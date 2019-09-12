с чего всё началось

Юристы Минэнерго России прорабатывают решение суда ЕС по газопроводу Opal, подробные комментарии будут после их заключения, заявил министр энергетики РФ Александр Новак.

Хоккей Знарок передразнил Хартли во время пресс-конференции Главный тренер «Спартака» Олег Знарок передразнил наставника «Авангарда» Боба Хартли во время пресс-конференции после матче регулярного чемпионата КХЛ, завершившегося победой «ястребов» со счётом 3:2 ОТ.

Политика Украина приостановила расторжение двусторонних соглашений с Россией Украина приостановила процесс расторжения двусторонних соглашений с Россией, набравший обороты при Петре Порошенко, узнал «Коммерсантъ».

Гаджеты Samsung запустил конкурента Steam Link в лице сервиса PlayGalaxy Link Для игры на смартфоне в игры, установленные на компьютере, нужно установить приложение PlayGalaxy Link для Windows 10, а к смартфону подключить совместимый игровой контролер.

Авто Audi построила внедорожник с дронами вместо фар На Франкфуртском автосалоне компания Audi показала внедорожный концепт AI:TRAIL quattro.

Политика Президент Чехии назвал позором ситуацию с памятником маршалу Коневу Ситуация с памятником маршалу Коневу является позором для Чехии, так как это символ памяти всех воинов Красной Армии, которые пали при освобождении Чехословакии в 1945 году, заявил президент Милош Земан, выступая по TV Barrandov.

Армия и оружие В МИД России заявили о возможности начала ядерной войны Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков заявил, что в современной международной ситуации существует риск возникновения ядерной войны.

Политика Фигурант дела MH17 Цемах вернулся в ДНР после обмена России и Украины Подозреваемый по делу о крушении малайзийского Boeing MH17 Владимир Цемах вернулся в самопровозглашенную Донецкую народную республику (ДНР), рассказала его дочь Мария «Интерфаксу».

Шоу-бизнес Соседка Заворотнюк рассказала, что не узнала артистку при встрече Соседка актрисы Анастасии Заворотнюк в коттеджном поселке Крекшино в Новой Москве рассказала о последней встрече с артисткой.

Армия и оружие Лавров сообщил об окончании войны в Сирии Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что война в Сирии «действительно закончилась». Об этом министр сообщил в интервью газете «Труд».

Экономика «Ъ» ознакомился с проектом ВЭБ по модернизации городского транспорта ВЭБ.РФ предложил обновить городской транспорт в России на средства из Фонда национального благосостояния, сообщает в пятницу газета "Коммерсантъ", ознакомившаяся с проектом.

Финансы ЕЦБ перезапустил программу количественного смягчения и снизил ставку Новое смягчение На предыдущем заседании в июле европейский регулятор предупредил рынок о возможном снижении ставок и пообещал изучить варианты смягчения политики, в том числе возобновление скупки активов — одной из составляющих политики количественного смягчения.

Гаджеты Xiaomi случайно опубликовала страницу Mi 9 Pro 5G и Mi Mix 4 В Сети показали скриншот официальной станицы Xiaomi Mi 9 Pro 5G и Mi Mix 4. По слухам, он получит название Mi Mix Alpha.

Общество Меган Маркл представила «благотворительную» коллекцию одежды Супруга британского принца Гарри и голливудская актриса Меган Маркл представила "благотворительную" коллекцию одежды.

Общество Гидрометцентр предупредил россиян о резком похолодании Летняя погода через пару дней покинет россиян, уступив место резкому похолоданию с 14 сентября.

Политика Комитет Конгресса принял резолюцию по импичменту Трампа Юридический комитет Палаты представителей Конгресса США принял резолюцию, в которой определил рамки расследования по возможному вынесению импичмента президенту страны Дональду Трампу.

Финансы К концу года пенсии вырастут до 15 500 рублей Страховая пенсия по старости в России к концу года вырастет до 14,6 тыс. рублей, неработающие пенсионеры будут получать 15,5 тысячи, сообщает «Российская газета» со ссылкой на проект бюджета Пенсионного фонда РФ.

Экономика Минтруд установил новый размер МРОТ на 2020 год Минимальный размер оплаты труда (МРОТ) в 2020 году вырастет до 12130 рублей.

Политика Сноуден назвал условие для своего возвращения в США Бывший сотрудник ЦРУ и Агентства национальной безопасности (АНБ) США Эдвард Сноуден заявил, что мог бы вернуться в Соединённые Штаты только при гарантии объективного рассмотрения его дела в суде.

Происшествия К сторонникам Навального пришли с обысками по всей России В 31 российском городе проходят обыски у сотрудников Фонда борьбы с коррупцией (ФБК), штабов Алексея Навального и активистов движения «Голос».

Энергетика «Нафтогаз» объяснил позицию по транзитному контракту с Россией Через несколько месяцев "Газпром" обжаловал вердикт, потребовал полной отмены решения по транзиту, а также подал иск в тот же арбитраж по расторжению контрактов с "Нафтогазом", действующих до конца 2019 года.

Политика Мнучин: Франция не может выделять деньги Ирану без согласия США Франция не может предоставить кредит Ирану в размере $15 млрд для сохранения условий ядерной сделки без одобрения со стороны Соединенных Штатов, заявил глава американского минфина Стивен Мнучин на конференции в Вашингтоне.

Общество Билан после скандального выступления в Самаре даст там новый концерт Российский певец Дима Билан после скандального выступления в пьяном виде на Дне города в Самаре даст в этого городе новый концерт 29 сентября.