Энергетика

Газета.RuГазета.RuНовак прокомментировал исполнение сделки ОПЕК+ за май

Министр отметил, что Россия выполнила свои обязательства на 96%. Согласно сделке, заключенной в мае, страны-участницы соглашения ОПЕК+ сокращают добычу на 9,7 млн баррелей в сутки в мае-июне, 7,7 млн во втором полугодии и 5,8 млн далее до конца апреля 2022 года.
Читать в источнике
Комментировать28
Александр Новак
Чтобы рынок сбалансировался, снизить риски и неопределенность, которые мы еще видим.
— Александр Новак, российский политикРИА Новости 15:32

Подробнее о событии

Новак раскрыл подробности новой договоренности ОПЕК+ по сокращению добычи

РИА Новости15:32

Новак прогнозирует добычу нефти в РФ в 500 с лишним миллионов тонн

Вести.Ru14:26

Новак допустил возможность досрочного завершения сделки ОПЕК+

РБК15:02

Новак прокомментировал исполнение сделки ОПЕК+ за май

Газета.Ru16:46

Страны ОПЕК+ выполнили сделку в мае на уровне 90%

RT на русском16:07

Россия в июне намерена выйти на 100%-е исполнение сделки ОПЕК+

Интерфакс14:41

Новак сообщил, что уровень исполнения сделки ОПЕК+ в мае составил около 90%

ТАСС14:25
Показать все источники
Автоматически обработано 7218 источников, обновлено в 17:55, Ашберн
Общество

Андрей Норкин опубликовал фото с похорон супруги

Аргументы недели 14:06
26
Политика

Помпео предложил РФ помощь в ликвидации разлива топлива в Норильске

«Печально слышать о разливе топлива в Норильске», — написал он.
REGNUM 14:04
818
Религия

Православные христиане отмечают день Святой Троицы

Православная церковь в воскресенье отмечает день Святой Троицы.
ТАСС 17:00
8
Общество

В работе Telegram произошел сбой

Пользователи мессенджера Telegram по всему миру сообщают о сбое в работе сервиса, свидетельствуют данные сайта Downdetector.
Интерфакс 17:35
63
Политика

Россия рассказала о возможных провокациях НАТО на параде Победы

Россия допускает, что НАТО может предпринять провокационные действия во время парада Победы.
Lenta.ru 06:40
755
Здоровье

В России могут изменить порядок медосвидетельствования водителей

Минздрав России представил проект приказа о внесении изменений в порядок проведения обязательного медицинского освидетельствования водителей или кандидатов в водители транспортных средств (ТС).
RT на русском 12:44
1K
Космос

SpaceX разрешили повторно отправлять людей в космос на Crew Dragon

Ранее экипаж Crew Dragon, отправленный на Международную космическую станцию (МКС) в рамках первой миссии доставки астронавтов, описал свои впечатления от передвижения на корабле и стыковки.
Lenta.ru 04 июня в 11:17
40
Футбол

Шик: «В следующем матче есть только один вариант — три очка»

В Хоффенхайме [следующий соперник "Лейпцига"] есть только один вариант — три очка.
Soccer.ru 17:19
Здоровье

Мясников назвал неожиданную причину заражения коронавирусом

По данным Всемирной организации здравоохранения, в мире коронавирусом заразились более 6,6 миллиона человек, свыше 391 тысячи умерли.
РИА Новости 08:34
536
Космос

Китай установит телескоп для поиска инопланетян

Телескоп уже пытались применять для научных поисков в начале текущего года, когда все были на карантине по коронавирусу.
Городовой 04 июня в 11:36
28
Кино

Скончался актер Михаил Кокшенов

Ушел из жизни советский и российский актер и режиссер Михаил Кокшенов. Ему было 83 года, сообщает интернет-портал «Кубань 24».
ЮГ Times вчера в 09:14
828
Политика

Ветеран ВОВ в ответ на оскорбления Навального: Господин очень рискует

Ветеран Великой Отечественной войны Михаил Латоха в своем видеообращении ответил на оскорбления оппозиционера Алексея Навального, сравнив его с генералом Андреем Власовым, который во время войны перешел на сторону гитлеровской Германии.
Трудовая слава (Хезмәт даны) 12:32
148
Общество

Россиянам вернут деньги за билеты на отмененные концерты и спектакли

Россияне смогут вернуть деньги за мероприятия, отменные из-за пандемии коронавируса.
Lenta.ru 08:58
Армия и оружие

В Минске обсуждают вопрос пребывания военных объектов России в стране

В Минобороны Белоруссии заявили, что в настоящий момент вопрос условий дальнейшего пребывания российских военных объектов на белорусской территории проходит процедуру внутригосударственного согласования.
RT на русском вчера в 04:01
31
Политика

Путин поправил Цыденова по стоимости библиотеки в Бурятии

Президент России Владимир Путин в ходе встречи с деятелями культуры в формате видеоконференции поправил главу Бурятии Алексея Цыденова, рассказывавшего о стоимости нового здания национальной библиотеки республики.
RT на русском 09:59
798
Футбол

Клопп объяснил, почему Вернера в «Ливерпуле» не будет

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп объяснил, почему нападающий «РБ Лейпцига» Тимо Вернер не перейдёт в клуб.
Евро-футбол.ру 14:18
Хоккей

Валерий Брагин назначен главным тренером сборной России по хоккею

Эхо Москвы вчера в 03:04
2
Музыка

Максим Фадеев представил новый проект своего лейбла

Музыкальный продюсер и композитор Максим Фадеев представил публике свой новый проект - певицу под именем Mayrun и ее дебютную песню "Глубоко".
Газета.Ru вчера в 11:07
74
Экономика

Акции авиакомпаний США выросли на десятки процентов. Что происходит

Инвесторы покупают акции авиакомпаний на фоне высоких ожиданий восстановления спроса на внутренних и внешних рейсах.
РБК вчера в 13:27
4
Политика

«Гринпис» предложил Путину изменить план по восстановлению экономики

Российское отделение «Гринпис» предложило президенту России Владимиру Путину исключить из общенационального плана действий по восстановлению доходов населения и роста экономики положения, способствующие ухудшению экологической ситуации в стране.
Коммерсантъ 07:58
1
Общество

Пашинян рассказал о критической ситуации с коронавирусом в Армении

Премьер-министр Армении Никол Пашинян рассказал, что в стране крайне сложная ситуация с коронавирусом.
Lenta.ru 12:57
7
Общество

В Нью-Йорке появились русскоязычные отряды для защиты от «лутеров»

Газета.Ru вчера в 04:22
97
Политика

Президент передал Ростуризм в прямое подчинение правительству

Президент РФ Владимир Путин своим указом передал Федеральное агентство по туризму (Ростуризм) из ведения министерства экономического развития в прямое подчинение правительству.
Давыдов.Индекс 06:10
95
Кино

Сериал «Ковбой Бибоп» от Netflix не будет ремейком оригинального аниме

Народные новости 04 июня в 09:44
6
Происшествия

В Ингушетии столкнулись два автобуса

Столкнулись два автобуса ПАЗ-32053 этой фирмы.
ТАСС 13:44
2
Общество

Воробьев исключил открытие ТЦ в Подмосковье на данном этапе

Ранее, 3 июня, Воробьев объявил, что торговые центры и детские сады откроются, когда будет заметно устойчивое снижение эпидемии коронавируса.
Известия вчера в 14:18
Футбол

«Шахтер» на своем поле взял верх над «Десной»

В составе донецкого клуба голами отметились Фернандо (4-я минута) и Марлос (25-я, 51-я), у гостей отличились Денис Фаворов (32-я, пен.) и Филипп Будковский (88-я).
Советский спорт 12:21
Происшествия

Аваков объявил о тотальной зачистке среди правоохранителей в Днепропетровской области

Глава МВД заявил, что зачистке подвергнется не только Павлодарский отдел полиции, но вся правоохранительная система Днепропетровской области.
ИА Новороссия 07:44
Общество

В ВОЗ изменили рекомендации по ношению масок

Руководитель всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебреисус заявил, что организация изменила рекомендации по ношению масок и перчаток.
Профиль 01:26
Политика

Захарова предупредила об ответных мерах на высылку дипломатов из Чехии

За высылкой двух российских дипломатов из Чехии последуют ответные меры.
Известия 17:36
617
Как работают Яндекс.Новости?
Экономический кризисБольше новостей по теме
Главное