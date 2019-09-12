Политика
Газета.RuНовак оценил решение суда ЕС по газопроводу Opal
Как отметил он, подробные комментарии будут даны после заключения европейской инстанции. Кроме того Новак подчеркнул, что решение суда ЕС по газопроводу Opal будет учитываться на переговорах с Украиной и Еврокомиссией по транзиту газа.
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Финансы
Курс доллара опустился до 65 рублей
Как известно, в последний раз курс доллара был ниже 65 рублей 13 августа 2019 года.
Газета.Ru 06:24
Экономика
Антипинский НПЗ и Сбербанк хотят засудить в Лондоне
Швейцарцы указывают на дефолт Антипинского НПЗ по поставкам продукции, несмотря на получение очень существенных предоплат за продукцию, а также на действия Сбербанка, являющегося основным кредитором НПЗ.
URA.Ru вчера в 20:29
Происшествия
В Югре грибник случайно застрелил знакомого из ружья
Житель Ханты-Мансийского автономного округа стал фигурантом уголовного дела после того, как вместе с товарищами пошел в лес за грибами и случайно застрелил одного из них из ружья, которое взял для отпугивания хищников, сообщает в четверг СУСК РФ по региону.
РИА Новости 04:10
Происшествия
Михаэль Шумахер пришел в сознание
Вести.Ru вчера в 05:57
Происшествия
В Москве ревнивый муж застрелил жену
Вести.Ru 05:43
Политика
Глава ДНР заявил о желании войти в состав России
Перед самопровозглашенной Донецкой республикой (ДНР) стоит задача, которая заключается в максимальной интеграции с Россией.
Известия 09:14
Армия и оружие
Российский пистолет «Удав» закончил войсковые испытания
Новейший пистолет "Удав" прошел войсковые испытания.
Российская газета 02:09
Шоу-бизнес
Богомолов похудел почти на 20 килограммов ради свадьбы с Собчак
Режиссер театра и кино Константин Богомолов похудел на 18 килограммов перед свадьбой с бывшей кандидаткой в президенты России Ксенией Собчак.
Lenta.ru 08:54
Армия и оружие
Сам прилетел: как СССР в 1969 году получил секретный беспилотник США
В ноябре 1969 года в Советский Союз из США пришел удивительный рождественский подарок - изящный летательный аппарат, очень похожий на знаменитый стратосферный разведчик SR-71 Blackbird, только маленький - всего три метра в длину.
Российская газета 04:19
Общество
В российской треске нашли мышьяк и минтай
Известия 02:01
Экономика
Тимченко вышел на второе место в списке богатейших россиян
Миллиардер Геннадий Тимченко вышел на второе место по размеру состояния среди богатейших россиян.
РБК вчера в 14:29
Здоровье
В Новосибирске хирурги провели пациенту уникальную операцию на сердце
25-летний мужчина успешно перенес операцию Дэвида Новосибирские хирурги провели уникальную операцию на сердце 25-летнему мужчине, передает РИА Новости.
Аргументы и Факты 06:59
Происшествия
Студента Егора Жукова внесли в список экстремистов и террористов
RT на русском 06:45
Футбол
«Спартак» судится с Андреем Малосоловым: он назвал Адриано «обезьяной»
Причина – июньская запись в твиттере, где темнокожий игрок «Спартака» Луис Адриано был назван обезьяной.
Чемпионат 09:00
Происшествия
Под Краснодаром произошел крупный пожар рядом со складами
В Краснодаре произошел пожар около складов, горели деревянные поддоны, говорится в сообщении краевого главка МЧС.
РБК 06:19
Политика
МИД Украины отреагировал на информацию о приостановке договоров с РФ
Украинское Министерство иностранных дел прокомментировало распространенные в СМИ сведения о приостановке расторжения двусторонних договоров с Россией после избрания президентом Украины Владимира Зеленского.
Газета.Ru 08:20
Политика
Комиссия Совфеда предложит Google и Facebook создать контактную группу
Временная комиссия Совета Федерации по защите госсуверенитета и предотвращению вмешательства во внутренние дела России предложит компаниям Google и Facebook создать совместную контактную группу, чтобы впредь предотвращать нарушения российского законодательства.
Известия 08:50
Общество
Италия заплатит 25 тысяч евро за переезд в умирающий город
По словам главы административной области, населенным пунктам региона, где живут менее двух тысяч человек, будет ежемесячно направляться 10 тысяч евро.
Телеканал 360° 03:14
Армия и оружие
Тюрьму и бывший штаб боевиков обнаружили в Восточной Гуте
Военная полиция РФ в Сирии обнаружила в Восточной Гуте подвал, где находились тюрьма и штаб боевиков.
ФАН вчера в 23:17
Армия и оружие
Разведка США рассказала о провальных испытаниях «Буревестника» Россией
Lenta.ru вчера в 20:12
Происшествия
В Вологде проверяют информацию о покусанных крысами школьницах
Информацию о покусанных крысами во время уроков вологодских третьеклассниках сегодня распространили федеральные СМИ.
CPV.ru 05:15
Гаджеты
Компания Chuwi представила планшет UBook Pro
ITZine.ru 07:49
Экономика
Производители шпрот переориентировались с российского на другие рынки - посол Латвии
Риекстиньш отметил, что производителям сложно пришлось первое время, пришлось переориентировать на другие рынки.
Интерфакс - Россия 01:22
Финансы
ЕЦБ снизил ставку и возобновит скупку активов
Европейский центральный банк (ЕЦБ) по итогам сегодняшнего заседания сообщил, что снизит ставку по депозитам с -0,4% до -0,5%, а с ноября возобновит программу скупки активов.
Ведомости 08:01
Экономика
Минфин: ОСАГО может стать для «идеальных» водителей дешевле в 3-4 раза
Цена "автогражданки" для безаварийных водителей после перехода на новую систему расчета тарифов ОСАГО может снизиться в 3-4 раза.
Российская газета 07:59
Политика
Жители Евросоюза выбрали сторону в конфликте США с Россией
Более половины опрошенных в 13 из 14 стран уверены, что их власти не должны занимать чью-либо сторону, если между Россией и США произойдет прямой конфликт.
Live24 08:58
Шоу-бизнес
Знакомый опроверг слухи о болезни Заворотнюк
Знакомый семьи телеведущей и актрисы Анастасии Заворотнюк опроверг слухи о ее тяжелой болезни.
Телеканал 360° вчера в 19:49