Энергетика

Газета.RuГазета.RuНовак прокомментировал исполнение сделки ОПЕК+ за май

Министр отметил, что Россия выполнила свои обязательства на 96%. Согласно сделке, заключенной в мае, страны-участницы соглашения ОПЕК+ сокращают добычу на 9,7 млн баррелей в сутки в мае-июне, 7,7 млн во втором полугодии и 5,8 млн далее до конца апреля 2022 года.
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Страны ОПЕК+ выполнили сделку в мае на уровне 90%

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Новак допустил возможность досрочного завершения сделки ОПЕК+

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Эхо Москвы13:31

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