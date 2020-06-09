Главы Минэнерго России и Белоруссии Александр Новак и Виктор Каранкевич провели видеоконференцию, в ходе которой обсудили взаимодействие двух стран в газовой сфере. Об этом говорится в сообщении, размещенном на сайте российского Министерства энергетики.

Новак провел переговоры с главой Минэнерго Белоруссии по газовой сфере

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