с чего всё началось

Как отметил он, подробные комментарии будут даны после заключения европейской инстанции. Кроме того Новак подчеркнул, что решение суда ЕС по газопроводу Opal будет учитываться на переговорах с Украиной и Еврокомиссией по транзиту газа.

Финансы Курс доллара опустился до 65 рублей Как известно, в последний раз курс доллара был ниже 65 рублей 13 августа 2019 года.

Экономика Антипинский НПЗ и Сбербанк хотят засудить в Лондоне Швейцарцы указывают на дефолт Антипинского НПЗ по поставкам продукции, несмотря на получение очень существенных предоплат за продукцию, а также на действия Сбербанка, являющегося основным кредитором НПЗ.

Происшествия В Югре грибник случайно застрелил знакомого из ружья Житель Ханты-Мансийского автономного округа стал фигурантом уголовного дела после того, как вместе с товарищами пошел в лес за грибами и случайно застрелил одного из них из ружья, которое взял для отпугивания хищников, сообщает в четверг СУСК РФ по региону.

Политика Глава ДНР заявил о желании войти в состав России Перед самопровозглашенной Донецкой республикой (ДНР) стоит задача, которая заключается в максимальной интеграции с Россией.

Шоу-бизнес Богомолов похудел почти на 20 килограммов ради свадьбы с Собчак Режиссер театра и кино Константин Богомолов похудел на 18 килограммов перед свадьбой с бывшей кандидаткой в президенты России Ксенией Собчак.

Армия и оружие Сам прилетел: как СССР в 1969 году получил секретный беспилотник США В ноябре 1969 года в Советский Союз из США пришел удивительный рождественский подарок - изящный летательный аппарат, очень похожий на знаменитый стратосферный разведчик SR-71 Blackbird, только маленький - всего три метра в длину.

Экономика Тимченко вышел на второе место в списке богатейших россиян Миллиардер Геннадий Тимченко вышел на второе место по размеру состояния среди богатейших россиян.

Здоровье В Новосибирске хирурги провели пациенту уникальную операцию на сердце 25-летний мужчина успешно перенес операцию Дэвида Новосибирские хирурги провели уникальную операцию на сердце 25-летнему мужчине, передает РИА Новости.

Происшествия Под Краснодаром произошел крупный пожар рядом со складами В Краснодаре произошел пожар около складов, горели деревянные поддоны, говорится в сообщении краевого главка МЧС.

Политика МИД Украины отреагировал на информацию о приостановке договоров с РФ Украинское Министерство иностранных дел прокомментировало распространенные в СМИ сведения о приостановке расторжения двусторонних договоров с Россией после избрания президентом Украины Владимира Зеленского.

Политика Комиссия Совфеда предложит Google и Facebook создать контактную группу Временная комиссия Совета Федерации по защите госсуверенитета и предотвращению вмешательства во внутренние дела России предложит компаниям Google и Facebook создать совместную контактную группу, чтобы впредь предотвращать нарушения российского законодательства.

Общество Италия заплатит 25 тысяч евро за переезд в умирающий город По словам главы административной области, населенным пунктам региона, где живут менее двух тысяч человек, будет ежемесячно направляться 10 тысяч евро.

Армия и оружие Тюрьму и бывший штаб боевиков обнаружили в Восточной Гуте Военная полиция РФ в Сирии обнаружила в Восточной Гуте подвал, где находились тюрьма и штаб боевиков.

Происшествия В Вологде проверяют информацию о покусанных крысами школьницах Информацию о покусанных крысами во время уроков вологодских третьеклассниках сегодня распространили федеральные СМИ.

Финансы ЕЦБ снизил ставку и возобновит скупку активов Европейский центральный банк (ЕЦБ) по итогам сегодняшнего заседания сообщил, что снизит ставку по депозитам с -0,4% до -0,5%, а с ноября возобновит программу скупки активов.

Экономика Минфин: ОСАГО может стать для «идеальных» водителей дешевле в 3-4 раза Цена "автогражданки" для безаварийных водителей после перехода на новую систему расчета тарифов ОСАГО может снизиться в 3-4 раза.

Политика Жители Евросоюза выбрали сторону в конфликте США с Россией Более половины опрошенных в 13 из 14 стран уверены, что их власти не должны занимать чью-либо сторону, если между Россией и США произойдет прямой конфликт.