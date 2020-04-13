Энергетика

Эхо МосквыЭхо МосквыРоссия в мае-июне снизит добычу нефти на 2,5 миллиона баррелей в сутки

Три года назад предложение превышало спрос на 3 миллиона баррелей в сутки, сейчас - уже на 20 миллионов баррелей.
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Россия в мае-июне снизит добычу нефти на 2,5 миллиона баррелей в сутки

Эхо Москвы01:00

Новак раскрыл условия новой сделки ОПЕК+ для России

Взгляд.рувчера в 19:48

Новак назвал базовый уровень для снижения добычи нефти Москвой и Эр-Риядом

ИА Красная Веснавчера в 16:36

Новак рассказал об условиях новой сделки ОПЕК+ для РФ

ФАНвчера в 18:02

Новак пояснил, что будет делать Россия согласно новой сделке ОПЕК+

Московский Комсомолецвчера в 16:56

Новак сообщил о сокращении РФ и Саудовской Аравией нефти от 11 млн б/с

News.ruвчера в 18:53

Москва и Эр-Рияд сократят добычу нефти от базового уровня в 11 млн баррелей в сутки

ТАССвчера в 16:16
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Экономика

Россия запретит ввоз дешевого бензина на полгода

Ввоз дешевого бензина в Россию может быть запрещен на шесть месяцев.
BFM.ru вчера в 12:49
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Культура

Под маской Яйца в новом шоу скрывался участник Comedy Club

Piter.tv 04:00
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Общество

Эксперт ВШЭ заявила о смене динамики распространения COVID-19 в России

Ситуация с распространением коронавируса в России больше не развивается по оптимистической траектории, заявила директор Института экономики здравоохранения ВШЭ Лариса Попович в эфире шоу "Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым" на канале "Россия 1".
РИА Новости вчера в 23:51
838
Общество

Российские врачи получат 50 миллиардов рублей

Российские врачи, борющиеся с коронавирусом, получат 50 миллиардов рублей в виде дополнительных выплат.
Lenta.ru 02:42
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Общество

Генпрокуратура сообщила о фейках о массовой гибели от коронавируса

«Сообщения о подготовке мест для массового захоронения умерших от инфекции создают предпосылки для формирования панических настроений, массового нарушения общественного порядка и общественной безопасности»,— считают в Генпрокуратуре.
Коммерсантъ 02:54
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Здоровье

В Китае предсказали сроки начала второй волны коронавируса

12 апреля главный эпидемиолог Китая Чжун Наньшань оценил вероятность второй волны вспышки коронавируса в стране.
Lenta.ru 02:08
239
Общество

ГИБДД приостановила прием экзаменов на права из-за коронавируса

Госавтоинспекция из-за ситуации с коронавирусом временно остановила прием экзаменов на право управления транспортными средствами.
Газета.Ru 05:35
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Футбол

Федор Смолов поддержал московскую станцию скорой помощи

РИА Новости 05:44
Общество

Академик РАН спрогнозировал пик коронавируса в России

Эпидемия коронавируса в России достигнет пика в последней декаде апреля, считает доктор биологических наук, академик РАН, заведующий лабораторией инженерии белка Института биоорганической химии РАН имени Шемякина и Овчинникова Михаил Кирпичников, сообщает "Парламентская газета".
Газета.Ru 03:29
105
Общество

Вирусолог рассказал о жизни в России после отмены режима самоизоляции

В случае отмены режима самоизоляции 30 апреля не стоит ждать резкого перехода к нормальной жизни.
РИА Новости вчера в 17:44
655
Общество

Объяснены правила пропускного режима в Москве

Мэр Москвы Сергей Собянин подписал указ о введении специальных цифровых пропусков для поездок по Москве и Московской области.
Мослента 11 апреля в 15:48
3,9K
Армия и оружие

В России определились с концепцией транспортника на замену Ан-12

Концепция нового среднего военно-транспортного самолета на замену Ан-12 фактически одобрена, сообщил РИА Новости информированный источник.
РИА Новости вчера в 20:20
Экономика

Кудрин предупредил о росте числа безработных из-за коронавируса

Число безработных в России временно вырастет с 2,5 до 8 миллионов в 2020 году, считает глава Счетной палаты РФ Алексей Кудрин.
РИА Новости 04:50
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Шоу-бизнес

Представитель Булановой рассказал о состоянии певицы

Ранее представитель артистки сообщил РИА Новости, что Буланова находится в больнице из-за проблем с сердцем.
РИА Новости 04:54
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Происшествия

У 52 пациентов больницы в Уфе выявлен коронавирус

У 130 пациентов Республиканской клинической больницы в Уфе диагностирована пневмония, у 52 из них подтверждена коронавирусная инфекция.
Вести.Ru 01:20
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Общество

Названы регионы России с новыми случаями заражения коронавирусом

В течение последних суток новые случаи заражения коронавирусной инфекцией COVID-19 обнаружены в 52 российских регионах.
RT на русском вчера в 04:10
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Политика

Песков сообщил, что сделка ОПЕК+ помогла избежать хаоса на рынке

Кремль положительно оценивает достигнутые ОПЕК+ договоренности по нефти, которые помогли стабилизировать ситуацию на рынках.
ТАСС 05:47
Происшествия

Во Владимирской области умерли две пациентки с коронавирусом

Две женщины, у которых была подтверждена коронавирусная инфекция, скончались во Владимирской области, общее число летальных случаев от COVID-19 выросло до трех, сообщает администрация региона.
РИА Новости 05:21
2
Общество

Песков ответил, стоит ли регионам действовать по примеру Москвы из-за коронавируса

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ответил, стоит ли остальным регионам действовать по примеру Москвы, передает корреспондент "Газеты.Ru".
Газета.Ru 05:46
Армия и оружие

Российские военные «окружили» американские войска в Сирии

Несколько часов назад стало известно о том, что на фоне попыток американских военных прорваться в центральную и западную части Сирии, российские военные провели уникальную операцию, устроив самую настоящую «засаду» на американские военные конвои и патрули, фактически, взяв в окружение американских военнослужащих в восточной части арабской республики.
Avia.pro 11 апреля в 20:02
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Музыка

Онлайн-концерт Little Big посмотрели 3,6 млн человек

Байкал24 вчера в 11:56
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Общество

Российского чиновника засыпали угрозами закрытые на карантин салоны красоты

Салоны красоты в Удмуртии, которые закрыли на карантин из-за вспышки коронавируса, засыпали угрозами первого вице-премьера республики Александра Свинина.
Lenta.ru 04:20
8
Общество

Еще одну масштабную дезинфекцию проведут в Москве 12 апреля

В воскресенье, 12 апреля, в Москве проведут третью по счету масштабную дезинфекцию в целях борьбы с коронавирусом.
Газета.Ru 11 апреля в 01:46
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Космос

Forbes (США): пока Земля удаляется от Солнца, но со временем она столкнется с ним (Forbes)

Со временем Земля утратит свою орбитальную энергию и полетит в сторону Солнца, даже если оно не поглотит нашу планету, когда станет красным гигантом.
ИноСМИ вчера в 17:01
Общество

Уткин жестко ответил на обвинения Соловьева

Известный журналист и телекомментатор Василий Уткин жестко ответил на обвинения Владимира Соловьева, который назвал его "психически больным".
Газета.Ru 04:50
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Энергетика

Цена нефти Brent опустилась ниже $31 за баррель

К 11:10 (мск) стоимость июньского фьючерса нефти Brent опустилась до отметки $30,93 за баррель.
Известия 04:46
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Общество

Минкомсвязь выпустила приложение для получения электронных пропусков

Минкомсвязь России выпустила приложение для выдачи электронных пропусков, оно доступно в App Store и Play Market.
Коммерсантъ вчера в 05:21
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Экономика

АКОРТ предупредила о подорожании продуктов на 5-15%

Поставщики уже предупреждают торговые сети о повышении закупочных цен, некоторые намерены увеличить отпускные цены на 20%, 30% и 50%.
BFM.ru 10 апреля в 06:21
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Общество

В Ростовской области выявили еще 26 новых случаев коронавируса

По данным на 13 апреля в Ростовской области выявили 26 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией.
РБК Ростов-на-Дону 03:46
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Общество

В ВОЗ объяснили рост числа заразившихся коронавирусом в Москве

Рост числа заболевших коронавирусной инфекцией в Москве стал результатом расслабленного поведения горожан в последние дни.
Вечерняя Москва вчера в 09:12
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Александр Валентинович Новак
Российский политик
Российский государственный и политический деятель. Министр энергетики Российской Федерации с 21 мая 2012.
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