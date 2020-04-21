Энергетика
Газета.RuНовак прокомментировал рекордный обвал цен на нефть WTI
Министр энергетики Александр Новак прокомментировал вчерашний обвал нефти WTI до отрицательных значений, передает РИА "Новости". Он назвал падение спекулятивным и призвал "не драматизировать ситуацию".
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Комментарии
Здоровье
Специалист объяснил рост числа молодых россиян среди больных COVID-19
Замдиректора петербургского НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Пастера Роспотребнадзора Александр Семёнов объяснил, почему среди заразившихся коронавирусом россиян числится много молодых людей.
RT на русском 17:31
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Светличная обвинила редактора программы Малахова в краже 700 тысяч
Светличная обвинила редактора программы Малахова в краже 700 тысяч Звезда "Бриллиантовой руки" утверждает, что молодой человек забрал у нее крупную сумму денег.
Экспресс газета 14:08
Общество
Миру предсказали голод библейского масштаба
Исполнительный директор Всемирной продовольственной программы (ВПП) ООН Дэвид Бизли предрек миру голод билейского масштаба.
Lenta.ru 17:17
Наука
Вирусологи назвали самый вероятный путь заражения коронавирусом
Немецкие вирусологи выяснили, как чаще всего заражаются коронавирусом.
Российский Вестник 06:27
Общество
В Совфеде призвали уволить чиновницу, предложившую врачам шить бахилы
Ранее сообщалось, что заместитель Министра здравоохранения Краснодарского края Валентина Игнатенко во время онлайн-конференции предложила врачам «не ждать манны небесной», а нашить себе бахил самостоятельно или привлечь к этому санитарок, которые «сидят дома и им нечего делать».
NewInform вчера в 05:19
Общество
Сожителям больных ОРВИ разрешили выходить в магазин в Подмосковье
Жители Подмосковья, которые проживают вместе с больными ОРВИ и людьми с подозрением на коронавирус, смогут посетить ближайший магазин, вынести мусор или выгулять животных.
Москва 24 16:37
Общество
Тактаров отреагировал на оскорбления Александра Емельяненко
RT на русском 14:06
Политика
Песков назвал акцию протеста во Владикавказе незаконной
РИА Новости 05:41
Армия и оружие
Армянские ПВО сбили азербайджанский беспилотник на границе Карабаха
Rusarminfo.ru 12:36
Политика
Трамп намерен объявить о приостановке выдачи грин-карт
Президент США Дональд Трамп намерен объявить о временной приостановке выдачи грин-карт во вторник, 21 апреля.
Известия 16:39
Хоккей
Лукашенко не проверялся на коронавирус
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Экономика
Путин поручил Силуанову обсудить с Алихановым компенсацию бизнесу
Президент России Владимир Путин в ходе рабочей встречи с калининградским губернатором Антоном Алихановым поручил министру финансов Антону Силуанову обсудить объем компенсаций, который выплачивает предприятиям Калининградской области федеральный бюджет на выплату таможенных платежей и сборов.
РИА Новости 10:28
Происшествия
Полиция пришла на дом к калининградке за комментарий в ВК
К жительнице Калининграда на дом пришёл сотрудник полиции из-за комментария в социальной сети ВК, в паблике портала «Новый Калининград».
Русский Запад 17:29
Интернет
WhatsApp планирует увеличить число участников видеозвонков
В мессенджере WhatsApp вскоре появится обновление, благодаря которому число участников групповых видеозвонков увеличится с четырёх до восьми человек, пишет XDA Developers со ссылкой на данные WABetaInfo.
Rambler News Service 03:37
Общество
В российских городах прошли виртуальные митинги
Комментарии удалялись «Яндексом», но идея понравилась россиянам — в течение дня свои виртуальные митинги с аналогичными требованиями прошли на главных площадях Санкт-Петербурга, Нижнего Новгорода, Екатеринбурга, Уфы и других городов.
Коммерсантъ вчера в 16:41
Хоккей
НХЛ отклонила контракт Григоренко с «Коламбусом»
Национальная хоккейная лига (НХЛ) отклонила контракт российского нападающего Михаила Григоренко с "Коламбусом".
ТАСС Спорт 00:41
Политика
Китай уличили в присвоении территорий двух стран
Индия и Вьетнам уличили Китай в присвоении оспариваемых им территорий во время пандемии коронавиуруса, пишет «Лента.ру».
Рамблер 16:04
Общество
В Госдуме разработали поправки о правах соседей по даче
Председатель комитета Госдумы по государственному строительству и законодательству Павел Крашенинников в интервью Российской газете рассказал о новом блоке поправок в Гражданский кодекс, они должны будут детально прописать соседские права.
ИжевскИнфо.РУ вчера в 01:20
Гаджеты
Представлен доступный геймерский смартфон Nubia Play 5G
Китайская компания Nubia представила игровой смартфон Play 5G, который оценен в 340 долларов.
Megaobzor.com 16:04
Происшествия
Зверски избитого мальчика нашли в затопленной квартире в Новороссийске
Как стало известно РЕН ТВ, избитый шестилетний мальчик был обнаружен в затопленной квартире на улице Видова в Новороссийске.
РЕН ТВ вчера в 06:10
Авто
Официально презентовали седан Audi A3 нового поколения
Немецкий автопроизводитель представил второе поколение седана Audi A3.
Тарантас Ньюс 03:25
Общество
В Подмосковье внесли коррективы в экзамены школьников
Предварительно первый экзамен ЕГЭ школьники напишут 8 июня.
Известия 17:18
Общество
В Словакии одобрили меры по ослаблению карантина
В Словакии одобрили меры по ослаблению карантина, введённого в связи с распространением коронавирусной инфекции.
RT на русском 17:16
Происшествия
Число жертв канадского стрелка увеличилось
Число жертв канадского преступника, устроившего массовую стрельбу в провинции Новая Шотландия, увеличилось.
Lenta.ru 01:49
Экономика
Греф заявил, что у России нет возможности раздавать гражданам деньги
Ранее глава Банка России Эльвира Набиуллина отмечала, что прямые выплаты населению актуальны как мера социальной поддержки, но не как инструмент денежно-кредитной политики.
ТАСС 10:37
Экономика
Правительство готовит меры для выхода экономики из кризиса
Правительство прорабатывает меры по выходу экономики из кризиса во время пандемии, заявил министр экономического развития Максим Решетников в программе "Право на справедливость" на Первом канале.
РИА Новости 14:54
Кино
Премьеру продолжения «Венома» перенесли на 2021 год
Кинокомпания Sony Pictures перенесла дату премьеры второй части "Венома" - вместо 2 октября 2020 года он выйдет на экраны 25 июня 2021-го, сообщает портал Variety.
Российская газета 15:41