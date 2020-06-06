Энергетика
Газета.RuНовак прокомментировал исполнение сделки ОПЕК+ за май
Министр отметил, что Россия выполнила свои обязательства на 96%. Согласно сделке, заключенной в мае, страны-участницы соглашения ОПЕК+ сокращают добычу на 9,7 млн баррелей в сутки в мае-июне, 7,7 млн во втором полугодии и 5,8 млн далее до конца апреля 2022 года.
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Чтобы рынок сбалансировался, снизить риски и неопределенность, которые мы еще видим.
— Александр Новак, российский политикРИА Новости 15:32
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«Печально слышать о разливе топлива в Норильске», — написал он.
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Православные христиане отмечают день Святой Троицы
Православная церковь в воскресенье отмечает день Святой Троицы.
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Пользователи мессенджера Telegram по всему миру сообщают о сбое в работе сервиса, свидетельствуют данные сайта Downdetector.
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Россия допускает, что НАТО может предпринять провокационные действия во время парада Победы.
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В России могут изменить порядок медосвидетельствования водителей
Минздрав России представил проект приказа о внесении изменений в порядок проведения обязательного медицинского освидетельствования водителей или кандидатов в водители транспортных средств (ТС).
RT на русском 12:44
Космос
SpaceX разрешили повторно отправлять людей в космос на Crew Dragon
Ранее экипаж Crew Dragon, отправленный на Международную космическую станцию (МКС) в рамках первой миссии доставки астронавтов, описал свои впечатления от передвижения на корабле и стыковки.
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В Хоффенхайме [следующий соперник "Лейпцига"] есть только один вариант — три очка.
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Мясников назвал неожиданную причину заражения коронавирусом
По данным Всемирной организации здравоохранения, в мире коронавирусом заразились более 6,6 миллиона человек, свыше 391 тысячи умерли.
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Китай установит телескоп для поиска инопланетян
Телескоп уже пытались применять для научных поисков в начале текущего года, когда все были на карантине по коронавирусу.
Городовой 04 июня в 11:36
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Скончался актер Михаил Кокшенов
Ушел из жизни советский и российский актер и режиссер Михаил Кокшенов. Ему было 83 года, сообщает интернет-портал «Кубань 24».
ЮГ Times вчера в 09:14
Политика
Ветеран ВОВ в ответ на оскорбления Навального: Господин очень рискует
Ветеран Великой Отечественной войны Михаил Латоха в своем видеообращении ответил на оскорбления оппозиционера Алексея Навального, сравнив его с генералом Андреем Власовым, который во время войны перешел на сторону гитлеровской Германии.
Трудовая слава (Хезмәт даны) 12:32
Общество
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Россияне смогут вернуть деньги за мероприятия, отменные из-за пандемии коронавируса.
Lenta.ru 08:58
Армия и оружие
В Минске обсуждают вопрос пребывания военных объектов России в стране
В Минобороны Белоруссии заявили, что в настоящий момент вопрос условий дальнейшего пребывания российских военных объектов на белорусской территории проходит процедуру внутригосударственного согласования.
RT на русском вчера в 04:01
Политика
Путин поправил Цыденова по стоимости библиотеки в Бурятии
Президент России Владимир Путин в ходе встречи с деятелями культуры в формате видеоконференции поправил главу Бурятии Алексея Цыденова, рассказывавшего о стоимости нового здания национальной библиотеки республики.
RT на русском 09:59
Футбол
Клопп объяснил, почему Вернера в «Ливерпуле» не будет
Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп объяснил, почему нападающий «РБ Лейпцига» Тимо Вернер не перейдёт в клуб.
Евро-футбол.ру 14:18
Хоккей
Валерий Брагин назначен главным тренером сборной России по хоккею
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Газета.Ru вчера в 11:07
Экономика
Акции авиакомпаний США выросли на десятки процентов. Что происходит
Инвесторы покупают акции авиакомпаний на фоне высоких ожиданий восстановления спроса на внутренних и внешних рейсах.
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Российское отделение «Гринпис» предложило президенту России Владимиру Путину исключить из общенационального плана действий по восстановлению доходов населения и роста экономики положения, способствующие ухудшению экологической ситуации в стране.
Коммерсантъ 07:58
Общество
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Премьер-министр Армении Никол Пашинян рассказал, что в стране крайне сложная ситуация с коронавирусом.
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В Нью-Йорке появились русскоязычные отряды для защиты от «лутеров»
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Президент передал Ростуризм в прямое подчинение правительству
Президент РФ Владимир Путин своим указом передал Федеральное агентство по туризму (Ростуризм) из ведения министерства экономического развития в прямое подчинение правительству.
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Сериал «Ковбой Бибоп» от Netflix не будет ремейком оригинального аниме
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В Ингушетии столкнулись два автобуса
Столкнулись два автобуса ПАЗ-32053 этой фирмы.
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Воробьев исключил открытие ТЦ в Подмосковье на данном этапе
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«Шахтер» на своем поле взял верх над «Десной»
В составе донецкого клуба голами отметились Фернандо (4-я минута) и Марлос (25-я, 51-я), у гостей отличились Денис Фаворов (32-я, пен.) и Филипп Будковский (88-я).
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Аваков объявил о тотальной зачистке среди правоохранителей в Днепропетровской области
Глава МВД заявил, что зачистке подвергнется не только Павлодарский отдел полиции, но вся правоохранительная система Днепропетровской области.
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В ВОЗ изменили рекомендации по ношению масок
Руководитель всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебреисус заявил, что организация изменила рекомендации по ношению масок и перчаток.
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Политика
Захарова предупредила об ответных мерах на высылку дипломатов из Чехии
За высылкой двух российских дипломатов из Чехии последуют ответные меры.
Известия 17:36