с чего всё началось

Юристы Минэнерго России прорабатывают решение суда ЕС по газопроводу Opal, подробные комментарии будут после их заключения, заявил министр энергетики РФ Александр Новак.

Космос «Роскосмос» рассекретил документы о лунной гонке Госкорпорация «Роскосмос» опубликовала на своем сайте рассекреченные документы о начале исследования Луны.

Политика Дочь Цемаха опровергла отъезд отца в ДНР Мария Левченко-Цемах, дочь бывшего начальника бригады ПВО самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР), в беседе с РБК не подтвердила информацию об отъезде отца в ДНР.

Политика Захарова уличила Болтона и американские СМИ во лжи о России Бывший помощник президента США Дональда Трампа по нацбезопасности Джон Болтон, издание The Wall Street Journal и агентство Bloomberg должны принести России извинения за распространение фейков.

Происшествия Прокуратура Рима нашла виновных в обрушении эскалатора с фанатами ЦСКА Итальянская полиция в четверг провела операцию по делу об обрушении эскалатора на станции римского метро "Репубблика", на которой в октябре 2018 года пострадали болельщики московского футбольного клуба ЦСКА.

Политика МИД РФ ответил на заявление главы ДНР о желании войти в состав РФ Корреспондент ФАН в ходе брифинга Захаровой попросил официального представителя МИД РФ оценить заявление Пушилина о желании ДНР войти в состав РФ.

Политика Рада не приняла законопроект об отмене большинства актов СССР и УССР Депутаты Верховной рады Украины не приняли законопроект №1075 «Об отмене действия актов СССР и УССР на территории Украины».

Армия и оружие Минобороны опровергло заявления НАТО о размещении ракет РФ в Европе В Министерстве обороны России назвали заявление генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга о размещении российских ракет в Европе и нарушении РФ Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) бездоказательными.

Политика Лавров назвал темы переговоров Путина с Нетаньяху Президент России Владимир Путин и премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху обсудили сирийское урегулирование, условились продолжить диалог по военной линии, сообщил журналистам по итогам встречи глава МИД РФ Сергей Лавров.

Шоу-бизнес Любовник Седоковой выставил жену с сыном из дома ради певицы Любовник Седоковой выставил жену с сыном из дома ради певицы Супруга баскетболиста Яниса Тиммы рассказала о скандальном поведении своего мужа.

Футбол Школьника с прической Златана пригласили на матч сборной России Школьник выбрил виски и собрал обесцвеченные волосы в пучок, чтобы походить на своего кумира - легендарного шведского футболиста Златана Ибрагимовича, который сейчас защищает цвета "Лос-Анджелес Гэлакси".

Хоккей Обрушение «Арены Омск» попало на видео В социальных сетях жители Омска выложили видео обрушения ледового дворца – «Арены Омск», где свои домашние матчи проводил «Авангард».

Здоровье Названы простые средства, помогающие снижать высокое давление Стало известно, что снижать высокое давление помогают не только лекарства.

Экономика Минфин: ОСАГО может стать для «идеальных» водителей дешевле в 3-4 раза Цена "автогражданки" для безаварийных водителей после перехода на новую систему расчета тарифов ОСАГО может снизиться в 3-4 раза.

Политика МИД Украины вызвал посла Чехии из-за встречи Земана с русинами МИД Украины потребовал от посла Чехии Радека Матулы разъяснений в связи со встречей чешского президента Милоша Земана с представителями Всемирного совета подкарпатских русинов.

Футбол Луиджи Ди Бьяджо заявил, что не против поработать в России Бывший временно исполняющий обязанности главного тренера сборной Италии по футболу Луиджи Ди Бьяджо заявил, что был бы не против поработать в России.

Космос Из Львовской области пригласят инопланетян на Землю с помощью детских рисунков Впервые в мировой истории более 100 тыс. рисунков с изображением детских мечтаний будут оцифрованы и отправлены с помощью направленного радиосигнала в космос.

Шоу-бизнес Алла Пугачева опубликовала ночное селфи Вчера, 11 сентября, Алла Пугачева обрадовала поклонников новой публикацией в своем аккаунте Instagram.

Политика Аккаунт Симоньян в Facebook заблокировали Главному редактору МИА "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарите Симоньян заблокировали доступ в Facebook.

Происшествия В Тульской области приставы выволокли адвоката из суда Приставы силой выволокли адвоката Дмитрия Сотникова из здания Новомосковского городского суда Тульской области.

Культура Юрий Дудь получил премию GQ «Человек года» Журналист Юрий Дудь получил премию журнала GQ "Человек года" 2019. Об этом сообщается на сайте издания.

Происшествия Как американцы хранят память о трагедии 11 сентября Как американцы хранят память о крупнейшей по числу жертв серии терактов — в видеоролике RT.

Футбол Даеи: Роналду побьёт мой рекорд по количеству голов за сборную Бывший форвард национальной команды Ирана Али Даеи выразил уверенность, что португалец Криштиану Роналду сможет побить его рекорд по количеству голов в составе сборной.