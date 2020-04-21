Энергетика

Газета.RuГазета.RuНовак прокомментировал рекордный обвал цен на нефть WTI

Министр энергетики Александр Новак прокомментировал вчерашний обвал нефти WTI до отрицательных значений, передает РИА "Новости". Он назвал падение спекулятивным и призвал "не драматизировать ситуацию".
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