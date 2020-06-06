Министр отметил, что Россия выполнила свои обязательства на 96%. Согласно сделке, заключенной в мае, страны-участницы соглашения ОПЕК+ сокращают добычу на 9,7 млн баррелей в сутки в мае-июне, 7,7 млн во втором полугодии и 5,8 млн далее до конца апреля 2022 года.

Игры Авторы Don’t Starve выпускают Griftlands в ранний доступ 15 июня Студия Klei, известная по серии Don't Starve, ещё в 2017 году анонсировала свой новый проект, карточную ролевую игру Griftlands.

Экономика Бюджет Новосибирска потеряет из-за коронавируса 2,5 млрд рублей В 2020 году объем выпадающих доходов бюджета Новосибирска может составить около 2,5 млрд руб. Причиной финансовых потерь стала эпидемия коронавирусной инфекции. 25

Наука Ученые из Белгорода создали рентген при помощи кухонной зажигалки Основан механизм на том же принципе, на котором функционирует обычная кухонная зажигалка, а сама идея портативного рентгена, не требующего значительного электрического напряжения, запатентована местными учеными уже довольно давно. 2

Энергетика Мексика отказалась продлевать сокращение добычи нефти Мексика отказалась продлевать сокращение добычи нефти до конца июля в рамках соглашения стран ОПЕК+.

Общество В Портленде запретили применять слезоточивый газ без необходимости Мэр американского города Портленд, штат Орегон, Тед Уиллер призвал полицейских использовать слезоточивый газ только в случаях крайней необходимости.

Политика Социологи предупредили о возможности массовых протестов в России Социолог Сергей Белановский был одним из тех, кто предсказал массовые протесты на Болотной площади в Москве в 2011 году. 6,8K

Политика Экс-министр рассказала, как Зеленский обманул украинцев Кадровая политика президента Украины Владимира Зеленского свидетельствует о том, что он обманул своих избирателей на выборах, когда обещал избавляться от чиновников старой команды и назначать новых людей, заявила экс-министр юстиции Елена Лукаш в интервью каналу "112 Украина".

Космос «Роскосмос» запатентовал «сачок» для ловли космического мусора Госкорпорация «Роскосмос» получила патент на устройство для очистки орбиты от крупных объектов космического мусора.

Гаджеты Компания Broadcom намекнула на задержку выхода новых iPhone Исполнительный директор Broadcom Хок Тан, которая является партнером компании Apple, в интервью порталу Bloomberg сообщил о возможной задержке выхода новой линейки смартфонов iPhone 12. 19

Игры В шутере MOBA Crucible закрывают два из трех режимов игры Студия Relentless, являющаяся партнером Amazon и разработчиком нового шутера MOBA Crucible сообщает, что два из трех предложенных режимов игры закрываются.

Политика Трамп приказал уменьшить контингент американских войск в Германии Президент США Дональд Трамп отдал приказ к сентябрю сократить контингент американских военных в Германии на 9,5 тыс. человек. 156

Авто Обновленный внедорожник Toyota Fortuner появился у дилеров Два дня назад компания Toyota официально презентовала рестайлинговый внедорожник Toyota Fortuner, а накануне товарные автомобили появились в автосалонах официальных дилеров марки в Таиланде. 12

Происшествия В Волге обнаружено нефтяное пятно 6 июня в акватории Волги на территории Заводского района Саратова, недалеко от поселка Увек обнаружено нефтяное пятно. 26

Общество Бразилия перестала публиковать актуальную статистику по коронавирусу Ранее в субботу американский университет Джона Хопкинса удалил статистику по Бразилии после прекращения публикования сведений Минздравом страны. 12