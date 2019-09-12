с чего всё началось

Как отметил Новак, подробные комментарии будут даны после заключения европейской инстанции. Ранее суд ЕС аннулировал решение Еврокомиссии о расширении доступа "Газпрома" к мощностям газопровода Opal, которое было принято в 2016 году.

Шоу-бизнес После слухов о раке Анастасия Заворотнюк согласилась на работу Недавно в СМИ появились слухи о том, что у Заворотнюк рак мозга. Сама актриса эту информацию никак не комментировала.

Происшествия К сторонникам Навального пришли с обысками по всей России В 31 российском городе проходят обыски у сотрудников Фонда борьбы с коррупцией (ФБК), штабов Алексея Навального и активистов движения «Голос».

Происшествия СК возбудил дело против участника митинга в Улан-Удэ В отношении участника несанкционированного митинга против итогов выборов мэра в Улан Удэ возбуждено дело о применении насилия в отношении представителя власти.

Происшествия Во Франции саудовскую принцессу осудили за насилие над сантехником Сестру саудовского наследного принца Мохаммеда бен Салмана Хассу бин Салман приговорили к 10 месяцам тюрьмы условно за применение ее персоналом насилия в отношении сантехника, сообщает газета Figaro.

Политика Москалькова высказалась о четырехдневной рабочей неделе Идея сокращения рабочей недели в России до четырех дней вряд ли может быть реализована сегодня без специальных исследований, заявила журналистам уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова, отвечая на вопрос, не приведет ли переход на новый рабочий график к более интенсивному труду.

Политика Россия запрашивала Интерпол о нахождении Смоленкова в США Россия запрашивала Интерпол насчет нахождения экс-сотрудника администрации Кремля Олега Смоленкова на территории США после того, как в СМИ появилась информация о том, что он является агентом ЦРУ.

Шоу-бизнес Богомолов похудел почти на 20 килограммов ради свадьбы с Собчак Режиссер театра и кино Константин Богомолов похудел на 18 килограммов перед свадьбой с бывшей кандидаткой в президенты России Ксенией Собчак.

Финансы ЕЦБ снизил ставку и возобновит скупку активов Европейский центральный банк (ЕЦБ) по итогам сегодняшнего заседания сообщил, что снизит ставку по депозитам с -0,4% до -0,5%, а с ноября возобновит программу скупки активов.

Финансы Глава ВТБ предложил освободить от налогов малоимущих россиян Глава ВТБ Андрей Костин предложил освободить от налога на доходы физических лиц (НДФЛ) малоимущих россиян путем введения необлагаемого минимума.

Политика Глава ДНР заявил о желании войти в состав России Перед самопровозглашенной Донецкой Народной Республикой (ДНР) стоит задача, которая заключается в максимальной интеграции с Россией.

Политика Медведев поручил отменить нормативные акты СССР Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал поручение о прекращении действия нормативных актов СССР и РСФСР в рамках системы под названием "регуляторная гильотина".

Экономика ЦБ предлагает заморозить досрочные переводы пенсионных накоплений Как заявил журналистам замминистра финансов РФ Алексей Моисеев, предлагается заморозить досрочные переводы накоплений минимум на три года.

Шоу-бизнес Леонид Якубович оказался в инвалидном кресле Представитель уточнил: на первых порах было опасение, что телеведущий получил перелом, а рентген на месте сделать не удалось - "поэтому решили перестраховаться".

Политика Новые апелляционные и кассационные суды начнут работать с 1 октября «С 1 октября 2019 года начнут работу девять кассационных и пять апелляционных судов общей юрисдикции, в том числе кассационный и апелляционный военные суды», — говорится на сайте Верховного суда.

Финансы Бюро кредитных историй получат данные о доходах россиян Финансовые организации уже давно хотят получать информацию из БКИ без согласия заемщика.

Экономика Тимченко вышел на второе место в списке богатейших россиян Миллиардер Геннадий Тимченко вышел на второе место по размеру состояния среди богатейших россиян.

Шоу-бизнес Алла Пугачева опубликовала фото в кружевном пеньюаре Певица Алла Пугачева (70) недавно заявила, что у нее настала «седьмая молодость», а накануне ночью подтвердила свои слова домашним фото в кружевном пеньюаре.

Политика США выделят Украине военную помощь в размере 140 млн долларов Вашингтон планирует выделить Украине военную помощь в размере около 140 миллионов долларов.

Экономика Силуанов объяснил, что мешает бизнесу инвестировать в Россию Нестабильность условий для бизнеса является одним из сдерживающих инвестиции в Россию факторов, заявил первый вице-премьер РФ, министр финансов Антон Силуанов.

Общество За последние 10 лет «средний россиянин» стал старше на полтора года Отмечается также, что почти за 10 лет средний возраст россиянина вырос почти на полтора года: по данным статистической службы на 1 января 2009 года он составлял 38,8 года.

Религия В Санкт-Петербурге прошел общегородской крестный ход В Санкт-Петербурге в четверг прошел общегородской крестный ход, посвященный Дню перенесения мощей святого благоверного князя Александра Невского.