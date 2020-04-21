Министр энергетики Александр Новак прокомментировал вчерашний обвал нефти WTI до отрицательных значений, передает РИА "Новости". Он назвал падение спекулятивным и призвал "не драматизировать ситуацию".

Футбол Карпин прокомментировал слухи об уходе из «Ростова» в «Локомотив» Карпин прокомментировал слухи об уходе из "Ростова" в "Локомотив" Главный тренер "Ростова" Валерий Карпин высказался о слухах о его возможном уходе в "Локомотив".

Происшествия Владимирский СК возбудил уголовное дело из-за просроченных ИВЛ Владимир, 22 апреля 2020, 16:16 — REGNUM По факту сбыта недоброкачественных и не зарегистрированных в установленном законом порядке аппаратов искусственной вентиляции лёгких в горбольницу № 6 Владимира возбуждено уголовное дело. 189

Происшествия Избившую маленького сына жительницу Оренбурга задержали Следователи настаивают на заключении под стражу 21-летней жительницы Оренбурга, которая на глазах знакомой избила своего восьмимесячного сына за то, что тот постоянно кричал, отметили в региональном управлении СКР. 25

Общество Мурашко заявил о снижении общего показателя смертности в России "Общий показатель смертности в стране по сравнению с предыдущим годом на сегодняшнюю дату, оперативные наши источники позволяют говорить, что он ниже на 4,5%", - сказал Мурашко в эфире телеканала "Россия 24". 42

Общество Минздрав предложил продлить самоизоляцию на майские праздники Ограничительные меры в России для профилактики распространения коронавируса COVID-19 следует продлить на майские праздники, сообщил на пресс-конференции главный внештатный эпидемиолог Минздрава Николай Брико. 556

Политика Мишустин: многие губернаторы формально отнеслись к поручению Путина «К сожалению, несмотря на серьезность ситуации, многие руководители субъектов РФ отнеслись к этой задаче формально»,— сказал господин Мишустин на заседании президиума координационного совета по борьбе с распространением коронавируса. 653

Общество Российские интернет-компании согласились ограничить качество видео Российские интернет-компании и приложения согласились отключить автовоспроизведение контента и ограничить качество видео.

Общество Путин оценил темпы развертывания коечного фонда в Свердловской области Президент России Владимир Путин выразил надежду, что темпы развертывания коечного фонда для борьбы с коронавирусом в Свердловской области сохранятся. 8

Экономика В Кремле прокомментировали слова Грефа о налоге на доходы по вкладам В начале апреля президент России Владимир Путин подписал закон, облагающий 13%-ным налогом доход по вкладам и инвестициям в ценные бумаги размером более 1 млн руб. Новый порядок заработает с 2021 года. 141

Общество Кадыров побрился налысо после просьбы открыть парикмахерские Глава Чечни Рамзан Кадыров побрился налысо и призвал сделать так же жителей республики, его обращение опубликовал в Instagram телеканала «Грозный ТВ». 1,4K

Энергетика Новак выступил против снижения цен на бензин в России Министр энергетики России Александр Новак в ходе видеоконференции с лидерами думских фракций выступил против снижения цен на бензин в стране. 127

Политика Михаил Саакашвили может стать вице-премьером Украины Президент Украины Владимир Зеленский предложил господину Саакашвили курировать реформы. Эту информацию подтвердил сам экс-президент Грузии. 365

Игры Стал известен официальный логотип Xbox Series X Кстати, Sony ещё в январе на CES вполне официально представила логотип консоли PlayStation 5. Компания тоже не стала изобретать велосипед и использовала, как и в случае с PS4, три понятных символа: P, S и 5. 1

Происшествия Тюменский школьник задержан ФСБ за подготовку массового убийства В конце марта на Сахалине ФСБ России задержала двух студентов, которые планировали совершить массовое убийство в учебном заведении. 1,3K

Авто «Копейке» ВАЗ-2101 исполнилось 50 лет 19 апреля самая продаваемая модель «АвтоВАЗа» празднует свой полувековой юбилей — именно в этот день 1970 года с конвейера сошла первая «Копейка». 66