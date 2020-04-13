Энергетика
Эхо МосквыРоссия в мае-июне снизит добычу нефти на 2,5 миллиона баррелей в сутки
Три года назад предложение превышало спрос на 3 миллиона баррелей в сутки, сейчас - уже на 20 миллионов баррелей.
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Новак назвал базовый уровень для снижения добычи нефти Москвой и Эр-Риядом
ИА Красная Веснавчера в 16:36
Новак пояснил, что будет делать Россия согласно новой сделке ОПЕК+
Московский Комсомолецвчера в 16:56
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Комментарии
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Ввоз дешевого бензина в Россию может быть запрещен на шесть месяцев.
BFM.ru вчера в 12:49
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Ситуация с распространением коронавируса в России больше не развивается по оптимистической траектории, заявила директор Института экономики здравоохранения ВШЭ Лариса Попович в эфире шоу "Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым" на канале "Россия 1".
РИА Новости вчера в 23:51
Общество
Российские врачи получат 50 миллиардов рублей
Российские врачи, борющиеся с коронавирусом, получат 50 миллиардов рублей в виде дополнительных выплат.
Lenta.ru 02:42
Общество
Генпрокуратура сообщила о фейках о массовой гибели от коронавируса
«Сообщения о подготовке мест для массового захоронения умерших от инфекции создают предпосылки для формирования панических настроений, массового нарушения общественного порядка и общественной безопасности»,— считают в Генпрокуратуре.
Коммерсантъ 02:54
Здоровье
В Китае предсказали сроки начала второй волны коронавируса
12 апреля главный эпидемиолог Китая Чжун Наньшань оценил вероятность второй волны вспышки коронавируса в стране.
Lenta.ru 02:08
Общество
ГИБДД приостановила прием экзаменов на права из-за коронавируса
Госавтоинспекция из-за ситуации с коронавирусом временно остановила прием экзаменов на право управления транспортными средствами.
Газета.Ru 05:35
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Федор Смолов поддержал московскую станцию скорой помощи
РИА Новости 05:44
Общество
Академик РАН спрогнозировал пик коронавируса в России
Эпидемия коронавируса в России достигнет пика в последней декаде апреля, считает доктор биологических наук, академик РАН, заведующий лабораторией инженерии белка Института биоорганической химии РАН имени Шемякина и Овчинникова Михаил Кирпичников, сообщает "Парламентская газета".
Газета.Ru 03:29
Общество
Вирусолог рассказал о жизни в России после отмены режима самоизоляции
В случае отмены режима самоизоляции 30 апреля не стоит ждать резкого перехода к нормальной жизни.
РИА Новости вчера в 17:44
Общество
Объяснены правила пропускного режима в Москве
Мэр Москвы Сергей Собянин подписал указ о введении специальных цифровых пропусков для поездок по Москве и Московской области.
Мослента 11 апреля в 15:48
Армия и оружие
В России определились с концепцией транспортника на замену Ан-12
Концепция нового среднего военно-транспортного самолета на замену Ан-12 фактически одобрена, сообщил РИА Новости информированный источник.
РИА Новости вчера в 20:20
Экономика
Кудрин предупредил о росте числа безработных из-за коронавируса
Число безработных в России временно вырастет с 2,5 до 8 миллионов в 2020 году, считает глава Счетной палаты РФ Алексей Кудрин.
РИА Новости 04:50
Шоу-бизнес
Представитель Булановой рассказал о состоянии певицы
Ранее представитель артистки сообщил РИА Новости, что Буланова находится в больнице из-за проблем с сердцем.
РИА Новости 04:54
Происшествия
У 52 пациентов больницы в Уфе выявлен коронавирус
У 130 пациентов Республиканской клинической больницы в Уфе диагностирована пневмония, у 52 из них подтверждена коронавирусная инфекция.
Вести.Ru 01:20
Общество
Названы регионы России с новыми случаями заражения коронавирусом
В течение последних суток новые случаи заражения коронавирусной инфекцией COVID-19 обнаружены в 52 российских регионах.
RT на русском вчера в 04:10
Политика
Песков сообщил, что сделка ОПЕК+ помогла избежать хаоса на рынке
Кремль положительно оценивает достигнутые ОПЕК+ договоренности по нефти, которые помогли стабилизировать ситуацию на рынках.
ТАСС 05:47
Происшествия
Во Владимирской области умерли две пациентки с коронавирусом
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РИА Новости 05:21
Общество
Песков ответил, стоит ли регионам действовать по примеру Москвы из-за коронавируса
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ответил, стоит ли остальным регионам действовать по примеру Москвы, передает корреспондент "Газеты.Ru".
Газета.Ru 05:46
Армия и оружие
Российские военные «окружили» американские войска в Сирии
Несколько часов назад стало известно о том, что на фоне попыток американских военных прорваться в центральную и западную части Сирии, российские военные провели уникальную операцию, устроив самую настоящую «засаду» на американские военные конвои и патрули, фактически, взяв в окружение американских военнослужащих в восточной части арабской республики.
Avia.pro 11 апреля в 20:02
Музыка
Онлайн-концерт Little Big посмотрели 3,6 млн человек
Байкал24 вчера в 11:56
Общество
Российского чиновника засыпали угрозами закрытые на карантин салоны красоты
Салоны красоты в Удмуртии, которые закрыли на карантин из-за вспышки коронавируса, засыпали угрозами первого вице-премьера республики Александра Свинина.
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Общество
Еще одну масштабную дезинфекцию проведут в Москве 12 апреля
В воскресенье, 12 апреля, в Москве проведут третью по счету масштабную дезинфекцию в целях борьбы с коронавирусом.
Газета.Ru 11 апреля в 01:46
Космос
Forbes (США): пока Земля удаляется от Солнца, но со временем она столкнется с ним (Forbes)
Со временем Земля утратит свою орбитальную энергию и полетит в сторону Солнца, даже если оно не поглотит нашу планету, когда станет красным гигантом.
ИноСМИ вчера в 17:01
Общество
Уткин жестко ответил на обвинения Соловьева
Известный журналист и телекомментатор Василий Уткин жестко ответил на обвинения Владимира Соловьева, который назвал его "психически больным".
Газета.Ru 04:50
Энергетика
Цена нефти Brent опустилась ниже $31 за баррель
К 11:10 (мск) стоимость июньского фьючерса нефти Brent опустилась до отметки $30,93 за баррель.
Известия 04:46
Общество
Минкомсвязь выпустила приложение для получения электронных пропусков
Минкомсвязь России выпустила приложение для выдачи электронных пропусков, оно доступно в App Store и Play Market.
Коммерсантъ вчера в 05:21
Экономика
АКОРТ предупредила о подорожании продуктов на 5-15%
Поставщики уже предупреждают торговые сети о повышении закупочных цен, некоторые намерены увеличить отпускные цены на 20%, 30% и 50%.
BFM.ru 10 апреля в 06:21
Общество
В Ростовской области выявили еще 26 новых случаев коронавируса
По данным на 13 апреля в Ростовской области выявили 26 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией.
РБК Ростов-на-Дону 03:46
Общество
В ВОЗ объяснили рост числа заразившихся коронавирусом в Москве
Рост числа заболевших коронавирусной инфекцией в Москве стал результатом расслабленного поведения горожан в последние дни.
Вечерняя Москва вчера в 09:12