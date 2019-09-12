с чего всё началось

Юристы Минэнерго России прорабатывают решение суда ЕС по газопроводу Opal, подробные комментарии будут после их заключения, заявил министр энергетики РФ Александр Новак.

Экономика Глава ВТБ предложил освободить от налогов малоимущих россиян Глава ВТБ Андрей Костин предложил освободить малоимущих граждан от налога на доходы физических лиц.

Наука Использование пальцев ног вместо пальцев рук меняет структуру мозга Человеческий головной мозг может адаптироваться к самым разнообразным обстоятельствам и, например, развивать структуры, ответственные за контроль над пальцами ног, если пальцы рук (как и сами руки) физически отсутствуют.

Единоборства Владимир Путин встретился с Хабибом Нурмагомедовым Президент России Владимир Путин встретился с чемпионом Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легком весе Хабибом Нурмагомедовым и его отцом Абдулманапом Нурмагомедовым, передает ТАСС.

Происшествия Разработчик системы «Безопасный город» заявила о своем задержании Генеральный конструктор аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» Оксана Якимюк сообщила о своем задержании полицейскими ОВД «Китай-город» по подозрению в использовании поддельных документов (ч. 3 ст. 327 УК).

Здоровье Врачи отказались отрезать «руки-базуки» Врачи не берутся за операцию по удалению воспаленных мышц прославившегося «руками-базуками» россиянина Кирилла Терешина.

Футбол Коноплянка: пришёл в «Шахтёр», как к себе домой Полузащитник Евгений Коноплянка рассказал об адаптации и целях в донецком «Шахтёре».

Шоу-бизнес Соседка Заворотнюк рассказала, что не узнала артистку при встрече Соседка актрисы Анастасии Заворотнюк в коттеджном поселке Крекшино в Новой Москве рассказала о последней встрече с артисткой.

Кино Назван самый провальный фильм в истории кино Самым провальным фильмом журналисты назвали "Джона Картера" , снятым Disney в 2012 году.

Шоу-бизнес Алла Пугачева опубликовала ночное селфи Вчера, 11 сентября, Алла Пугачева обрадовала поклонников новой публикацией в своем аккаунте Instagram.

Происшествия Петербургских полицейских предупредили об охоте на них в интернете В Петербурге от сотрудников полиции потребовали удалить из соцсетей все фотографии и видео, нарушающие «нормы общественной морали и нравственности».

Армия и оружие Захарова обвинила США в попытке разместить оружие в космосе Данфорд считает, что Россия, Иран, Китай и КНДР представляют реальную опасность для развернутых в космосе сил Соединенных Штатов.

Футбол Михалик помогал украинской армии во время выступления за «Локомотив» Бывший защитник «Локомотива» Тарас Михалик оказывал финансовую помощь украинской армии, будучи игроком московского клуба.

Здоровье Названы продукты, из-за которых часто болят суставы Медики рекомендуют строго контролировать употребление соли, так как ее избыток ведет к отекам и воспалениям.

Политика Новые апелляционные и кассационные суды начнут работать с 1 октября «С 1 октября 2019 года начнут работу девять кассационных и пять апелляционных судов общей юрисдикции, в том числе кассационный и апелляционный военные суды», — говорится на сайте Верховного суда.

Общество Меган Маркл нашла новое некоролевское занятие По словам Маркл, новая линейка офисных нарядов была создана в поддержку благотворительной организации Smart Works, которая занимается обучением нуждающихся безработных женщин.

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Футбол Точилин: За Кокориным и Мамаевым уже образовалась очередь Главный тренер «Сочи» Александр Точилин оценил возможность появления Александра Кокорина и Павла Мамаева в команде.

Политика Зеленский подарил освобожденным украинским морякам квартиры Президент Украины Владимир Зеленский подарил украинским морякам, которые вернулись в страну в рамках российского-украинского обмена заключенными, квартиры в Одессе и президентские часы.