Политика
Вечерняя МоскваНовак прокомментировал новый иск «Нафтогаза Украины» к Газпрому
Новый иск «Нафтогаза Украины» к Газпрому на 12,2 миллиарда долларов еще сильнее осложнит отношения с российскими партнерами. Такое заявление сделал министр энергетики России Александр Новак.
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Это явно действия, не направленные на улучшение взаимоотношений и выстраивание взаимоотношений между партнерами. Это абсурдные иски, которые не создают хорошей основы, чтобы договариваться на долгосрочной основе, на перспективу.
— Александр Новак, российский политикТАСС вчера в 10:01
с чего всё началось
Ранее украинский "Нафтогаз" подал в Стокгольмский арбитраж новый иск против "Газпрома", в котором требует пересмотреть тариф на транзит газа и компенсацию в размере более $12 млрд.ТАССвчера в 10:19
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Новак: «Нафтогаз» и «Газпром» должны вернуться к нулевому варианту решения спора
Коммерсантъвчера в 11:43
Автоматически обработан 7081 источник, обновлено в 02:46, Вашингтон
Политика
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Известия 04 ноября в 18:36
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Министр обороны Индии в ходе визита в Россию встретится с Шойгу
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Технологии
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Аргументы и Факты 02:28
Общество
МВД заглушит сотовую связь в тюрьмах
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Мировые цены на нефть снижаются в ходе торгов
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RT на русском 04 ноября в 00:06
Политика
В МИД РФ оценили запреты Эстонии пропускать российские судна
Нежелание Таллина пропускать в территориальные воды Эстонии российское судно "Академик Привалов" вызывает "крайнее недоумение", заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.
Газета.Ru вчера в 07:53
Общество
Суд отказался лишать родительских прав пришедших на митинг с ребенком
Московский Комсомолец 01:59
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МИР 24 04 ноября в 10:45
Музыка
В Сети появился новый клип лидера Rammstein, снятый в Петербурге
В Интернете появился новый клип Тилля Линдеманна на песню «Knebel» (кляп).
Диалог вчера в 06:21
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За минувшую неделю в Тульской области зафиксировано 4593 случая ОРВИ.
Тульские Известия вчера в 07:02
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Популярный онлайн-справочник "Википедия" может быть заменен электронным изданием Большой российской энциклопедии.
Российская газета вчера в 12:15
Наука
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Транспорт
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Находясь на расстоянии около 18 миллиардов километров от Земли – далеко за пределами орбиты Плутона – зонд вышел в межзвёздное пространство.
Вести.Наука вчера в 06:52
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Президент Сербии заявил об отсутствии денег на покупку С-400
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Стал известен прайс российских звезд на новогодних корпоративах
В «Комсомольской правде» узнали во сколько обойдется выступление российских звезд. Дорогостоящей певицей в этом году стала Светлана Лобода.
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Штрафы для иностранных СМИ и компаний за нарушение избирательного законодательства России могут вырасти в сто раз
Штрафы для иностранных СМИ и компаний за нарушение избирательного законодательства России могут вырасти в сто раз: с 30 тысяч до почти 3,5 миллионов рублей.
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Приморская картинная галерея представила икону из своего собрания
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ILIFE запускает распродажу в честь фестиваля шопинга 11.11 на AliExpress
Ведущий китайский производитель роботов-пылесосов ILIFE объявил о значительных скидках по своим основным сериями продуктов в честь празднования фестиваля Всемирного фестиваля шопинга 11.11 на AliExpress (AliExpress 11.11 Global Shopping Festival).
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Зеленский назначил юриста из США своим внештатным советником
Президент Украины Владимир Зеленский принял решение о назначении руководителя офиса украинской юридической фирмы Asters в Вашингтоне Эндрю Романа Мака в качестве своего внештатного советника.
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Джонсон сравнил лидера лейбористов со Сталиным
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон сравнил лидера Лейбористской партии Джереми Корбина с советским лидером Иосифом Сталиным.
REGNUM 00:49
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Лавров назвал цензурой ограничения на работу СМИ РФ в ряде стран
Министр иностранных дел России Сергей Лавров назвал попытками ввести цензуру ограничения на работу журналистов РФ в ряде стран.
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Российский генерал рассказал о специфике войны в современных условиях
ФАН вчера в 20:56
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Актер Евгений Миронов обвинил Ленина в русофобии
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