Энергетика
Взгляд.руНовак раскрыл условия новой сделки ОПЕК+ для России
Россия в мае – июне снизит добычу нефти на 2,5 млн баррелей в сутки из оговоренных в рамках новой сделки ОПЕК+ 9,7 млн баррелей, заявил глава Минэнерго Александр Новак.
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Новак пояснил, что будет делать Россия согласно новой сделке ОПЕК+
Московский Комсомолецвчера в 16:56
Новак назвал базовый уровень для снижения добычи нефти Москвой и Эр-Риядом
ИА Красная Веснавчера в 16:36
Автоматически обработано 7139 источников, обновлено в 02:55, Ашберн
Комментарии
Происшествия
Украинские спасатели продолжают тушить пожар в чернобыльской зоне
RT на русском 01:40
Происшествия
Пациентов, сбежавших из психиатрической больницы в Иркутске, задержали
Все шесть пациентов, сбежавших из Иркутской областной психиатрической больницы №1, задержаны.
ТАСС вчера в 05:49
Происшествия
В Саратовской области умерла 90-летняя пациентка с коронавирусом
Как сообщили в штабе, один из заболевших - житель Аткарского района, он находится в удовлетворительном состоянии, второй положительный тест был получен после смерти 90-летней пациентки, которая была госпитализирована с подозрением на пневмонию.
Российская газета 02:45
Общество
Сбербанк предупредил о новых схемах кражи денег на фоне коронавируса
Сбербанк зафиксировал несколько новых мошеннических схем, связанных с коронавирусом, с помощью которых злоумышленникам удается похитить деньги и данные россиян.
Известия вчера в 21:06
Экономика
Средняя цена ОСАГО в 53 регионах с начала года снизилась на 11%
"За период с 1 января по 10 апреля 2020 года средняя цена полиса ОСАГО снизилась по сравнению с аналогичным прошлогодним периодом на величину до 11% в 53 регионах РФ, в которых проживают 72,2% всех автовладельцев", - говорится в сообщении.
ТАСС 02:37
Происшествия
Землетрясение магнитудой 5,3 произошло у берегов Тайваня
У восточного побережья Тайваня произошло землетрясение магнитудой 5,3. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на сейсмологическую службу острова.
Газета.Ru вчера в 10:14
Общество
В ВОЗ предупредили об опасности, которую представляют маски
Еще одна опасность заключается в том, что люди, используя маски, начинают думать, что они защищены от коронавируса, их поведение меняется, они становятся менее осторожными.
Российская газета 02:10
Транспорт
РЖД отменят 32 поезда дальнего следования
«В связи с отсутствием возможности у пассажиров планировать и организовывать свои путешествия на фоне неблагоприятной эпидемиологической ситуации в стране и значительным сокращением спроса на поездки с 15 апреля будет временно сокращена периодичность курсирования 32 поездов дальнего следования, еще 32 поезда будут временно отменены», — отметила компания в пресс-релизе.
Lenta.ru вчера в 11:47
Армия и оружие
Российская армия получила Т-90М «Прорыв»
Российская армия получила первые модернизированные танки Т-90М «Прорыв».
Lenta.ru 01:33
Экономика
Россия запретит ввоз дешевого бензина на полгода
Ввоз дешевого бензина в Россию может быть запрещен на шесть месяцев.
BFM.ru вчера в 12:49
Шоу-бизнес
Певица Татьяна Буланова лежит в реанимации
Певица Татьяна Буланова находится в реанимации. Но сейчас ей немного лучше, поделилась она с 360.
Vologda-poisk.ru вчера в 03:07
Происшествия
В уфимской больнице подтвердили коронавирус у 52 пациентов
С пневмониями в больнице находятся 130 пациентов, шесть из них в реанимации, подтвержденный анализ на коронавирус у 40% из них (52 пациента).
РИА Новости 01:03
Здоровье
В ВОЗ призвали Белоруссию готовиться к худшему
Ранее ВОЗ уже рекомендовал Белоруссии ввести более жесткие меры из-за ситуации с коронавирусом.
АБН 11 апреля в 15:14
Религия
У православных христиан началась страстная неделя
У православных христиан сегодня началась страстная неделя. Это самое строгое и эмоционально напряжённое время всего богослужебного года.
ОГТРК Ямал-Регион 01:41
Шоу-бизнес
Ольга Бузова жалеет о том, что ввязалась в баттлы в социальных сетях
Певица и телеведущая Ольга Бузова начинает жалеть о том, что ввязалась в серию баттлов в социальных сетях.
OvideO.ru вчера в 09:11
Общество
Вирусолог рассказал о жизни в России после отмены режима самоизоляции
В случае отмены режима самоизоляции 30 апреля не стоит ждать резкого перехода к нормальной жизни.
РИА Новости вчера в 17:44
Общество
Издатели направили правительству России «открытое письмо книжников»
Москва, 13 апреля 2020, 09:28 — REGNUM Издатели книг направили правительству России «открытое письмо книжников», в котором просят добавить книжную продукцию в перечень товаров первой необходимости.
REGNUM 02:28
Общество
Москвичи оказались готовы пожертвовать правами ради борьбы с коронавирусом
Большинство москвичей оказались готовы на ограничения ради борьбы с коронавирусом.
Lenta.ru 01:16
Игры
Российский фанат Half-Life: Alyx выпустил мод, позволяющий полностью пройти игру без VR
В сети появилась модификация для Half-Life: Alyx, с помощью которой можно полностью пройти игру без VR-устройства.
CyberSport.ru вчера в 23:35
Авто
Бюджетный аналог Chevrolet Cruze появился в продаже
Автоновости дня вчера в 04:35
Технологии
Во Франции нашли флягу римского легионера
Были найдены многочисленные артефакты, в том числе фляга легионера.
Дилетант 11 апреля в 04:15
Общество
Кремль допустил перенос парада Победы на другую дату
РБК 11 апреля в 08:26
Игры
Исследуйте сами: в игре Ghost of Tsushima не будет никаких указателей
Вашингтон, 12 апреля 2020, 16:11 — REGNUM В предстоящей игре Ghost of Tsushima не будет указателей цели.
REGNUM вчера в 09:11
Общество
Российские врачи получат 50 миллиардов рублей
Российские врачи, борющиеся с коронавирусом, получат 50 миллиардов рублей в виде дополнительных выплат.
Lenta.ru 02:42
Общество
Пропускная система заработает в Подмосковье 15 апреля
В Московской области в целях исключения лишних межличностных контактов и осуществления контроля за передвижениями с 15 апреля вводится система пропусков.
Известия 11 апреля в 13:24
Общество
Российский академик предсказал пик эпидемии коронавируса в стране
Пик эпидемии коронавируса в России придется на конец апреля — начало мая, а затем выйдет на плато.
Lenta.ru 02:43
Политика
МИД России осудил сообщение Госдепа о Дне космонавтики
В МИД России осудили сообщение Госдепа США о Международном дне полета человека в космос без упоминания Юрия Гагарина.
Газета.Ru вчера в 12:58
Политика
Во всех штатах США впервые в истории объявили режим крупного бедствия
Режим крупного бедствия впервые в истории начал действовать во всех штатах США после того, как президент Дональд Трамп в субботу, 11 апреля, объявил этот режим в Вайоминге.
Известия вчера в 00:59
Политика
Президент Чехии назвал глупостью снос памятника Коневу
Министерство иностранных дел Чешской Республики 11 апреля отреагировало на уголовное дело, заведенное в России по поводу сносу памятника Ивану Коневу в Праге.
Парламентская газета вчера в 09:24
Общество
Борис Джонсон записал видеообращение после выписки из больницы
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон 12 апреля записал первое видеообращение после выписки из больницы, куда его положили после подтвержденного заражения COVID-19.
Piter.tv вчера в 12:15