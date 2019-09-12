с чего всё началось

Юристы Минэнерго России прорабатывают решение суда ЕС по газопроводу Opal, подробные комментарии будут после их заключения, заявил министр энергетики РФ Александр Новак.

Хоккей Видео обрушения «Арены Омск» появилось в Сети Ролик обрушения крыши появился на YouTube-канале Om1.ru. Стадион был построен в 2004 году.

Происшествия В Тульской области приставы выволокли адвоката из суда Приставы силой выволокли адвоката Дмитрия Сотникова из здания Новомосковского городского суда Тульской области.

Экономика Силуанов назвал отличие новой системы пенсионных накоплений от ИПК Разработанная Минфином система добровольных пенсионных накоплений не предполагает автоматического включения граждан в нее, заявил первый вице-премьер, глава Минфина Антон Силуанов на Московском финансовом форуме.

Гаджеты В России снизились цены на старые модели iPhone Компания Apple снизила цены на старые модели iPhone после презентации новых смартфонов.

Политика Лавров рассказал, что должен отражать мирный договор России и Японии "Считаем необходимым заключить сегодня не просто мирный договор, подписываемый после окончания войны, а документ, отражающий нынешний уровень отношений между Россией и Японией и главное – ориентиры их дальнейшего развития", - заявил Лавров в интервью газете "Труд".

Общество Медведев предложил узаконить гибкие рабочие графики Премьер-министр России Дмитрий Медведев предложил создать более гибкий трудовой график и внести в законодательство соответствующие изменения.

Политика Фигурант дела MH17 Цемах вернулся в ДНР после обмена России и Украины Подозреваемый по делу о крушении малайзийского Boeing MH17 Владимир Цемах вернулся в самопровозглашенную Донецкую народную республику (ДНР), рассказала его дочь Мария «Интерфаксу».

Волейбол Российские волейболисты стартовали на чемпионате Европы с победы Мужской чемпионат Европы по волейболу впервые в истории проходит в четырех странах с участием 24 сборных.

Происшествия Самолет совершил экстренную посадку из-за пролитого кофе Самолет Airbus A330-243, следовавший из Франкфурта в Канкун,совершил вынужденную посадку в ирландском Шенноне из-за того, что пилот пролил кофе на приборную панель.

Авто В России снижаются таможенные пошлины на ввоз легковых иномарок Со вторника, 10 сентября, в России снижаются таможенные пошлины на ввоз легковых иномарок. Вместо 17%, ставка будет составлять 15%.

Наука В костях мышей нашли гормон стресса Ученые показали, что остеокальцин появляется в ответ на самые разные стрессовые факторы, действует на множество тканей организма одновременно и блокирует работу парасимпатической нервной системы, то есть действует как настоящий гормон стресса.

Происшествия Обвинение запросило шесть лет колонии для участника акции в Москве Прокурор запросил шесть лет колонии для участника несанкционированной акции 3 августа в Москве Павла Устинова, которого обвиняют в применении насилия в отношении представителя правоохранительных органов.

Гаджеты Российский бренд BQ выпустил линейку недорогих телевизоров Российский бренд BQ объявил о запуске нового направления. Речь идет о производстве телевизоров.

Политика Президент Чехии назвал позором решение о перемещении памятника Коневу Президент Чехии Милош Земан считает позором решение районных властей Праги переместить памятник маршалу Советского Союза Ивану Коневу в музей.

Экономика России предсказали потерю латвийских шпрот навсегда Производители шпрот из Латвии вряд ли вернутся на российский рынок в прежнем объеме, даже если все запреты будут полностью отменены.

Армия и оружие К учениям России и Белоруссии «Щит Союза» привлекли 12 тыс. военных Около 12 тыс. военных примут участие в учениях «Щит Союза – 2019» России и Белоруссии, учения начинаются в пятницу, сообщает российский Западный военный округ.

Армия и оружие Боевик Нацгвардии погиб при невыясненных обстоятельствах Сегодня, 12 сентября, в ходе выполнения преступных боевых действий на Донбассе погиб боевик Нацгвардии.

Экономика Google выплатит почти €1 млрд по делу о неуплате налогов во Франции Американская компания Google согласилась выплатить €500 млн для досудебного урегулирования дела о неуплате налогов во Франции, следует из распространенного в четверг заявления французской финансовой прокуратуры.

Происшествия Заключенных из старинной башни «Бутырки» вернули в нормальные камеры Арестанты, помещенные в нежилую башню следственного изолятора (СИЗО) "Бутырка", переведены в обычные камеры, сообщил "Интерфаксу" ответственный секретарь Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы Иван Мельников.