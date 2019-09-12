с чего всё началось

Юристы Минэнерго России прорабатывают решение суда ЕС по газопроводу Opal, подробные комментарии будут после их заключения, заявил министр энергетики РФ Александр Новак.

Политика Зеленский призвал сохранить санкции против России Президент Украины Владимир Зеленский призвал Запад не снимать санкций против России.

Политика Порошенко явился на допрос в ГБР 10 сентября Порошенко в очередной раз не пришёл на допрос в ГБР, его показания принёс адвокат Игорь Головань.

Политика Интерпол не комментирует запрос России по Смоленкову Международная организация уголовной полиции (Интерпол) отказалась комментировать информацию о запросе России по поводу местонахождения экс-сотрудника администрации Кремля Олега Смоленкова.

Общество Скворцова заявила о скорой регистрации препарата «Фризиум» в России Фармацевтическая компания «Санофи», которая производит лекарственное средство «Фризиум», подаст заявление на регистрацию этого препарата в России в течение месяца, заявила 13 сентября министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова.

Шоу-бизнес Ксения Собчак опубликовала фотографию в свадебном платье Телеведущая и бывший кандидат в президенты России Ксения Собчак опубликовала на своей странице в Instagram фотографию в свадебном платье.

Политика «Интерфакс» узнал о наказании чиновников за бегство Смоленкова за границу В администрации президента наказали чиновников, которые допустили в 2017 году выезд за границу Олега Смоленкова.

Экономика России предсказали потерю латвийских шпрот навсегда Производители шпрот из Латвии вряд ли вернутся на российский рынок в прежнем объеме, даже если все запреты будут полностью отменены.

Наука Использование пальцев ног вместо пальцев рук меняет мозг человека Суть исследования заключалась в следующем: учёные касались пальцев ног исследуемых, а закреплённые на них приборы функциональной магнитно-резонансной томографии показывали «отклик» мозга в режиме реального времени.

Политика Украинский командир объяснил отказ стрелять во время ЧП в Чёрном море Командир украинских моряков Денис Гриценко, который вместе с другими военнослужащими был задержан в Керченском проливе в 2018 году, рассказал, почему отказался стрелять по российским пограничникам во время инцидента.

Футбол Стерлинг подвергся расистским оскорблениям во время матча с Болгарией Нападающий сборной Англии Рахим Стерлинг подвергся расистским оскорблениям по ходу домашнего матча отборочного турнира Евро-2020 против Болгарии (4:0), сообщает Sky Sports.

Общество Большинство работодателей исключили переход на четырехдневную неделю Переход на четырехдневную рабочую неделю в ближайшие год или два рассматривают только 12% работодателей, пишут «Ведомости» со ссылкой на результаты опроса, проведенного исследовательской службой портала HeadHunter.

Политика Навальный улетел за границу на фоне обысков в его региональных штабах Как ранее сообщало ИА REGNUM, накануне по всей стране прошли массовые обыски у сторонников и активистов сети так называемых штабов Навального.

Здоровье Выплаты участникам программы «Земский доктор» вырастут в 2020 году Дополнительные выплаты для участников программ «Земский доктор» и «Земский фельдшер» начнут выдавать уже в будущем году, сообщила глава министерства здравоохранения Вероника Скворцова на прямой линии 13 сентября.

Энергетика «Ъ»: Литва впервые получит крупную партию СПГ из России Утром 12 сентября танкер Stena Clear Sky, на борту которого находится партия СПГ, перегруженная с проекта "Ямал СПГ", покинул терминал Монтуар (Франция) и направился в Клайпеду, уточняется в сообщении.

Экономика В Минфине спрогнозировали снижение тарифов после реформы ОСАГО Цена ОСАГО для аккуратных водителей после перехода на новую систему расчета тарифов может снизиться в три-четыре раза, заявил заместитель министра финансов Алексей Моисеев.

Происшествия СК возбудил дело о мошенничестве с пенсионными накоплениями Следственный комитет России возбудил уголовное дело по факту мошенничества с пенсионными накоплениями граждан, ущерб оценивается в миллиарды рублей.

Происшествия На трассе А-107 в Подмосковье обрушился пешеходный мост Пешеходный мост обрушился на трассе А-107 в Московской области, что привело к перекрытию движения на автодороге.

Авто Россия снизила ввозные пошлины для иномарок Россия уменьшила пошлины на ввоз иномарок в страну, тем самым закрыв свои обязательства перед ВТО.

Общество Меган Маркл представила коллекцию одежды Меган Маркл выпустила капсульную коллекцию, деньги от продажи которой будут отправлены в благотворительную организацию Smart Works, которая помогает безработным женщинам в трудоустройстве.

Космос Россия запустит пять японских спутников после апреля 2020 года С космодрома Байконур на ракете "Союз-2" к орбите отправятся пять японских спутников.

Спорт Юную пловчиху дисквалифицировали за слишком открытый купальник Американская пловчиха Брекинн Уиллис была лишена победы в соревнованиях из-за слишком оголенных ягодиц, сообщает The Sun.

Экономика Костин предложил освободить бедных от налогов Президент — председатель правления ВТБ Андрей Костин выступил на пленарной сессии Московского финансового форума с идеей освободить бедных от налогов.

Политика В Госдуме оценили решение суда ЕС по трубопроводу OPAL Решение Европейского суда, обязывающее «Газпром» ограничить поставки топлива по газопроводу OPAL (одна из двух сухопутных веток российско-германского трубопровода «Северный поток» с мощностью 36,5 млрд куб. м в год) до 50%, противоречит целям и задачам Евросоюза в области энергообеспечения.

Общество Италия заплатит 25 тысяч евро за переезд в умирающий город По словам главы административной области, населенным пунктам региона, где живут менее двух тысяч человек, будет ежемесячно направляться 10 тысяч евро.

Футбол Месси ответил на предложение Роналду поужинать вместе Нападающий «Барселоны» Лионель Месси высказался относительно приглашения форварда «Ювентуса» Криштиану Роналду поужинать вместе в будущем.

Политика Артамонов вступил в должность главы Липецкой области Артамонов зачитал текст присяги, в которой говорилось, что он будет верно служить населению области, добросовестно выполнять высокие обязанности главы администрации региона, соблюдать Конституцию и законы РФ.

Футбол «Тоттенхэм» предложил Кристиану Эриксену новый контракт 27-летний Эриксен выступает за «Тоттенхэм» с 2013 года. Полузащитник сыграл 206 игр за лондонский клуб и забил 49 голов.