Политика
РИА НовостиНовак прокомментировал решение суда ЕС по газопроводу Opal
Юристы Минэнерго России прорабатывают решение суда ЕС по газопроводу Opal, подробные комментарии будут после их заключения, заявил министр энергетики РФ Александр Новак.
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Космос
«Роскосмос» рассекретил документы о лунной гонке
Госкорпорация «Роскосмос» опубликовала на своем сайте рассекреченные документы о начале исследования Луны.
Профиль 14:32
Политика
Дочь Цемаха опровергла отъезд отца в ДНР
Мария Левченко-Цемах, дочь бывшего начальника бригады ПВО самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР), в беседе с РБК не подтвердила информацию об отъезде отца в ДНР.
РБК 13:24
Происшествия
В Белоруссии двухлетняя девочка случайно задушила мать
РИА Новости 13:05
Происшествия
Художник Никас Сафронов попал в ДТП на Рублевке
Интерфакс 15:42
Политика
Захарова уличила Болтона и американские СМИ во лжи о России
Бывший помощник президента США Дональда Трампа по нацбезопасности Джон Болтон, издание The Wall Street Journal и агентство Bloomberg должны принести России извинения за распространение фейков.
REGNUM вчера в 05:46
Происшествия
Прокуратура Рима нашла виновных в обрушении эскалатора с фанатами ЦСКА
Итальянская полиция в четверг провела операцию по делу об обрушении эскалатора на станции римского метро "Репубблика", на которой в октябре 2018 года пострадали болельщики московского футбольного клуба ЦСКА.
РИА Новости 05:00
Политика
МИД РФ ответил на заявление главы ДНР о желании войти в состав РФ
Корреспондент ФАН в ходе брифинга Захаровой попросил официального представителя МИД РФ оценить заявление Пушилина о желании ДНР войти в состав РФ.
ФАН 10:28
Политика
Рада не приняла законопроект об отмене большинства актов СССР и УССР
Депутаты Верховной рады Украины не приняли законопроект №1075 «Об отмене действия актов СССР и УССР на территории Украины».
RT на русском 11:34
Армия и оружие
Минобороны опровергло заявления НАТО о размещении ракет РФ в Европе
В Министерстве обороны России назвали заявление генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга о размещении российских ракет в Европе и нарушении РФ Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) бездоказательными.
Известия 15:03
Политика
Лавров назвал темы переговоров Путина с Нетаньяху
Президент России Владимир Путин и премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху обсудили сирийское урегулирование, условились продолжить диалог по военной линии, сообщил журналистам по итогам встречи глава МИД РФ Сергей Лавров.
РИА Новости 15:59
Шоу-бизнес
Любовник Седоковой выставил жену с сыном из дома ради певицы
Любовник Седоковой выставил жену с сыном из дома ради певицы Супруга баскетболиста Яниса Тиммы рассказала о скандальном поведении своего мужа.
Экспресс газета 07:50
Футбол
Школьника с прической Златана пригласили на матч сборной России
Школьник выбрил виски и собрал обесцвеченные волосы в пучок, чтобы походить на своего кумира - легендарного шведского футболиста Златана Ибрагимовича, который сейчас защищает цвета "Лос-Анджелес Гэлакси".
РЕН ТВ 16:20
Хоккей
Обрушение «Арены Омск» попало на видео
В социальных сетях жители Омска выложили видео обрушения ледового дворца – «Арены Омск», где свои домашние матчи проводил «Авангард».
ProstoProSport 13:24
Здоровье
Названы простые средства, помогающие снижать высокое давление
Стало известно, что снижать высокое давление помогают не только лекарства.
MedikForum.ru 12:19
Экономика
Минфин: ОСАГО может стать для «идеальных» водителей дешевле в 3-4 раза
Цена "автогражданки" для безаварийных водителей после перехода на новую систему расчета тарифов ОСАГО может снизиться в 3-4 раза.
Российская газета 07:59
Политика
Захарова ответила на вопрос Цимбалюка
RT на русском 11:16
Политика
МИД Украины вызвал посла Чехии из-за встречи Земана с русинами
МИД Украины потребовал от посла Чехии Радека Матулы разъяснений в связи со встречей чешского президента Милоша Земана с представителями Всемирного совета подкарпатских русинов.
РБК вчера в 17:22
Футбол
Луиджи Ди Бьяджо заявил, что не против поработать в России
Бывший временно исполняющий обязанности главного тренера сборной Италии по футболу Луиджи Ди Бьяджо заявил, что был бы не против поработать в России.
РИА Новости 15:59
Космос
Из Львовской области пригласят инопланетян на Землю с помощью детских рисунков
Впервые в мировой истории более 100 тыс. рисунков с изображением детских мечтаний будут оцифрованы и отправлены с помощью направленного радиосигнала в космос.
Украина.ру 06:33
Политика
Путин в Дагестане выполнил данное 20 лет назад обещание и выпил стопку
В 1999 году во время поездки в Дагестан Путин оставил нетронутой стопку.
РБК 08:06
Шоу-бизнес
Алла Пугачева опубликовала ночное селфи
Вчера, 11 сентября, Алла Пугачева обрадовала поклонников новой публикацией в своем аккаунте Instagram.
Территория новостей 13:23
Политика
Аккаунт Симоньян в Facebook заблокировали
Главному редактору МИА "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарите Симоньян заблокировали доступ в Facebook.
РИА Новости 11:22
Происшествия
В Тульской области приставы выволокли адвоката из суда
Приставы силой выволокли адвоката Дмитрия Сотникова из здания Новомосковского городского суда Тульской области.
Дождь 15:17
Культура
Юрий Дудь получил премию GQ «Человек года»
Журналист Юрий Дудь получил премию журнала GQ "Человек года" 2019. Об этом сообщается на сайте издания.
РИА Новости вчера в 04:18
Происшествия
Как американцы хранят память о трагедии 11 сентября
Как американцы хранят память о крупнейшей по числу жертв серии терактов — в видеоролике RT.
RT на русском вчера в 06:25
Футбол
Даеи: Роналду побьёт мой рекорд по количеству голов за сборную
Бывший форвард национальной команды Ирана Али Даеи выразил уверенность, что португалец Криштиану Роналду сможет побить его рекорд по количеству голов в составе сборной.
Чемпионат 14:09
Хоккей
«Спартак» одолел рижское «Динамо» и прервал серию из трех поражений
ProstoProSport 14:53
Происшествия
Футболист Ари поблагодарил полицию за возврат украденных часов
Нападающий футбольной команды «Краснодар» Ари, у которого украли 12 пар наручных часов, поблагодарил полицию за возвращение части коллекции.
Известия 09:19