Экономика
Вести.RuМишустин провел совещание по экономическим вопросам
Российский премьер Михаил Мишустин провел совещание на тему стабильности российской экономики.
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Российская нефтяная отрасль обладает качественной ресурсной базой и достаточным запасом финансовой прочности, чтобы оставаться конкурентоспособной при любом прогнозируемом уровне цен, а также сохранять свою долю на рынке.
— Александр Новак, российский политикРБК 13:27
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Экономика
Телефонные мошенники стали в 10 раз реже подменять номера банков
В начале 2020 года число случаев телефонного мошенничества с подменой номеров сократилось в десять раз по сравнению с началом 2019 года, говорится в исследовании Тинькофф Банка (есть у РБК).
Экономика
Доллар подорожал до 72 рублей из-за резкого падения цены на нефть
Курсы доллара и евро к рублю взлетели на международном валютном рынке после обрушения мировых цен на нефть, свидетельствуют данные торгов.
Шоу-бизнес
Дочь Заворотнюк заявила, что в ее жизни наступила черная полоса
Дочь Анастасии Заворотнюк Анна опубликовала пост в Instagram, в котором рассказала о черной полосе в своей жизни.
Финансы
На Первом канале и «России 1» в «черный понедельник» не сказали, на сколько упал рубль
На Первом канале и России 1 в вечерних выпусках новостей в черный понедельник не сказали, на сколько упал курс рубль.
Общество
Принц Гарри и Меган Маркл в последний раз поучаствовали в публичном мероприятии
Сообщается, что супруги побывали на службе в Вестминстерском аббатстве по случаю дня Содружества наций.
Общество
СМИ сообщили об усложненной схеме воровства с банковских карт
Как сообщает газета «Известия» со ссылкой на данные Group IB и несколько крупных банков, она заключается в том, что мошенники сначала завлекают жертву в ловушку при помощи безобидных опросов, а затем уже убеждают его передать личные данные.
Экономика
AirBridgeCargo хочет вернуть лизингодателям пять Boeing 747
AirBridgeCargo хочет вернуть лизингодателям пять Boeing 747 Крупнейшая в России грузовая авиакомпания AirBridgeCargo (входит в группу «Волга-Днепр» Алексея Исайкина) ведет переговоры с лизингодателями о возврате 5 из 21 грузового Boeing 747 или снижении платы в связи с падением грузопотока.
Общество
Правительство России признает коронавирус форс-мажором при госзакупках
Правительство России признает распространение коронавирусной инфекции форс-мажорным обстоятельством при выполнении госзакупок.
Политика
Бывший украинский шпион рассказал о проигранной войне за Донбасс
Осужденный в ДНР за шпионаж украинский журналист Станислав Асеев назвал возвращение Донбасса под контроль Киева маловероятным, а войну в регионе проигранной.
Наука
Томская губка очистит воду от нефтепродуктов
Для борьбы с разливами нефти ученые из Томского политехнического университета и Университета Лилля (Франция) решили разработать так называемый селективный сорбент — материал, способный вытягивать из водонефтяной смеси исключительно нефтепродукты, не взаимодействуя при этом с водой.
Технологии
Приставка Xbox Series X получит специальный аудиопроцессор
Следующая игровая приставка серии Xbox компании Microsoft будет оснащена специальным аудиочипом для создания эффекта объёмного звучания.
Шоу-бизнес
Рэпер Джиган публично просит прощения у Самойловой
Ранее в социальной сети рэпер общался с подписчиками будучи пьяным и выражался нецензурной речью при своих детях.
Финансы
Нацбанк Казахстана повысил базовую ставку с 9,25% до 12% годовых
Национальный банк Казахстана принял решение повысить базовую ставку 9,25% до 12% годовых.
Происшествия
Покупательница устроила погром в аптеке в Иркутске
Армия и оружие
Пользователи Сети высмеяли ролик с «украинской боевой мощью»
Интернет-пользователи высмеяли видео с контрольного практического занятия 54-й механизированной бригады Вооружённых сил Украины, целью которого было показать "боевую мощь" украинской армии.
Наука
Морские черепахи испытывают смертельное влечение к пластиковым отходам
Соавтор исследования Мэтт Савока (Matt Savoca) из морской станции Хопкинса при Стэнфордском университете показал, что запахи, на которые ориентируются морские хищники для нахождения пищи, также выделяются из биологически загрязненного пластикового мусора.
Происшествия
В Екатеринбурге Lexus сбил женщину-пешехода и загорелся
Машина сбила пожилую женщину, затем врезалась в опору линии троллейбуса и загорелась. Пешеход и пассажирка машины погибли.
Политика
Прокурор по делу MH17 заявил, что самолет был сбит «Буком»
Совместная следственная группа (ССГ) после долгого расследования пришла к своему изначальному выводу о том, что малайзийский "Боинг" рейса MH17 был сбит из зенитно-ракетной установки "Бук", заявил прокурор Вард Фердинандуссе.
Происшествия
Видеокамеры не спасают: Жители Екатеринбурга жалуются на автоворов
В Екатеринбурге на территории микрорайона Уктус активизировались автомобильные воры. Граждане бьют тревогу в соцсетях.
Экономика
Силуанов пообещал выполнение всех соцобязательств перед россиянами
Министр финансов России Антон Силуанов на фоне обрушения цен на нефть и падения курса рубля заявил, что стабильное исполнение бюджета и имеющиеся ресурсы позволяют государству гарантировать выполнение всех социальных обязательств перед гражданами.
Армия и оружие
В США заявили о начале вывода войск из Афганистана
В Пентагоне заявили, что США начали вывод войск из Афганистана в рамках заключённого с членами радикального движения «Талибан»* соглашения.
Шоу-бизнес
В «Уральских пельменях» прокомментировали уход Михалковой
Участник юмористического шоу «Уральские пельмени» Вячеслав Мясников рассказал, что уход Юлии Михайловой связан с её планами создать семью, пишет портал «7 дней».
Энергетика
В «Роснефти» объяснили отказ России от сделки с ОПЕК
Пресс-секретарь компании "Роснефть" Михаил Леонтьев считает, что сделка стран-участниц ОПЕК о дополнительном сокращении добычи нефти противоречит интересам Российской Федерации.
Космос
Ученые запатентовали систему энергоснабжения Земли из космоса
Московский радиотехнический институт Российской академии наук получил патент на систему передачи энергии с орбитальной солнечной электростанции на Землю, говорится в данных на сайте Федеральной службы по интеллектуальной собственности.
Политика
Путин ответил на вопрос о Великой Отечественной словами «мы повторим»
Президент России Владимир Путин ответил на вопрос о Великой Отечественной войне словами «мы повторим».
Общество
Синоптик рассказал, каким будет лето в этом году
Ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец в беседе с "Российской газетой" пообещал предстоящим летом на европейской территории России очень комфортную температуру.