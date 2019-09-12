с чего всё началось

Юристы Минэнерго России прорабатывают решение суда ЕС по газопроводу Opal, подробные комментарии будут после их заключения, заявил министр энергетики РФ Александр Новак.

Политика Выданного РФ Цемаха Нидерланды признали подозреваемым по делу MH17 Нидерланды изменили статус свидетеля по делу об атаке на Boeing рейса MH17 в июле 2014 года в Донбассе Владимира Цемаха – теперь он является подозреваемым.

Шоу-бизнес Соседка Заворотнюк рассказала, что не узнала артистку при встрече Соседка актрисы Анастасии Заворотнюк в коттеджном поселке Крекшино в Новой Москве рассказала о последней встрече с артисткой.

Музыка Иван Ургант подарил Билли Айлиш книгу с рецептами беляшей Одна из самых популярных звезд современности — 17-летняя певица Билли Айлиш — стала гостьей вечернего шоу Ивана Урганта, в эфире которого рассказала о своих увлечениях и творчестве.

Политика Пушилин заявил о желании ДНР войти в состав России Глава самопровозглашенной Донецкой народной республики Денис Пушилин рассказал о главной цели ДНР. Об этом сообщается на его сайте.

Здоровье Межведомственную комиссию по борьбе с ВИЧ создали в Иркутской области Главный врач Иркутского центра СПИД Юлия Плотникова подчеркнула, что цель создания комиссии – координация межведомственного взаимодействия в вопросах профилактики социально значимого заболевания в регионе и оказание содействия в реализации Государственной стратегии противодействия распространению ВИЧ в России до 2020 года и дальнейшую перспективу.

Армия и оружие Лавров заявил об окончании войны в Сирии Война в Сирии подошла к концу, и страна постепенно возвращается к мирной жизни.

Происшествия К сторонникам Навального пришли с обысками по всей России В 31 российском городе проходят обыски у сотрудников Фонда борьбы с коррупцией (ФБК), штабов Алексея Навального и активистов движения «Голос».

Авто Дилеры предложили сертифицировать автосервисы Ассоциация автодилеров РоАД выступила с предложением ввести в России систему сертификации автосервисов исходя из их оснащённости и компетентности работников.

Политика Медведев поручил отменить нормативные акты СССР Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал поручение о прекращении действия нормативных актов СССР и РСФСР в рамках системы под названием "регуляторная гильотина".

Политика В России возмутились переносом памятника маршалу Коневу в Праге Памятник маршалу СССР Ивану Коневу будет демонтирован и перенесен со своего нынешнего места из района Прага-6 в другую локацию в границах чешской столицы – такое решение после шестичасовых дебатов принял районный совет большинством голосов: 33 за, 1 против и 11 воздержались.

Здоровье В России подорожали жизненно важные лекарства Цены на лекарства, входящие в список жизненно важных лекарственных препаратов (ЖНВЛП), за 8 месяцев, на конец августа 2019 года, поднялись на 3,8%. Об этом сообщила пресс-служба Росздравнадзора.

Космос Крымский астроном открыл первую в истории межзвездную комету Диаметр небесного тела составляет примерно 20 км, оно движется со скоростью около 30 км / с. Как считают ученые, ближе всего к Солнцу комета подойдет в декабре и, если внезапно не распадется, наблюдать с Земли ее можно будет в течение года.

Общество Гидрометцентр предупредил россиян о резком похолодании Летняя погода через пару дней покинет россиян, уступив место резкому похолоданию с 14 сентября.

Шоу-бизнес Ким Кардашьян вернула популярный тренд из 2000-х Участница реалити-шоу «Семейство Кардашьян» и предпринимательница Ким Кардашьян-Уэст вернула в моду популярную в 2000-х годах вещь.

Футбол Нижний Новгород ждет главный спортивный форум страны Восьмой форум «Россия — спортивная держава» пройдет с 9 по 10 октября Владимир Путин: «Мы намерены создать одну из лучших систем противостояния допингу» Меньше месяца осталось до открытия традиционного форума «Россия — спортивная держава», который в нынешнем году пройдет уже в восьмой раз, но впервые — в Нижнем Новгороде.

Общество Росстандарт выявил недолив топлива на каждой пятой АЗС в России В России 19% автозаправочных станций (АЗС) недоливают топливо, при этом 9% АЗС используют некачественный бензин и дизель, сообщает газета «Известия» со ссылкой на итоги проверки Росстандарта.

Происшествия Более 250 нелегальных рыбаков из КНДР задержаны в Приморье «16 северокорейских маломерных плавсредств и более 250 рыбаков-иностранцев задержаны за минувшие сутки силами Береговой охраны Пограничного управления ФСБ России по Приморскому краю», — цитирует ТАСС сообщение пресс-службы ведомства.

Политика Зеленский заявил о разработке карты выполнения Минских соглашений Украинский президент Владимир Зеленский заявил, что украинская сторона создает план выполнения обязательств по Минским договоренностям с конкретными сроками.

Политика Супрун заподозрила раздвоение личности у Зеленского Бывшая и.о. министра здравоохранения Украины Ульяна Супрун заявила, что у украинского лидера Владимира Зеленского раздвоение личности.