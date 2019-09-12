с чего всё началось

Юристы Минэнерго России прорабатывают решение суда ЕС по газопроводу Opal, подробные комментарии будут после их заключения, заявил министр энергетики РФ Александр Новак.

Происшествия Футболист Ари поблагодарил полицию за возврат украденных часов Нападающий футбольной команды «Краснодар» Ари, у которого украли 12 пар наручных часов, поблагодарил полицию за возвращение части коллекции.

Политика Постпред США при ООН заявила о намерении «защищать бедных и слабых» Постоянный представитель США при ООН Келли Крафт заявила, что обещает друзьям и союзникам США оказвать им протекцию на международной арене.

Политика Президент Владимир Путин прилетел в Дагестан В четверг, 12-го сентября, глава России Владимир Путин в дагестанском селе Ботлих пообщается с участниками народного ополчения в период боевых действий в августе-сентябре 1999-го года и возложит венок к памятнику.

Общество Появилось видео свадебного платья Ксении Собчак Телеведущая Ксения Собчак выйдет замуж за театрального режиссера Константина Богомолова в платье израильского бренда Galia, утверждает Telegram-канал Mash.

Политика Путин принял приглашение приехать в Израиль в начале 2020 года Президент РФ Владимир Путин сообщил, что принял приглашение президента Израиля посетить это государство в начале следующего года.

Наука Движения киберспортсменов в кресле позволили выявить их уровень Из каждой сессии ученые извлекали паттерны, по которым можно оценивать поведение игрока: с какой частотой и интенсивностью он двигается или крутится на кресле для каждой из трех осей и как часто откидывается на спинку кресла.

Политика «Голос» протестует против отсрочки растаможки «евроблях» Депутат Верховной Рады от партии «Голос» Ярослав Железняк заявил, что отсрочка штрафов за нерастаможенные машины с европейскими номерами показывает гражданам, что закон можно нарушать.

Культура Друзья поздравили маэстро Владимира Спивакова с юбилеем Знаменитому на весь мир дирижеру и народному артисту СССР Владимиру Спивакову 12 сентября исполнилось 75 лет.

Политика Медведев отменил советские акты Премьер-министр России Дмитрий Медведев поручил до середины ноября подготовить проект постановления правительства об отмене правовых актов СССР и РСФСР с 1 февраля 2020 года, сообщает "Коммерсантъ".

Политика МИД РФ удивлен реакцией международного сообщества на обмен с Украиной Официальный представитель министерства иностранных дел РФ Мария Захарова заявила, что Москва удивлена реакцией международного сообщества на обмен удерживаемыми лицами России и Украины, передает корреспондент Федерального агентства новостей.

Политика Глава ДНР заявил о желании войти в состав России Глава ДНР Денис Пушилин заявил, что "в идеале" хотел бы видеть республику в составе России.

Происшествия В США освободили всех людей из перевернувшегося у берегов судна Спасатели освободили всех людей из перевернувшегося у берегов Соединенных Штатов грузового судна Golden Ray.

Политика Неизвестный проник в торгпредство России в Лондоне Неизвестный совершил злонамеренное проникновение на территорию торгового представительства России в Лондоне, в результате чего нанесен ущерб недвижимости и автопарку.

Волейбол Российские волейболисты стартовали на чемпионате Европы с победы Мужской чемпионат Европы по волейболу впервые в истории проходит в четырех странах с участием 24 сборных.

Политика Комитет Рады рекомендовал отстранить Геращенко от пяти заседаний Комитет Верховной рады рекомендовал отстранить сопредседателя фракции «Европейская солидарность» Ирину Геращенко от участия в пяти заседаниях за то, что она назвала депутатов «зелёными человечками».

Экономика Костин предложил освободить бедных от налогов Президент — председатель правления ВТБ Андрей Костин выступил на пленарной сессии Московского финансового форума с идеей освободить бедных от налогов.

Экономика Набиуллина назвала причины низких темпов роста российской экономики Низкие темпы экономического роста в РФ вызваны структурными факторами, денежно-кредитная политика ЦБ практически бессильна, заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина на Монсфинфоруме.

Космос В Звездном городке состоялись проводы нового экипажа МКС Новый экипаж Международной космической станции проводили из Звездного городка в Казахстан, где в течение двух недель на космодроме Байконур ему предстоит готовиться к старту на орбиту.

Энергетика «Нафтогаз» может потребовать у «Газпрома» многомиллиардную компенсацию «Нафтогаз» намерен потребовать $11—14 млрд в качестве «компенсации», если «Газпром» будет настаивать на заключении нового контракта по транзиту газа на прежних условиях.

Футбол Глеб рассказал, как хотел «втащить» Гвардиоле Бывший полузащитник «Арсенала», «Барселоны» и сборной Белоруссии Александр Глеб рассказал о периоде, когда выступал за каталонский клуб, конфликтуя с тренером Пепом Гвардиолой.