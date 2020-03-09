с чего всё началось

Российская нефтяная отрасль обладает качественной ресурсной базой и достаточным запасом финансовой прочности, чтобы оставаться конкурентоспособной при любом прогнозируемом уровне цен, а также сохранять свою долю на рынке.

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Общество СМИ сообщили об усложненной схеме воровства с банковских карт Как сообщает газета «Известия» со ссылкой на данные Group IB и несколько крупных банков, она заключается в том, что мошенники сначала завлекают жертву в ловушку при помощи безобидных опросов, а затем уже убеждают его передать личные данные.

Экономика AirBridgeCargo хочет вернуть лизингодателям пять Boeing 747 AirBridgeCargo хочет вернуть лизингодателям пять Boeing 747 Крупнейшая в России грузовая авиакомпания AirBridgeCargo (входит в группу «Волга-Днепр» Алексея Исайкина) ведет переговоры с лизингодателями о возврате 5 из 21 грузового Boeing 747 или снижении платы в связи с падением грузопотока.

Политика Бывший украинский шпион рассказал о проигранной войне за Донбасс Осужденный в ДНР за шпионаж украинский журналист Станислав Асеев назвал возвращение Донбасса под контроль Киева маловероятным, а войну в регионе проигранной.

Наука Томская губка очистит воду от нефтепродуктов Для борьбы с разливами нефти ученые из Томского политехнического университета и Университета Лилля (Франция) решили разработать так называемый селективный сорбент — материал, способный вытягивать из водонефтяной смеси исключительно нефтепродукты, не взаимодействуя при этом с водой.

Технологии Приставка Xbox Series X получит специальный аудиопроцессор Следующая игровая приставка серии Xbox компании Microsoft будет оснащена специальным аудиочипом для создания эффекта объёмного звучания.

Шоу-бизнес Рэпер Джиган публично просит прощения у Самойловой Ранее в социальной сети рэпер общался с подписчиками будучи пьяным и выражался нецензурной речью при своих детях.

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Политика Прокурор по делу MH17 заявил, что самолет был сбит «Буком» Совместная следственная группа (ССГ) после долгого расследования пришла к своему изначальному выводу о том, что малайзийский "Боинг" рейса MH17 был сбит из зенитно-ракетной установки "Бук", заявил прокурор Вард Фердинандуссе.

Экономика Силуанов пообещал выполнение всех соцобязательств перед россиянами Министр финансов России Антон Силуанов на фоне обрушения цен на нефть и падения курса рубля заявил, что стабильное исполнение бюджета и имеющиеся ресурсы позволяют государству гарантировать выполнение всех социальных обязательств перед гражданами.

Шоу-бизнес В «Уральских пельменях» прокомментировали уход Михалковой Участник юмористического шоу «Уральские пельмени» Вячеслав Мясников рассказал, что уход Юлии Михайловой связан с её планами создать семью, пишет портал «7 дней».

Космос Ученые запатентовали систему энергоснабжения Земли из космоса Московский радиотехнический институт Российской академии наук получил патент на систему передачи энергии с орбитальной солнечной электростанции на Землю, говорится в данных на сайте Федеральной службы по интеллектуальной собственности.