Общество

Газета.RuГазета.RuНовак провел переговоры с главой Минэнерго Белоруссии по газовой сфере

Главы Минэнерго России и Белоруссии Александр Новак и Виктор Каранкевич провели видеоконференцию, в ходе которой обсудили взаимодействие двух стран в газовой сфере. Об этом говорится в сообщении, размещенном на сайте российского Министерства энергетики.
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Газовое яблоко раздора

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Rambler News Service10:35
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«Очень рассчитываем, что начиная с 1 июля россияне смогут свободно путешествовать по нашей стране — безусловно, с соблюдением всех мер безопасности и предосторожностей», — приводит ТАСС слова Догузовой.
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Путин поддержал переизбрание главы Ростовской области на третий срок

У губернатора Ростовской области Василия Голубева есть все основания на переизбрание на новый срок.
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Происшествия

Адвокат заявил о готовности Ефремова помогать семье погибшего в ДТП

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Политика

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Всего в России за сутки выявлено 8595 новых случаев заражения коронавирусом. Число заболевших в стране превысило 485 тыс. человек.
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Политика

МИД РФ: Мировая торговля столкнется с переделом рынков

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Происшествия

Володин поручил взять на контроль расследование ДТП с Ефремовым

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Экономика

Сбербанк рефинансировал россиянам кредиты на сумму около 1 трлн рублей

Сбербанк на конец мая реструктурировал по государственным и собственным типовым программам, а также по индивидуальным решениям корпоративные кредиты, общая сумма задолженности по которым превышает 1 трлн рублей.
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Происшествия

В Сирии подорвался на мине автомобиль военной полиции России

Дамаск, 9 июня 2020, 16:39 — REGNUM В районе сирийского города Кобани под бронеавтомобилем из состава патруля военной полиции России сработало взрывное устройство, сообщает 9 июня российский Центр по примирению враждующих сторон в Сирийской Арабской Республике.
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Жена погибшего в ДТП отреагировала на предложение Ефремова о помощи

Взгляд.ру 10:28
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В Анапе экс-полицейских осудили за принуждение спортсменки к сексу

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Армия и оружие

На Украине насчитали 23 уничтоженных Турцией российских «Панциря-С1»

За последние годы в ходе военных конфликтов в Сирии и Ливии было уничтожено не менее 23 зенитных ракетно-пушечных комплексов (ЗРПК) «Панцирь-С1» российского производства, подсчитал Defense Express, ссылаясь на собственные источники.
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Отдых в России может подорожать на 30%

Стоимость отдыха на российских курортах может вырасти на 30%, сообщил «Известиям» вице-президент Ассоциации туроператоров России Александр Курносов.
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Глава РФС ответил на критику Федуна

Глава Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков высказался о критике владельца московского "Спартака" Леонида Федуна по вопросу проведения матча 1/2 финала Олимп - Кубка России между красно-белыми и петербургским "Зенитом".
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Власти Архангельской области отказались от проекта «Шиес»

Власти Архангельской области решили исключить проект "Шиес" из списка приоритетных.
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«ВКонтакте» научилась переводить голосовые сообщения в текст

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Политика

США не стали рассекречивать данные о запуске ракеты по MH17

Власти США проинформировали Нидерланды о том, что они не могут предоставить дополнительные данные о запуске ракеты по малайзийскому Boeing (рейс MH17).
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Путин подписал закон об удвоении детских пособий

Москва, 8 июня 2020, 14:58 — REGNUM Президент России Владимир Путин подписал закон об увеличении вдвое размера ежемесячных пособий по уходу за детьми до полутора лет.
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Общество

В России предложили платить работникам 150 рублей в час

В Госдуме предложили ввести в России минимальную почасовую оплату труда и платить работникам 150 рублей в час.
Lenta.ru 07 июня в 21:14
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Общество

Члены избиркомов призвали коллег не участвовать в голосовании

Члены избиркомов, имеющие право решающего голоса, начали распространять обращения к членам избирательных комиссий «Мы не расходный материал», сообщили «Открытые медиа».
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Общество

КПВВ в Донбассе частично восстановят работу

Контрольно-пропускные пункты в Донбассе восстановят работу с 10 июня, но с некоторыми ограничениями, сообщил во вторник пресс-центр операции Объединенных сил ВС Украины.
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Александр Бурков осмотрел площадки особой экономической зоны в Омске

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Жена Ефремова рассказала о его состоянии перед ДТП

Михаил Ефремов тяжело переживал смерть матери и своей коллеги Галины Волчек, рассказала жена артиста Софья Кругликова.
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Последняя программа с Юлией Норкиной появилась в Сети

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Общество

Экс-глава ВЭБа попросил суд в Лондоне отправить Дерипаску за решетку

Бывший глава ВЭБа Владимир Чернухин подал иск против миллиардера Олега Дерипаски в Высокий суд Лондона, в котором попросил отправить предпринимателя в тюрьму за неуважение к суду.
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