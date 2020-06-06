Энергетика
Газета.RuНовак прокомментировал исполнение сделки ОПЕК+ за май
Министр отметил, что Россия выполнила свои обязательства на 96%. Согласно сделке, заключенной в мае, страны-участницы соглашения ОПЕК+ сокращают добычу на 9,7 млн баррелей в сутки в мае-июне, 7,7 млн во втором полугодии и 5,8 млн далее до конца апреля 2022 года.
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Новак подтвердил, что страны ОПЕК согласились на 100 процентов выполнить условия сделки
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Энергетика
Страны ОПЕК+ продлили действующие условия сделки до конца июля
Страны, участвующие в сделке ОПЕК+, продлили действующие условия сокращения добычи нефти в 9,7 млн баррелей в сутки до конца июля, сообщает пресс-служба Минэнерго России.
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Православная церковь в воскресенье отмечает день Святой Троицы.
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Обнаружена экзопланета похожая на Землю
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