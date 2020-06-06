Энергетика
Газета.RuНовак прокомментировал исполнение сделки ОПЕК+ за май
Министр отметил, что Россия выполнила свои обязательства на 96%. Согласно сделке, заключенной в мае, страны-участницы соглашения ОПЕК+ сокращают добычу на 9,7 млн баррелей в сутки в мае-июне, 7,7 млн во втором полугодии и 5,8 млн далее до конца апреля 2022 года.
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Новак подтвердил, что страны ОПЕК согласились на 100 процентов выполнить условия сделки
Комсомольская правда13:53
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Игры
Авторы Don’t Starve выпускают Griftlands в ранний доступ 15 июня
Студия Klei, известная по серии Don't Starve, ещё в 2017 году анонсировала свой новый проект, карточную ролевую игру Griftlands.
Игромания.ру 11:17
Религия
Православные христиане отмечают день Святой Троицы
Православная церковь в воскресенье отмечает день Святой Троицы.
ТАСС 17:00
Экономика
Бюджет Новосибирска потеряет из-за коронавируса 2,5 млрд рублей
В 2020 году объем выпадающих доходов бюджета Новосибирска может составить около 2,5 млрд руб. Причиной финансовых потерь стала эпидемия коронавирусной инфекции.
Sibnovosti.ru вчера в 01:18
Наука
Ученые из Белгорода создали рентген при помощи кухонной зажигалки
Основан механизм на том же принципе, на котором функционирует обычная кухонная зажигалка, а сама идея портативного рентгена, не требующего значительного электрического напряжения, запатентована местными учеными уже довольно давно.
Дни24 02:56
Шоу-бизнес
Пиар-директор Бари Алибасова заявил о его исчезновении
Пиар-директор Бари Алибасова Вадим Горожанкин заявил, что тот куда-то "пропад". Об этом сообщает "Пятый канал".
Газета.Ru 18:35
Общество
В Сети поддержали Норкина, разместившего фото с похорон жены
Пользователи прокомментировали публикацию журналиста и телеведущего Андрея Норкина, который разметил в инстаграме снимок с похорон своей супруги Юлии.
РИА Новости 18:30
Армия и оружие
В Польше стартовали учения по переброске войск из США в Европу
ИА Красная Весна 04 июня в 05:33
Энергетика
Мексика отказалась продлевать сокращение добычи нефти
Мексика отказалась продлевать сокращение добычи нефти до конца июля в рамках соглашения стран ОПЕК+.
Lenta.ru 21:37
Происшествия
Пять человек погибли при пожаре в частном доме в Иркутской области
Четверо детей и один взрослый погибли на пожаре в жилом доме в Иркутской области. ЧП произошло в частном доме в Зиминском районе.
Российская газета вчера в 18:53
Общество
В Портленде запретили применять слезоточивый газ без необходимости
Мэр американского города Портленд, штат Орегон, Тед Уиллер призвал полицейских использовать слезоточивый газ только в случаях крайней необходимости.
РИА Новости 21:36
Политика
Социологи предупредили о возможности массовых протестов в России
Социолог Сергей Белановский был одним из тех, кто предсказал массовые протесты на Болотной площади в Москве в 2011 году.
Коммерсантъ вчера в 04:10
Политика
В Китае призвали отказаться от российских зенитно-ракетных комплексов в пользу отечественных
В Китае призвали отказаться от российских зенитно-ракетных комплексов в пользу отечественных.
Ferra 04:05
Политика
Экс-министр рассказала, как Зеленский обманул украинцев
Кадровая политика президента Украины Владимира Зеленского свидетельствует о том, что он обманул своих избирателей на выборах, когда обещал избавляться от чиновников старой команды и назначать новых людей, заявила экс-министр юстиции Елена Лукаш в интервью каналу "112 Украина".
РИА Новости 20:18
Космос
«Роскосмос» запатентовал «сачок» для ловли космического мусора
Госкорпорация «Роскосмос» получила патент на устройство для очистки орбиты от крупных объектов космического мусора.
Известия 21:02
Гаджеты
Компания Broadcom намекнула на задержку выхода новых iPhone
Исполнительный директор Broadcom Хок Тан, которая является партнером компании Apple, в интервью порталу Bloomberg сообщил о возможной задержке выхода новой линейки смартфонов iPhone 12.
Деловое.ТВ вчера в 05:12
Музыка
Чонгук из BTS выпустил сольную песню «Still with you»
Южнокорейский певец и участник K-pop группы BTS разместил на платформе SoundCloud сольную песню "Still with you", сообщает Soompi.
РИА Новости 18:13
Игры
В шутере MOBA Crucible закрывают два из трех режимов игры
Студия Relentless, являющаяся партнером Amazon и разработчиком нового шутера MOBA Crucible сообщает, что два из трех предложенных режимов игры закрываются.
Goroday.ru 16:43
Политика
МИД России: за высылкой дипломатов из Чехии последуют зеркальные меры
Официальный представитель МИД Мария Захарова заявила, что Москва примет зеркальные меры в отношении Чехии, которая выслала двух российских дипломатов.
RT на русском 15:45
Политика
Трамп приказал уменьшить контингент американских войск в Германии
Президент США Дональд Трамп отдал приказ к сентябрю сократить контингент американских военных в Германии на 9,5 тыс. человек.
Известия вчера в 14:54
Авто
Обновленный внедорожник Toyota Fortuner появился у дилеров
Два дня назад компания Toyota официально презентовала рестайлинговый внедорожник Toyota Fortuner, а накануне товарные автомобили появились в автосалонах официальных дилеров марки в Таиланде.
Новые автомобили 01:42
Происшествия
В Волге обнаружено нефтяное пятно
6 июня в акватории Волги на территории Заводского района Саратова, недалеко от поселка Увек обнаружено нефтяное пятно.
МонаВиста 12:06
Футбол
«Бавария» обыграла «Байер» и продолжает лидировать в бундеслиге
«Бавария» выиграла у «Байера» (4:2) в матче 30-го тура чемпионата Германии.
Спорт-Экспресс 11:23
Космос
Астрономы определяют происхождение огромных газовых пузырей в Млечном пути
Машины и Механизмы вчера в 05:20
Общество
Бразилия перестала публиковать актуальную статистику по коронавирусу
Ранее в субботу американский университет Джона Хопкинса удалил статистику по Бразилии после прекращения публикования сведений Минздравом страны.
РБК 19:29
Шоу-бизнес
Наташа Королева продемонстрировала маску за 350 тыс. рублей
Со стоимостью автомобиля сравнили дизайнерскую маску, в которой появилась в Сети Наташа Королева.
ИнфоСМИ 11:58
Авто
КамАЗ может выпустить конкурента БелАЗа
«КамАЗ» может пополнить новое семейство К5 гигантским карьерным самосвалом «Самсон» полной массой до 87 тонн и грузоподъемностью 60 тонн.
Автоновости дня 13:58
Политика
Путин поручил создать национальную базу генетических данных
Президент России Владимир Путин поручил создать в стране Национальную базу генетической информации.
Коммерсантъ 03:29