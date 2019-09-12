с чего всё началось

Юристы Минэнерго России прорабатывают решение суда ЕС по газопроводу Opal, подробные комментарии будут после их заключения, заявил министр энергетики РФ Александр Новак.

Политика Правительство России не сможет отменить восьмичасовой рабочий день Премьер-министр России Дмитрий Медведев сообщил, что поручил отменить нормативные документы советских времен.

Авто Что означает отметка АТ в водительских правах? Отметка АТ (с англ. automatic transmission — автоматическая коробка передач) в водительском удостоверении означает, что владелец документа имеет право управлять только транспортными средствами, которые оборудованы автоматической коробкой передач (АКПП).

Экономика Глава Минтруда сообщил о затратах на повышение МРОТ Министр сообщил, что МРОТ возрастет на 7,5% и составит 12130 руб. Его повышение затронет около 3,2 млн. россиян, половина из которых работают в государственных и муниципальных учреждениях.

Космос ТАСС рассказал о главных миссиях на Луну Основным источником для формирования списка прилунившихся аппаратов стала книга "Путешествия к Луне" кандидата физико-математических наук, доцента физического факультета МГУ Владимир Сурдина, который также стал приглашенным экспертом для спецпроекта.

Экономика ЦБ предлагает заморозить досрочные переводы пенсионных накоплений Как заявил журналистам замминистра финансов РФ Алексей Моисеев, предлагается заморозить досрочные переводы накоплений минимум на три года.

Общество В Нижнем Новгороде спустили на воду круизный лайнер «Мустай Карим» Нижегородский завод «Красное Сормово» спустил на воду новейшее четырехпалубное круизное судно проекта PV300 «Мустай Карим», сообщает 11 сентября пресс-служба Морского инженерного бюро.

Общество Билан после скандального выступления в Самаре даст там новый концерт Российский певец Дима Билан после скандального выступления в пьяном виде на Дне города в Самаре даст в этого городе новый концерт 29 сентября.

Происшествия Как американцы хранят память о трагедии 11 сентября Как американцы хранят память о крупнейшей по числу жертв серии терактов — в видеоролике RT.

Энергетика «Нафтогаз» может потребовать у «Газпрома» многомиллиардную компенсацию «Нафтогаз» намерен потребовать $11—14 млрд в качестве «компенсации», если «Газпром» будет настаивать на заключении нового контракта по транзиту газа на прежних условиях.

Шоу-бизнес Богомолов похудел почти на 20 килограммов ради свадьбы с Собчак Режиссер театра и кино Константин Богомолов похудел на 18 килограммов перед свадьбой с бывшей кандидаткой в президенты России Ксенией Собчак.

Экономика Костин: «Ленфильм» не сможет самостоятельно погасить кредит ВТБ Глава совета директоров "Ленфильма" Федор Бондарчук обратился к президенту Владимиру Путину с просьбой оказать поддержку в погашении кредита ВТБ по совету главы госбанка Андрея Костина, кинокомпания не сможет справиться с этим без господдержки.

Происшествия Во Франции саудовскую принцессу осудили за насилие над сантехником Сестру саудовского наследного принца Мохаммеда бен Салмана Хассу бин Салман приговорили к десяти месяцам тюрьмы условно за применение ее персоналом насилия в отношении сантехника, сообщает газета Figaro.

Общество Работодатели не поддержали переход на четырехдневную рабочую неделю Более 76% опрошенных работодателей отказались рассматривать сокращение рабочей недели, так как это потребует от них снижение заработных плат сотрудникам, а также нанимать новый персонал.

Футбол Глеб рассказал, как хотел «втащить» Гвардиоле Бывший полузащитник «Арсенала», «Барселоны» и сборной Белоруссии Александр Глеб рассказал о периоде, когда выступал за каталонский клуб, конфликтуя с тренером Пепом Гвардиолой.

Политика CNN: Помпео может стать новым помощником Трампа по нацбезопасности Президент США Дональд Трамп рассматривает возможность назначения своим помощником по национальной безопасности действующего госсекретаря Майка Помпео вместо уволенного ранее Джона Болтона.

Экономика Тимченко переместился на второе место в списке самых богатых россиян Бизнесмен Геннадий Тимченко, у которого доли в "Новатэке" и "Сибуре", оказался на втором месте по размеру состояния среди богатейших жителей страны.

Шоу-бизнес Анна Семенович согласилась поужинать с миллионером за деньги Анна Семенович, Стас Костюшкин, Ольга Кабо: звезды вспоминают первую любовь. А пока Анна много путешествует и строит карьеру певицы.

Политика Трамп заявил о желании заключить полную сделку с Китаем Президент США Дональд Трамп заявил, что временному соглашению с Китаем предпочитает заключение окончательного договора.