с чего всё началось

Юристы Минэнерго России прорабатывают решение суда ЕС по газопроводу Opal, подробные комментарии будут после их заключения, заявил министр энергетики РФ Александр Новак.

Армия и оружие Сам прилетел: как СССР в 1969 году получил секретный беспилотник США В ноябре 1969 года в Советский Союз из США пришел удивительный рождественский подарок - изящный летательный аппарат, очень похожий на знаменитый стратосферный разведчик SR-71 Blackbird, только маленький - всего три метра в длину.

Политика Стало известно о наказании допустивших побег шпиона Смоленкова чиновников Чиновники, допустившие выезд предполагаемого американского шпиона Олега Смоленкова из России в Черногорию в 2017 году, понесли дисциплинарное наказание.

Общество ФСБ и Роскомнадзор заблокируют два почтовых сервиса Роскомнадзор и ФСБ намерены добиться блокировки двух сервисов по обмену сообщениями.

Общество Налоговая служба заблокировала счета Киркорова Счета народного артиста России Филиппа Киркорова заблокированы по распоряжению Федеральной налоговой службы страны.

Гаджеты Эксперты Роскачества представили новый рейтинг смартфонов Роскачество совместно с ICRT провело исследование смартфонов, представленных на российском рынке, и опубликовало обновленный рейтинг популярных гаджетов.

Экономика В Минфине спрогнозировали снижение тарифов после реформы ОСАГО Цена ОСАГО для аккуратных водителей после перехода на новую систему расчета тарифов может снизиться в три-четыре раза, заявил заместитель министра финансов Алексей Моисеев.

Политика Пушилин заявил о желании ДНР войти в состав России Глава самопровозглашенной Донецкой народной республики Денис Пушилин рассказал о главной цели ДНР. Об этом сообщается на его сайте.

Культура Третьяковка открыла продажу билетов на выставку Поленова Третьяковская галерея открыла в четверг предварительную продажу билетов на выставку Василия Поленова, которая пройдет в здании на Крымском Валу с 17 октября по 26 января.

Происшествия Фура снесла пешеходный мост в Подмосковье Трасса А-107 в Подмосковье оказалась перекрыта из-за рухнувшего на проезжую часть пешеходного моста.

Шоу-бизнес Соседка Заворотнюк рассказала, что не узнала артистку при встрече Соседка актрисы Анастасии Заворотнюк в коттеджном поселке Крекшино в Новой Москве рассказала о последней встрече с артисткой.

Армия и оружие Боевик Нацгвардии погиб при невыясненных обстоятельствах Сегодня, 12 сентября, в ходе выполнения преступных боевых действий на Донбассе погиб боевик Нацгвардии.

Происшествия Землетрясение магнитудой 5 произошло в Республике Алтай Землетрясение магнитудой 5 зафиксировано на 30 км севернее села Акташ в Республике Алтай.

Политика Немецкий таблоид рассказал о «проклятом» советском наследии На сегодняшний день повсюду можно найти следы пребывания советских войск, и "прокляты" они по той причине, что избавиться от них так и не удается, пишет издание.

Происшествия Житель Подмосковья купил хлеб с губкой внутри В Подмосковье в городе Чехов мужчина купил хлеб и обнаружил в хлебном мякише губку для мыться посуды.

Политика Экс-депутат Рады рассказал об ожидающем Украину газовом коллапсе По словам Журавко, «далеко не последний человек» в компании рассказал ему, что реверс газа существует только на бумаге, и без транзита российского газа в Европу «Нафтогазу» грозит «полный конец».

Общество Россияне могут узаконить земли, используемые более 15 лет Россияне могут узаконить земли, используемые более 15 лет, говорится в пресс-релизе Федеральной кадастровой палаты.

Общество Росстандарт выявил недолив топлива на каждой пятой АЗС в России В России 19% автозаправочных станций (АЗС) недоливают топливо, при этом 9% АЗС используют некачественный бензин и дизель, сообщает газета «Известия» со ссылкой на итоги проверки Росстандарта.

Политика Правительство не сможет отменить восьмичасовой рабочий день Речь идет о более чем 220 тысячах потенциально устаревших документах, в том числе о декрете Совета народных комиссаров РСФСР от 1917 года о восьмичасовом рабочем дне.

Политика Вскрытые резервные пачки с бюллетенями обнаружили в МО «Озеро Долгое» Днем 11 сентября наблюдатели перед пересчетом обнаружили вскрытые резервные пачки с бюллетенями в МО «Озеро Долгое», сообщил кандидат от «Яблока» Вячеслав Тутушкин.

Шоу-бизнес Вдова Максима Дадашева жалуется на родственников погибшего мужа Вдова уверяет, что семья Дадашева звонила ей только один раз и то чтобы попросить денег.