить цифровые пропуска
Как стало известно, об отмене пропускного режима столичные власти могут объявить в понедельник, 8 июня.
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Территория Китая стала зоной с низкой эпидемиологической угрозой по КОВИД после того как в воскресенье уровень угрозы снизили в северо-восточной провинции Цзилинь.
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ЦБ раскрыл сумму проданной валюты в рамках сделки по Сбербанку
Центральный банк продал на рынке $4,3 млрд валюты (около 300 млрд в рублевом эквиваленте) из денег, полученных в рамках сделки по покупке контрольного пакета Сбербанка правительством, сообщила на пресс-конференции председатель ЦБ Эльвира Набиуллина.
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