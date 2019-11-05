Политика
ИзвестияНовак прокомментировал новые иски «Нафтогаза» к «Газпрому»
Новые иски украинского «Нафтогаза» к российской компании «Газпром» плохо влияют на возможность достичь договоренности с Украиной по транзиту газа. Об этом во вторник, 5 ноября, заявил министр энергетики России Александр Новак.
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Это явно действия, не направленные на улучшение взаимоотношений и выстраивание взаимоотношений между партнерами. Это абсурдные иски, которые не создают хорошей основы, чтобы договариваться на долгосрочной основе, на перспективу.
— Александр Новак, российский политикТАСС вчера в 10:01
с чего всё началось
Ранее украинский "Нафтогаз" подал в Стокгольмский арбитраж новый иск против "Газпрома", в котором требует пересмотреть тариф на транзит газа и компенсацию в размере более $12 млрд.ТАССвчера в 10:19
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Новак: «Нафтогаз» и «Газпром» должны вернуться к нулевому варианту решения спора
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