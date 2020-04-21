Энергетика
Газета.RuНовак прокомментировал рекордный обвал цен на нефть WTI
Министр энергетики Александр Новак прокомментировал вчерашний обвал нефти WTI до отрицательных значений, передает РИА "Новости". Он назвал падение спекулятивным и призвал "не драматизировать ситуацию".
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Происшествия
В Москве начали проверку из-за видео с избиением задержанного
Московская полиция начала служебную проверку после публикации видеоролика, на котором якобы правоохранитель бьет мужчину, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного главка МВД.
РИА Новости 07:37
Здоровье
Больница в Новой Москве приняла первых пациентов с коронавирусом
RT на русском 00:56
Общество
Число инфицированных коронавирусом в США превысило 780 тысяч
По последним данным, в США зафиксировано 783 290 случаев заражения коронавирусом.
RT на русском вчера в 19:58
Общество
Воробьев допустил продление самоизоляции на майские праздники
Режим самоизоляции продлят на майские праздники при необходимости, допустил губернатор Московской области Андрей Воробьев в эфире телеканала "Россия 24".
Газета.Ru 14:10
Фигурное катание
Загитова опустилась на 8 место в рейтинге ISU лучших фигуристок мира
АиФ Удмуртия вчера в 22:12
Единоборства
Тактаров отреагировал на оскорбления Александра Емельяненко
Победитель турнира Абсолютного бойцовского чемпионата UFC 6 Олег Тактаров заявил, что в его глазах Александр Емельяненко умер.
RT на русском 14:06
Здоровье
Вирусолог предупредил любителей фастфуда о риске из-за коронавируса
«Любители фастфуда и картошки фри подвергают себя огромному риску – если заразятся, мало надежды, что отделаются легким испугом», – предостерег вирусолог.
Взгляд.ру 15:42
Политика
Турция отложила введение ЗРС С-400 в эксплуатацию из-за коронавируса
Западные издания со ссылкой на источники в правительстве Турции сообщают о том, что в Анкаре приняли решение по приостановке введения в эксплуатацию российских ЗРС С-400.
Военное дело 03:31
Общество
Верховный суд призвал к более низким штрафам за нарушение самоизоляции
Люди, которые нарушили «общегражданский» режим самоизоляции, введенный в большинстве субъектов России, а также юрлица или ИП, продолжившие работу после ввода ограничений, должны быть привлечены к ответственности по другой норме КоАП — ч. 1 ст. 20.6.1 (невыполнение правил поведения при чрезвычайной ситуации или угрозе ее возникновения), указал ВС.
РБК 07:50
Происшествия
Петербургский СК возбудил дело о срыве пранкером онлайн-уроков
Как сообщили в СК, некий блогер как минимум дважды - 27 марта и 6 апреля - присоединялся к онлайн-урокам, проводившимся для петербургских школьников, и фактически срывал учебный процесс: хамил, вел себя вызывающе, не давал педагогам вести уроки.
Российская газета 12:28
Политика
Путин предупредил россиян о пике распространения коронавируса
По данным на 20 апреля, в РФ зафиксировано свыше 47 тысяч случаев заражения коронавирусом в 85 регионах.
Lenta.ru вчера в 07:25
Общество
Принц Уильям и Кейт Миддлтон поздравили Елизавету II с днем рождения
21 апреля Елизавета II, королева Великобритании, отмечает свой день рождения. Кейт Миддлтон и принц Уильям поздравили ее раньше всех.
Телеканал 360° 08:16
Общество
В Минпросвещения рассказали, как выпускники будут сдавать ЕГЭ
В текущем году из-за ситуации с коронавирусом ЕГЭ начнется 8 июня, проект расписания экзаменов опубликован для общественного обсуждения.
Газета.Ru 06:42
Здоровье
В Калужской области набирают медперсонал для борьбы с коронавирусом
По информации от пресс-службы Правительства области, с 27 апреля на базе Калужского государственного университета имени К. Э. Циолковского пройдет обучение свыше 150 медработников региона.
Pressa40 07:46
Кино
Новый стриминговый сервис HBO MAX заработает 27 мая
Warner Media объявила о запуске своего нового стримингового сервиса HBO MAX с 27 мая.
Русская Планета 10:47
Экономика
Греф заявил, что у России нет возможности раздавать гражданам деньги
Ранее глава Банка России Эльвира Набиуллина отмечала, что прямые выплаты населению актуальны как мера социальной поддержки, но не как инструмент денежно-кредитной политики.
ТАСС 10:37
Наука
Генетики открыли сотни мутаций, связанных с лежачим образом жизни
Голландские генетики выделили свыше ста различных мелких мутаций в ДНК человека, связанных с повышенной склонностью к сидячему и лежачему образу жизни, в том числе к просмотру телевизора.
ТАСС Наука 15:23
Общество
В Москве аннулируют не прошедшие проверки пропуска
Цифровые пропуска в Москве, не прошедшие проверку, аннулируются, для повторного получения нужно оформить новый, внимательно указав данные, сообщил Telegram-канал оперативного штаба Москвы по ситуации с коронавирусом.
РИА Новости 12:59
Наука
Вирусологи назвали самый вероятный путь заражения коронавирусом
Как стало известно rosvest.com, главным способом передачи опасной инфекции являются длительные контакты с инфицированным человеком, по утверждению специалистов.
Российский Вестник 06:27
Экономика
Правительство готовит дополнительные меры поддержки экономики
Правительство представит третий и четвертый пакеты мер, направленные на поддержку экономики в условиях пандемии, пишет ТАСС со ссылкой на министра экономического развития Максима Решетникова.
Газета.Ru 13:36
Общество
В Петербурге госпитализирован председатель комитета по здравоохранению
В Петербурге с симптомами ОРВИ в больницу №40 госпитализирован председатель комитета по здравоохранению города Дмитрий Лисовец.
Российская газета 11:59
Общество
«Аэрофлот» и «Победа» остановят продажи через Aviasales
Авиакомпании «Аэрофлот» и «Победа» (входят в группу «Аэрофлот») отказались от сотрудничества с сервисом продажи авиабилетов Aviasales.
News.ru 13:18
Здоровье
Глава Минздрава Украины предложил продлить карантин до 12 мая
По данным министра здравоохранения Украины Максима Степанова, на ближайшем заседании правительства 22 апреля будет вынесено постановление о продлении действия карантина.
Инфорос 14:31
Общество
В Мосгордуме разъяснили порядок взыскания штрафов с нарушителей с ОРВИ
На заболевших ОРВИ распространят все те же правила, что и на нарушителей карантина с подтвержденным коронавирусом, сообщили в столичном оперштабе.
РБК 15:21
Футбол
Хохлов считает, что в РПЛ «раздутые» зарплаты
Бывший главный тренер московского «Динамо» Дмитрий Хохлов считает, что после пандемии коронавируса клубам Российской премьер-лиги (РПЛ) придётся учиться жить по средствам.
RT на русском 14:35
Финансы
Греф рекомендовал россиянам хранить сбережения в нескольких валютах
Глава Сбербанка Герман Греф порекомендовал россиянам хранить накопления в "валютной корзине".
ТАСС 08:26
Экономика
АСИ предлагает поднять пенсии и зарплаты бюджетникам
В АСИ считают, что как минимум около 10% студентов старших курсов - четвертого курса бакалавриата и магистратуры - могут быть трудоустроены в вузе, в котором обучаются.
ТАСС 19 апреля в 18:52
Общество
Мэр российского города забыл выключить прямую трансляцию и обматерил помощницу
Мэр Геленджика Алексей Богадистов забыл выключить прямую трансляцию и обматерил свою помощницу в эфире.
Lenta.ru 09:42